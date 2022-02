La surrealista estrategia de Nueva Zelanda para «espantar» manifestantes contra la vacuna obligatoria: hacer sonar «La Macarena» y poner mensajes a favor de las vacunas

- Publicidad-

No es 28 de diciembre ni es una broma: la ocurrencia de las autoridades neozelandesas para dispersar a la multitud de manifestantes que protesta desde hace días ante el Parlamento del país ha sido sorprendente: poner cada 15 minutos, en bucle, «La macarena» de Los Del Río.

Como si de la película «Hotel Transilvania 3» se tratase, en ese duelo final que consigue acabar con el «Kraken» haciendo sonar La Macarena, los neozelandeses han utilizado esta innovadora técnica de dispersión. Los Del Río no han sido el único elemento utilizado, sino que se han servido también de las canciones de Barry Manilow.

Según relata New Zeland Herald, el presidente del Parlamento de Wellington, Trevor Mallard, comenzó ayer sábado a reproducir por megafonía a gran volúmen La Macarena, cada 15 minutos, junto a canciones infantiles y éxitos de Manilow, así como mensajes educativos sobre la COVID-19 y la importancia de las vacunas.

La situación devino surrealista cuando los manifestantes comenzaron a «contestar» con otras canciones a gran volumen.

Pero «sorprendentente» estas medidas antidisturbios, no han funcionado. Los miles de manifestantes, que llevan 6 días protestando de manera pacífica, no se han ido. Los Del Río y Barry Manilow no han conseguido desmotivarles. Siguen acampando ante el parlamento.