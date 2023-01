La UE propone reutilizar aguas residuales depuradas antes que los embalses y los trasvases

- Publicidad-

El informe Los recursos de agua en Europa: cómo hacer frente a la escasez de agua y la sequía, elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, revela que aunque la información cuantitativa y fiable sobre el problema del agua es escasa, es evidente que la extracción ilegal de agua, sobre todo desde los acuíferos y con frecuencia para un uso agrícola, está muy extendida en algunas áreas de Europa. La lucha contra el uso ilegal de agua es esencial y representa un importante desafío político. El control con contadores es necesario para la detección de los pozos ilegales y las autoridades deben efectuar un seguimiento de los casos detectados con multas o sanciones suficientemente severas para disuadir a los infractores de continuar con la extracción ilegal. También hace falta la vigilancia para garantizar que el cumplimiento sea continuado.

Las medidas orientadas a la demanda y basadas en la conservación y la mejora de la eficiencia constituyen el mejor medio para la gestión de los recursos de agua en Europa. Sin embargo, en algunas regiones donde se ha adoptado este enfoque, la demanda aún puede seguir siendo mayor que la disponibilidad y también puede ser necesaria la consideración de medidas orientadas a la oferta. En tal caso, estas medidas deben someterse a la evaluación rigurosa de su impacto ambiental. Las medidas orientadas a la oferta, que son potencialmente más sostenibles, en particular la reutilización de las aguas residuales depuradas, pueden ser preferibles a las del enfoque tradicional de embalses y trasvases.

Las aguas de lluvia captadas en los tejados y las superficies impermeables y las aguas grises de baños, duchas, lavabos y cocinas pueden destinarse a usos que no necesitan agua potable, como el riego de jardines. Ambas prácticas contribuyen a disminuir la demanda de agua de abastecimiento público y, por consiguiente, la necesidad de energía asociada con el suministro de agua limpia. Además, sus impactos perjudiciales para el medio ambiente son mínimos. El reciclado de agua también se aplica cada vez más en varios sectores industriales, donde se consiguen mejoras evidentes de la eficiencia en el uso del agua y disminuyen los costes del agua.

La reutilización de aguas residuales depuradas, aunque aún no es una práctica habitual, está aumentado en toda Europa, especialmente para el riego de cultivos y campos de golf. También comienza a utilizarse en plantas industriales. La opción de utilizar aguas residuales depuradas tiene un gran potencial.

Desalinización

La desalinización aumenta el total de los recursos disponibles de agua dulce y, en este sentido, puede ser preferible a continuar agotando los recursos de agua superficial y subterránea. Sin embargo, las desalinizadoras conllevan algunos impactos ambientales perjudiciales, en particular el de su consumo energético y la producción de una salmuera muy concentrada que es susceptible de vertido en aguas marinas sensibles. Además, el aumento del suministro desde las desalinizadoras no ofrece ningún incentivo para poder disminuir el uso o mejorar la eficiencia del uso del agua. La decisión sobre la conveniencia de las futuras desalinizadoras debe tomarse teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada caso y atendiendo a todos los factores ambientales y económicos.

Requisitos de información

Para avanzar en la gestión sostenible de los recursos del agua en Europa, es necesario disponer de una información fiable y actualizada dentro de una escala espacial y temporal adecuada. Dicha información presenta muchas ventajas, incluyendo: un mejor conocimiento de las causas, la localización y el alcance del estrés hídrico; la ayuda en el establecimiento de las tendencias; una mayor facilidad en cuanto a la evaluación de las medidas adoptadas para resolver el problema del uso insostenible de agua; y la asistencia a los ciudadanos comunitarios en relación con la resolución de los problemas del agua. La información no solo se requiere a la escala de la cuenca hidrográfica, sino que también es crucial contar con datos mensuales y estacionales, ya que los promedios anuales no reflejan bien los picos de estrés hídrico que normalmente ocurren en los meses de verano. Por desgracia, los datos facilitados a Eurostat y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (que conjuntamente recopilan los datos que han permitido realizar algunos estudios paneuropeos hasta la fecha), no se sitúan en una escala espacio temporal óptima. Además, los programas nacionales de evaluación y seguimiento presentan a menudo importantes lagunas informativas y raramente están armonizados en función del tipo de datos recogidos y los métodos empleados. Además, la información que describe el impacto socioeconómico de la escasez de agua y la sequía, junto con la del potencial de medidas de coste-eficacia, es actualmente muy limitada o inaccesible en Europa. La iniciativa recientemente establecida acerca de la información conjunta de la AEMA, Eurostat y la Comisión Europea, trata de corregir las deficiencias de la información sobre el agua en Europa. Los Estados miembros deben presentar voluntariamente los datos periódicos sobre la disponibilidad y el uso multisectorial del agua. Esta información debe ser generada y armonizada a la escala de la cuenca hidrográfica y con periodicidad estacional. A pesar de los problemas que puede plantear a los órganos de información ambiental y estadística de los Estados miembros y su interacción con las autoridades sectoriales pertinentes, esta iniciativa es crucial para la evaluación paneuropea de los recursos del agua. Esta iniciativa de información puede complementarse con un proyecto del Centro Común de Investigación destinado a poner en marcha un observatorio y un sistema de alerta temprana de la sequía en Europa.

Por otra parte, la AEMA también ha comenzado a elaborar los balances de agua a la escala de la cuenca hidrográfica en Europa, aplicando el sistema económico-ambiental de cuentas del agua de Naciones Unidas (SEEAW, 2008). Este sistema puede utilizar datos medidos y datos estimados con modelos de simulación para poder presentar informes mensuales que reflejen la situación de estrés hídrico a lo largo del año y la probabilidad de que ocurra. Este enfoque también sirve para evaluar el impacto de la gestión del agua en distintos escenarios. Además, la metodología de las cuentas del agua también puede servir para distinguir entre la disminución de la disponibilidad del agua causada por escasez y la causada por las sequías. Por último, la información que describe los recursos de agua, obtenida desde informes elaborados por iniciativa voluntaria o desde los datos facilitados en cumplimiento de la normativa legal, puede ser actualmente cotejada y difundida a través del Sistema de Información sobre el Agua en Europa (Water Information System for Europe, WISE), una herramienta de reciente creación cuya finalidad es servir como portal de acceso a la información sobre el agua en Europa.