La tríada nuclear: el plan último de Putin para atacar a Occidente por tierra, mar y aire

La guerra en Ucrania no va bien para los intereses de Rusia. En las últimas semanas, los ucranianos han endosado importantes reveses militares en el frente del este y el líder del Kremlin prepara los movimientos de sus tropas para los próximos meses. La guerra va a ser larga y Putin quiere tener un as bajo la manga para el caso de que se tuerzan sus planes militares. Su arma secreta, el naipe que él considera definitivo y ganador contra los ucranianos y sus aliados de la OTAN, se llama triada nuclear. Se trata de un dosier de la máxima confidencialidad en el que se contienen órdenes estrictas para la distribución del arsenal atómico ruso por todo el planeta. De esta manera, en el caso de que Putin decida apretar el botón rojo las ojivas nucleares llegarán desde diferentes frentes, no solo desde territorio de Rusia. Así, las bases de lanzamisiles en tierra, los proyectiles transportados por vía aérea por los bombarderos estratégicos y los cohetes transportados por submarinos nucleares de muy difícil localización, conforman un tridente mortal con capacidad de disuasión suficiente para que Estados Unidos y la OTAN se lo piensen dos veces a la hora de entrar en conflicto abierto con el régimen de Moscú.

El propósito de la tríada nuclear es lograr una capacidad atómica diversificada, diseminada por toda la Tierra, con el fin de reducir significativamente la posibilidad de que el enemigo pueda aspirar a destruir todas las fuerzas nucleares de Rusia durante un inesperado y mortífero primer ataque al estilo Pearl Harbor. De esta manera, se consigue una cierta ventaja estratégica a la hora de lanzar un contraataque en el caso de que se inicie un conflicto nuclear a gran escala.

A corto plazo, Rusia va a seguir desarrollando su tríada nuclear, la garantía más importante de su integridad territorial y de su supervivencia como nación, según aseguró el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú. “Seguiremos desarrollando la tríada nuclear y mantendremos su capacidad combativa”, afirmó Shoigú en una videoconferencia con altos cargos de Defensa. El ministro argumentó que “el escudo nuclear ha sido y sigue siendo la garantía principal de la soberanía y la integridad territorial” de Rusia. La tríada nuclear del Kremlin, consiste en un arsenal estratégico que incluye misiles intercontinentales emplazados en lugares secretos de la geografía rusa, misiles balísticos a bordo de submarinos y bombarderos de largo alcance. Entre los planes inmediatos, el titular de Defensa ruso mencionó “la ampliación del arsenal de armas de ataque modernas”. Además, el ministro Shoigú señaló “la necesidad de perfeccionar el sistema de mando y las comunicaciones. A estos efectos, usaremos activamente las tecnologías de inteligencia artificial”, dijo.

El presidente Putin ha animado a sus altos mandos a mejorar la capacidad de la tríada nuclear. El dirigente considera esta herramienta la principal garantía del equilibrio de fuerzas en el mundo y la paridad nuclear con Estados Unidos. Destacó que el porcentaje de armamento moderno en las fuerzas estratégicas nucleares rusas “supera el 91%”. En concreto, adelantó la pronta entrada en servicio de los misiles balísticos intercontinentales Sarmat, capaces, según Putin, de burlar cualquier escudo antimisiles existente en el mundo. En su intervención el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, subrayó que la tríada nuclear se mantiene en el nivel de preparación de combate que permite mantener «la contención estratégica»

Putin insiste desde el inicio de la campaña militar rusa en Ucrania que Moscú solo empleará las armas nucleares en caso de ataque enemigo que amenace la propia existencia del Estado ruso. La doctrina militar rusa aprobada por el jefe del Kremlin en junio de 2020 no contempla un ataque nuclear preventivo.

Putin no se reunirá en Moscú con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, que realizará el jueves una visita a Rusia. Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), Rusia cuenta actualmente con 1.625 cabezas nucleares desplegadas, a las que hay que sumar otras 2.870 almacenadas y 1.760 de carácter estratégico, lo que suma un total de 6.255 cargas nucleares