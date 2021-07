La superioridad de Telegram sobre WhatsApp (GUASAP)

- Publicidad-

Cada vez hay más gente que tiene Telegram, pero lo cierto es que se sigue utilizando con mucha mayor frecuencia el whatsapp, GUASAP como me gusta escribirlo a mí, porque aún no es completamente masivo el uso de la app de mensajería de la flecha blanca sobre fondo azul y aún tenemos muchos contactos en el móvil que no lo utilizan.

De guasap confieso que me gusta mucho el juego del ESTADO, pero sin embargo aún no se ha conseguido que todos los usuarios lo usen y disfruten.

Sin embargo Telegram tiene una ventaja absoluta en mi opinión sobre el dibujo del teléfono blanco sobre fondo verde.

Y esta ventaja absoluta es que un mensaje en Telegram se puede editar y corregir. No conozco a nadie a quien no le haya pasado alguna vez, que la máquina con su lenguaje predictivo le haya cambiado el texto escrito, o haya cometido un error al correr con los pulgares a toda velocidad sobre las teclas virtuales. ¿Y qué sucede en ese momento? Pues es fácil, que QUERRÍAS CORREGIR.

La única opción que te dejan los torpes de guasap, y es una opción relativamente moderna porque antes no había nada de nada, es que borres el mensaje tanto en tu pantalla como en el dispositivo al que lo has enviado.

Eso implica que hay que volver a escribir o dictar el mensajito. ¡TORPES Y MIL VECES TORPES!

Pero aún hay más. No solo tienes que volver a escribir o dictar el mensajito, sino que cuando lo has borrado aparece en la pantalla de tu interlocutor o interlocutores que has borrado un mensaje.

¡Qué grosería, qué estupidez, qué leeeeeerdos!

¿Si alguien te ha mandado un mensaje por error o por lo que sea, simplemente ha cambiado de opinión, ¿por qué tenemos que saberlo?

¡TORPES DEL TODO, REPITO! los de guasap.

En cambio Telegram te permite editar el mensaje y corregirlo.

Es de cajón, es sencillísimo, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta, y cuesta pensar que con la cantidad de colaboradores y empleados que tienen a nadie se le haya ocurrido añadir la opción de editar. Si yo fuese mal pensado creería que lo hacen a mala leche, pero creo que es solo dejadez y torpeza, que únicamente están pensando en cómo conseguir más dinero y más información del usuario y su bienestar y comodidad les importan un ácaro porque no sienten hacia nosotros el menor respeto.

Con Telegram puedes editar los mensajes, así que no tienes que volver a escribirlos, solo corregir los errores: más pequeños o más grandes. Y además tiene la elegancia de que no avisa a tu interlocutor ni te señala con el dedo porque has sido un torpe y has tenido que corregir o editar un mensaje.

Supongo que después de este artículo y en no demasiado tiempo guasap implementará la opción de editar los mensajes, como sucedió cuando avisamos a través de este mismo periódico a Telefónica que en el menú del buzón de voz no ofrecía la opción de borrar el mensaje, y tuvimos que decir nosotros qué bastaba marcar el número 7, porque ellos no se enteraban. Ahora los también muy avispados -lo dijo irónicamente por

supuesto- muchachitos de Telefónica se siguen olvidando muchas cosas.

Pero de momento no vamos a avisarlos. Tanto súper ejecutivo mega bien pagado y al final no son capaces de hacer la O con un canuto.

Qué alegría que haya tantos ineptos pululando por lugares, a los que -se

supone- solo tienen acceso los cerebros más brillantes de nuestro pequeño universo.

Tigre Tigre.