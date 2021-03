El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado durante el acto en homenaje a Francisco Largo Caballero, con motivo del 75 aniversario de su muerte en el exilio en Francia, que “no nos tenemos que sorprender porque la ultraderecha haga lo que hace, en nuestro país. Quieren negar la historia, borrar figuras claves de nuestro país, como Francisco Largo Caballero. Al fascismo se le combate con políticas sociales” y sin perder la memoria.

Más de 100 historiadores han puesto blanco sobre negro cuál fue el papel y el peso de Francisco Largo Caballero, que “fue sobre todo un líder obrero. Dedico su vida al fortalecimiento del movimiento sindical de nuestro país”.

Por eso, “restauraremos placas y calles, no tengo absolutamente ninguna duda” pero sobre todo “nadie va a quitar la memoria de los ciudadanos y ciudadanas, de tantas ciudades, pueblos y villas de nuestro país, sobre Francisco Largo Caballero, que recuerdan su obra, su trabajo, su compromiso para conseguir que todos podamos vivir un poquito mejor”.

Siempre habrá alguien en todos los rincones de España que recordará “cómo se ha progresado gracias a las políticas reformistas revolucionarias que en aquel momento capitaneaba Francisco Largo Caballero. Es el poso que ha hecho posible que UGT tenga 132 años de historia, casi 133. Además, su trabajo constante y permanente”, le lleva a participar de manera muy activa, desde una perspectiva internacional, en la constitución de la Organización Internacional del Trabajo”, ha destacado Álvarez.

Foto Agustín Millán (UGT)

Un acto que se replicará en toda España

Para el líder de UGT, “Francisco Largo Caballero era un defensor de lo que hoy reconoceríamos como el modelo tripartito de negociación. Era un internacionalista, y dio el paso a entrar en el Gobierno, porque veía la que se venía a la humanidad”.

Ayer como hoy “al fascismo se le combate sobre todo con las políticas sociales, con la igualdad, con el reparto de la riqueza” y por eso Largo Caballero intento, con todos sus medios, conseguir un país más justo y equitativo. De ahí vienen los jurados mixtos, las primeras leyes del contrato de trabajo, e incluso el inicio de la Seguridad Social en nuestro país.

Esta es la obra de Francisco Largo Caballero, que como se ha dicho aquí vamos a intentar extender todo lo que podamos a lo largo de este país, aprovechando que se cumplen 75 años de su muerte.

No sé si hubiéramos hecho tanto, si no nos hubieran provocado la extrema derecha

En este sentido, Álvarez ha dicho que “no hay mal que por bien no venga. No sé si hubiéramos hecho tanto, si no nos hubieran provocado. Posiblemente, no. Pero creo que es una gran oportunidad para en unos momentos tan difíciles, como los que vivimos en nuestro país, podamos ofrecer la Historia de un hombre que dedicó toda su vida, de manera íntegra, con un nivel de la ética y la decencia absoluta, a defender y luchar por la mejora de la vida de sus conciudadanos/as”.

Foto Agustín Millán (UGT)

El Secretario General de UGT durante su intervención agradeció la asistencia a este acto a todos los participantes e invitados, entre ellos, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y al secretario general de CCOO, Unai Sordo, a distintos cargos políticos, historiadores, responsables de la organización, incluidos miembros de la Comisión Ejecutiva Confederal presidida por Nicolás Redondo, como Antón Saracibar, a los responsables de la Fundación y a la propia nieta de Francisco Largo Caballero, Sonia Largo. “Eres la expresión viva de la existencia que a algunos les gustaría negar de Francisco Largo Caballero y de esa parte de la historia de nuestro país” ha dicho Pepe Álvarez.

Nicolás Redondo ya muy mayar, quiso saludar a todos los participantes, ya que fue el secretario general en el momento en el que la UGT decidió trasladar los restos mortales de Francisco Largo Caballero a Madrid.

Han tratado de ensuciar el buen nombre de mi abuelo

Por su parte, la nieta de Francisco Largo Caballero durante su intervención ha señaló que “España es una democracia, pero esta democracia es un proyecto constante siempre sujeto a mejorar y evolucionar. Y a esta democracia hay que cuidarla y defenderla para que futuras generaciones vivan en un ambiente de prosperidad y libertad”.

Foto Agustín Millán (UGT)

En este sentido, acusó a la oposición ultraderechista española, representada por partidos como Vox, el PP y Ciudadanos de querer volver a los tiempos de la dictadura franquista y tratar “de ensuciar el buen nombre de mi abuelo y el de otros españoles de la época” y ha advertido que “distorsionar la Memoria Histórica es mentir, esconder, engañar a la gente y eso es lo que estos partidos están haciendo en España. La historia no cambia ni se adapta a las necesidades de los que la revisan. La historia la investigan y la explican los historiadores serios y no los politólogos de mentes obtusas”.

Ha ensalzado la vida de Largo Caballero, “una vida llena de luchas, injusticias y dolor, pero también llena de grandes logros y éxitos. Una vida difícil y complicada pero llena de esperanza e ilusiones para un futuro mejor. La vida de un hombre extraordinario en circunstancias extraordinarias, que nunca sucumbió en los momentos más difíciles y desalentadores y que muchos otros hombres en su posición hubieran encontrado imposible de sobrellevar. Francisco Largo Caballero fue un gran hombre, un hombre honesto, con principios, incorruptible y con una misión: hacer de España un país moderno y democrático. Me enorgullece ser su nieta”, concluyó.

Foto Agustín Millán (UGT) Foto Agustín Millán (UGT) Foto Agustín Millán (UGT) Foto Agustín Millán (UGT) Foto Agustín Millán (UGT) Foto Agustín Millán (UGT) Foto Agustín Millán (UGT) Foto Agustín Millán (UGT) Foto Agustín Millán (UGT) Foto Agustín Millán (UGT) Foto Agustín Millán (UGT) Foto Agustín Millán (UGT) Foto Agustín Millán (UGT) Foto Agustín Millán (UGT) Foto Agustín Millán (UGT) Foto Agustín Millán (UGT) Foto Agustín Millán (UGT) Foto Agustín Millán (UGT) Foto Agustín Millán (UGT)