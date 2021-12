La tercera dosis de vacunación de los sanitarios

Hace unos pocos días la Ministra de Salud Pública y Sanidad, Sra Darías, anunció que se iban a vacunar de la tercera dosis contra el virus que originó la pandemia, los sanitarios.

Aplaudo esa medida para evitar contagios al personal sanitario, que bastante trabajo tienen y se encuentran más que saturados ya en esta sexta ola, y máxime con la variante ómicron que hace más de 15 días está en la población española. Como no se conoce bien esta variante, Pfizer y otras marcas están estudiando otra vacuna.

Bien, pero no quiero salirme del tema, que son los sanitarios. En este sentido, personalmente, no distingo entre sanitarios públicos y privados; ambos son sanitarios, y ambos luchan por tener una sanidad que lucha por el bien de los ciudadanos y por la salud. Que cada uno opina según su criterio, pero no podemos dejar de vacunar a todos los sanitarios españoles por el bien de la sociedad, se piense lo que se piense.

Pues bien, tiene que quedar meridianamente claro, que todos los sanitarios fueron vacunados con dos dosis, sin distinción entre pública y privada, como debe ser. Sin embargo, a día de hoy, se está diferenciando ambos tipos de sanitarios y a los privados, parece ser, de momento, que no les van a poner la tercera dosis, y no por falta de vacunas pues hay millones de viales de Pfizer en España.

Aquí reproducimos el escrito de un Colegio de Odontólogos en ese sentido como ejemplo:

«Vacuna Covid

cologiados@dentistas

Estimados compañeros:

Antes las dudas suscitadas tras el anuncio por parte del gobierno de la administración de la tercera dosis de la vacuna a los sanitarios, y las numerosas consultas que están llegando al Colegio, informaros que por el momento no tenemos ninguna comunicación oficial de si se va a organizar a nivel colectivo, como en las dos dosis, o irán citando a nivel individual y según las circunstancias de cada sanitario.

Atentamente».

Vemos, por tanto, que desde el gobierno central, supuestamente, no se cumple lo anunciado por la Ministra de Salud Pública y Sanidad, y el Colegio de Dentistas y Odontólogos ni otros centros sanitarios privados no tienen constancia si se vacunará o no a estos sanitarios, lo cuál, si esto fuera así sería un agravio comparativo con otros sanitarios por la gravedad del asunto.

La mayoría de sanitarios de la pública se vacunarán, según lo indicado, y si se cumple el escrito del Colegio de Dentistas y Odontólogos a los sanitarios de la privada no se les administrará, no por falta de vacunas, por todo ello, el gobierno tiene que rectificar y aclarar y explicar el por qué.

Los sanitarios, en general, públicos o privados tienen una misión muy importante, sanar a los ciudadanos de infecciones y otras enfermedades, y quien no reconozca este hecho es que desconoce lo que es la medicina. Ministra, gobierno, no permitan la discriminación y seamos congruentes con la Deontología sanitaria.

Ante una pandemia, que se reactiva cada día, y ya veremos cuántos infectados (aglomeraciones, tiendas, árboles alumbrados, comidas de empresa y familiares, etc, si no se toman las medidas por todos conocidas) habrá después del acueducto constitución-inmaculada, y cuál será el índice de infectados la semana posterior y no digamos después de Navidades y el pico de enero, por ello es necesario y prioritario vacunar a todos los sanitarios, pues ciudadanos infectados también asisten a la sanidad privada y si los sanitarios no están vacunados, estos se contagian y llevarán a sus domicilios la Covid 19 y sus variantes.

Esperamos una reflexión profunda de la administración sanitaria acerca de este gravísimo problema.

La administración no debe bajo ningún concepto discriminar a ningún sanitario.