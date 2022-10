La Tienda del Rollo incorpora bolsas de plástico reciclado en su línea por la sostenibilidad

- Publicidad-

Cuando necesitamos papel térmico para las impresoras La Tienda del Rollo es uno de los referentes en España, ya que tiene rollos de todos los tamaños y tipos, además de vender las impresoras que más usan sus clientes y que podemos ver en tiendas, almacenes, fábricas, etc.

A su catálogo han ido añadiendo varios artículos más que les han ido demandando, como las bolsas de papel, pero algunos de sus compradores les han dicho que estas eran demasiado caras para ellos y por eso ahora también venden bolsas de plástico reciclado.

Bolsas sostenibles

La preocupación por el medioambiente es cada vez mayor y los clientes demandan a las tiendas que hagan lo posible por pasar a un modelo más sostenible, de tal forma que uno de los factores que ayudan a que un producto se venda es que no perjudique a la naturaleza.

Esta tienda lleva preocupándose por contaminar lo menos posible desde que abrió, de manera que pone a disposición de sus clientes unas nuevas bolsas de plástico, las cuales son recicladas.

Se ha demonizado a este material, pero lo cierto es que es muy complicado de sustituir por completo y en realidad el problema es que termine desperdigado por la naturaleza, algo que se evita reciclándolo y dándole otro uso como este, el de las bolsas.

La Tienda del Rollo es respetuosa con el medio

Además de vender bolsas de papel y de plástico reciclado, en la tienda llevan ayudando al medioambiente desde que abrieron, ya que si hay un método de impresión ecológico este es el que usa el calor.

Las impresoras térmicas como las que venden en esta tienda no necesitan ni tinta ni tóner, por lo que se ahorran muchos recipientes de plástico que no hay que reciclar, no debemos tratar con ningún tipo de elemento químico como es la tinta y tampoco nos vamos a manchar las manos por poner cartuchos nuevos.

Su papel es muy delgado, así que con el fin de fabricar los rollos no hay que talar demasiados árboles y este papel es el único consumible que se necesita a la hora de imprimir, teniendo los rollos una gran duración.

En cuanto a la longevidad de las impresoras, esta es mucho mayor que la de las que emplean tinta líquida o tóner. Al no haber tinta ni inyectores no se atascan, no generan residuos, así que eso no afecta a su durabilidad, a lo que contribuye la sencillez de funcionamiento y de construcción, habiendo pocas cosas que se puedan estropear.

Sus productos no contienen Bisfenol A

Todos los productos que venden en la tienda, incluidas las bolsas de plástico, vienen libres de Bisfenol A, una sustancia con la que se solían fabricar los plásticos y que se ha prohibido en Europa por su peligrosidad.

Eso no significa que si compramos productos similares en China no vengan hechos con este tipo de plásticos, pues allí las leyes son más laxas y aquí las aduanas no actúan con la dureza necesaria con los artículos que vienen del lejano Oriente.