La tos o los estornudos siguen liderando el ranking de «cosas» que odian los pasajeros aéreos

Desde pasajeros que no llevan correctamente la mascarilla hasta retrasos o cancelaciones de vuelos, las oportunidades para irritarse y ponernos nerviosos al tomar un vuelo son innumerables, incluso para los viajeros más calmados.

Una de las cosas que más molestan en los viajes en avión son «los pasajeros que no se tapan la boca al toser o estornudar», según el 76% de los encuestados.

La mayoría de las personas evitan la confrontación directa con otros pasajeros: el 49% se pone los auriculares y el 21% no hace nada.

Casi el 67% de los viajeros no están contentos con las restricciones de viaje cambiantes, los requisitos de pruebas COVID (66%), los pasajeros que no llevan (adecuadamente) la mascarilla (74%) y los que no respetan la distancia de seguridad (70%).

Casi 8 de cada 10 turistas afirma que «la escasa limpieza y seguridad en el avión», así como «la falta de espacio en los compartimentos superiores cerca del asiento» son los aspectos que más les enfadan de las compañías aéreas.

Las mayores molestias antes del vuelo

En primer lugar, queríamos descubrir qué es lo que más irrita a los pasajeros incluso antes del despegue.

Para ello, pedimos a los encuestados que calificaran siete situaciones molestas antes del vuelo en base a una escala de incomodidad y frecuencia percibida.

A continuación, los resultados.

¿Qué podemos hacer con estos resultados?

A la mayoría (78%), lo que más les enfada es cuando otras personas se cuelan descaradamente en la cola para facturar o del control de seguridad. El 35% dice que esto ocurre a menudo o muy a menudo.

También está el típico «retraso o cancelación de vuelo», que sin duda se situa en lo más alto de la lista. Debe ser especialmente exasperante para los pasajeros rusos en el extranjero después de que sus aerolíneas fueran prohibidas en la mayor parte del espacio aéreo de la Unión Europea y Estados Unidos, dejando a miles de personas varadas.

Por último, una gran parte de las molestias antes de los vuelos está relacionada con el COVID-19. El 67% de los viajeros no están contentos con las restricciones de viaje siempre cambiantes, los requisitos de pruebas covid (66%), los pasajeros que no llevan (adecuadamente) las mascarillas cuando se les exige (74%) y los que no guardan la distancia de seguridad adecuada (70%).

¿El lado bueno?

Gran parte de los países han empezado a reducir las restricciones y es que los científicos afirman que aparecerá una cepa del virus menos peligrosa y perturbadora que no alterará tanto los viajes.

El momento de la ira

Llegados a este punto, decidimos preguntar a los encuestados cuál es, cómo máximo, el tiempo más largo que pueden pasar en un vuelo antes de empezar a sentirse incómodos.

La respuesta más popular fue «3-4 horas», que eligió el 36% de los encuestados. Para ponerlo en contexto, eso es lo que dura de media un vuelo de España a Polonia.

A continuación, preguntamos a los encuestados sobre su reacción natural ante los pasajeros molestos durante un vuelo.

Curiosamente, la mayoría evita la confrontación directa: El 49% se pone los auriculares y el 21% no hace nada. La minoría restante se enfrenta a los compañeros de viaje molestos (24% de los hombres y 21% de las mujeres) o notifica el problema al personal del avión (8%).

Las peores molestias durante el vuelo

Como se puede ver, «los pasajeros que no se tapan la boca al toser o estornudar» (76%) se llevan la palma. No es tan sorprendente, teniendo en cuenta los tiempos que corren.

Le siguen «el contacto corporal no deseado con otros pasajeros» (75%), «los pasajeros que ven vídeos sin auriculares» (75%), y «los padres desatentos que dejan que sus hijos se descontrolen» (74%).

¿La manía que menos molesta de los viajes en avión?

«Los pasajeros que aplauden cuando el avión aterriza», como indica el 58% de los encuestados.

Así que, la próxima vez que estés en un avión, ya sabes lo que NO debes hacer.

Las molestias causadas por las aerolíneas: ¿Qué es lo que más pone de los nervios a los pasajeros?

Por último, antes de aterrizar, quisimos preguntar a los encuestados qué es lo que más les saca de quicio de las compañías aéreas.

Como se aprecia en el gráfico, “la limpieza e insuficiente seguridad en el avión» y «la falta de espacio en los compartimentos superiores cerca del asiento” son los más importantes. El coronavirus también desempeña un papel en este caso, por lo que las compañías aéreas deberían reforzar sus medidas de seguridad.

Curiosamente, la “mala comunicación por intercom” (que hace casi imposible entender lo que dice el piloto) también ocupó un lugar bastante alto (72%). Tal vez, esto también sea algo que las compañías aéreas deberían estudiar. En la era de los coches autónomos, los robots con IA y otras tecnologías de vanguardia, es difícil creer que los aviones sigan utilizando un sistema de comunicación tan anticuado.