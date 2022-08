La subida de los precios alimenticios

- Publicidad-

Baja el precio de los combustibles moderadamente y suben los precios de los alimentos.

Preguntada una señora por un periodista por el precio de los alimentos decía, «que antes con 50 euros hacia la compra, ahora tengo que utilizar otros 50 € si quiero seguir comprando».

El problema no es de los agricultores que venden a céntimos sus productos sino de las grandes superficies alimentarias y supermercados que son las que suben los precios a los consumidores sin tener que hacerlo ya que el petróleo Brent sigue bajando.

El resultado es que una vez subido ya no bajan los precios de la alimentación y los ciudadanos, a los que no se les suben el salario, se empobrecen cada vez más, y no hay derecho a que las multinacionales pongan los precios a su criterio, a su antojo.

Las autoridades de consumo, el ministro Garzón tiene que poner orden y concierto en este asunto.

Además está bajando el precio de la luz, aunque fluctuando, y las grandes superficies tienen que pagar recibos más bajos: por tanto, los supermercados, que son multinacionales, la mayoría extranjeras, que vienen a hacer el negocio en España tienen que bajar los precios de los productos alimenticios, y sino los inspectores tendrán que denunciarlos.

Según el Heraldo de Aragón, cada español gastará 200 euros más al año en alimentos por la subida de precios.

La inflación costará al consumidor europeo medio 243 euros extra en la misma cesta de la compra que lo que pagó en 2021.

De acuerdo con Cinco Días del País, «sobre el año pasado el aceite de oliva ha subido un 36,5%, gasolina y gasóleo se han encarecido un 23% y un 33%, la electricidad, un 30%, la pasta alimenticia, un 27,9%, harinas y huevos, un 25%, y la leche entera, un 16,7%».

Con este panorama es lamentable para el pueblo seguir el ritmo de vida que llevaban antes de la Crisis económica.

Además los hoteles y restaurantes han subido el 45% con respecto al año pasado, por ello, no se puede entender cómo las carreteras en las quincenas de julio y agosto, así como los aeropuertos están repletos de automóviles y gente joven esperando el avión para ir a, «quién sabe dios»; es probable que bastante gente tenga que pedir préstamos pequeños para sus vacaciones o hayan estado ahorrando todo el año para ello.

Según el Informe de Allianz recogido el el Heraldo de Aragón, indica que «este aumento de los precios de los alimentos, que se suma a un aumento generalizado del coste de la vida (combustible, electricidad, alquileres, alimentos que se consumen fuera del hogar, etc.), «reaviva los debates sobre posibles ayudas sociales para aliviar la carga de los hogares más vulnerables», incide el informe».

Una solución al alza de los precios, sobre todo en los pueblos, es comprar directamente al productor todo tipo de alimentos a precios mucho más baratos pero beneficioso para ambas partes: productor – consumidor, ya que los canales de comercialización encarecen el producto y las superficies le suben más.

Está solución es para la gente que vive en el pueblo, desde el ministerio de Consumo deberían eliminar algunos canales para que el consumidor de las ciudades se beneficie también; no se puede dejar a las multinacionales hacer su «agosto» encareciendo los alimentos básicos, por ello, Consumo debe poner nuevas normas sobre los precios, para beneficio de los ciudadanos.

En general los agricultores venden 0.70 € el producto y el comprador tiene que pagar al supermercado a 5,50 € el producto.

El pimiento a 0.24 € de venta en el campo, los costes de producción son superiores a la venta. La sequía hace que los embalses estén peor que hace 30 años, la energía hidráulica prácticamente no se puede utilizar, hay que utilizar el gas y éste sube.

En la cadena alimentaria hay algún canal que sube los precios.

La crisis del gas no tiene flexibilidad como el petróleo y Europa tiene que aprender mucho con el coste del gas.

La luz ha bajado el 13%, la energía sube menos en España igual que en Portugal, que en Europa por el acuerdo hispanoportugues con los países de la UE más ricos.

La lista de la compra sube en España desmesuradamente. Por ello, el ministro Garzón tiene que tomar medidas para abaratar la cesta de la compra. Medidas hay muchas para solucionar la subida del precio de los alimentos y pensamos que el ministerio de Consumo tiene soluciones reales para ello. Sólo hace falta voluntad política y no tener miedo al PP de Feijoo que todo lo ve negativo y responsabiliza al Gobierno de Coalición de todos los males, lo que es falso, una falacia.