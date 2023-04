La soberbia conduce al fracaso

Las imágenes de miles de personas congregadas un domingo de puente vacacional para escuchar a una oradora hablar de política, la cola de centenares de personas para acceder al recinto, la ilusión reflejada en sus rostros expectantes, el ambiente festivo, los comentarios de satisfacción al término del acto; todo volvió a reverdecer el deseo de cambiar una sociedad injusta que traía el recuerdo del movimiento del 15M. Ilusión perdida en los últimos años por la ejecutoria política de quienes dieron forma política a aquel proceso, Podemos, cuyos dirigentes han dilapidado todo ese capital al no saber gestionar el poder alcanzado. Por su mala cabeza al dejar aflorar un personalismo autoritario impropio para liderar un movimiento transversal, del siglo XXI, que exige un liderazgo empático, cuidadoso con las acciones personales que desvirtúan el mensaje que se lanza a la ciudadanía, que no caiga en la soberbia de creerse infalible, de estar en posesión de la verdad, y con derecho a imponer tu criterio.

Engañarse a uno mismo negando la realidad circundante, es el recurso de quienes pretenden mantener una autoridad que ya no tienen, porque el poder que atesoraron se les ha escapado entre los dedos por una gestión política, basada en la radicalidad y el enfrentamiento en la exposición de las ideas, de los proyectos. Por no saber que las cosas se pueden decir de muchas maneras para suavizar el rechazo de algunos sectores sociales a los cambios necesarios que se proponen, sin señalar con del dedo al oponente como el enemigo a batir.

Error craso por el desconocimiento de que el <<saboir faire>> y las formas son pieza fundamental en el juego político, y son siempre mejor aceptadas por la sociedad —y las propias huestes—, que el discurso pretendidamente revolucionario y fuera de lugar en una sociedad como la española: la europea, que solo utiliza la extrema derecha. Algo que ha aprendido muy bien y ejecuta con inteligencia Yolanda Díaz qué con formas suaves, puño de hierro en guante de seda, canta la gallina a quién sea con datos verificados e irrebatibles, sin necesidad de acudir al radicalismo de barricada. Por eso Yolanda Díaz le ha comido la tostada a Pablo Iglesias, a Irene Montero y Ione Belarra que, aún hoy, no saben por dónde les ha llegado el viento que está al punto de sacarles del mapa político.

En política no se puede tirar la toalla cuando la estrategia sale mal y pretender convertirte en el oráculo externo rector de los destinos de una organización; en lugar ir a la brega diaria como jefe de fila de un grupo minoritario en la Asamblea de Madrid. Como tampoco tiene sentido encastillarse en no reconocer los errores cometidos con la ley del <<sí es sí>>, y negarse a modificar un buen proyecto que está sirviendo para reducir penas y excarcelar a violadores, pederastas y agresores sexuales. Todavía me pregunto, quien tuvo la brillante idea de modificar las penas en esa Ley, un hecho innecesario del que viene el lodazal creado. Negarse con terquedad a reconocer las meteduras de pata siempre se paga en política, y más cuando el impacto social es tan público y notorio.

Como también lo es presionar a Yolanda Díaz a aceptar un acuerdo previo, Sumar/Podemos, con el subterfugio de celebrar unas primarias previas, para asegurarse puestos de salida en las próximas elecciones. Error burdo pues la ciudadanía no es tonta y ve el chantaje de fondo, y el reconocimiento implícito de que saben que los resultados de Podemos no van a ser buenos, en la estela de lo que viene sucediendo elección tras elección. A sensu contrario, la base de su electorado también capta la habilidad inteligente de la líder de Sumar, para salir de esa presión con un discurso ilusionante, en positivo, centrado en la política útil y el cuidado y protección del estado del bienestar. El triunvirato que dirige Podemos aún está a tiempo de rectificar. Veremos.