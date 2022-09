- Publicidad-

Hoy se habla de la sequía en España, pero tenemos que recordar que más de las dos terceras partes de la Península Ibérica está desde hace años en un proceso de desertificación grave.

Sin embargo, las televisiones se echan las manos a la cabeza sobre la falta de agua en embalses y ya es el colmo cuando muestran Doñana sin agua y sin aves y pero no analizan las causas, es decir, no llueve y sobreexplotación.

No llueve como consecuencia del Cambio Climático, al que no le ponen solución las grandes industrias y su emisión de Dióxido de Carbono por utilizar como fuentes de energía el carbón, petróleo y gas natural. Pero mientras EEUU, CHINA Y EUROPA no cambien las fuentes de energía fósiles, por fuentes de energía renovables seguirá sin llover y si lo hace será, como por gotas frías o Danas, o restos, de momento, de huracanes. Está todo muy claro las consecuencias de la sequía o de las inundaciones, el origen lo tienen las empresas capitalistas que se oponen a la utilización de energías limpias. Y que gobiernan en España y en casi todo el mundo.

Y de eso no se habla, por la sencilla razón de que quienes gobiernan no son los partidos políticos sino las multinacionales y los oligopolios.

Por otra parte, la sobreexplotación de los recursos hídricos por esas multinacionales y oligopolios agrarios. De este modo, la agricultura intensiva industrial es otra de las causas de que se agoten los recursos hídricos. Se riega con el agua de los embalses y con la que extraen de los mantos freáticos con lo que en determinadas zonas los manantiales y fuentes se agotan y el agua de lagunas que abastecen los humedales desaparecen. Es decir, las industrias agrarias, las multinacionales están acabando con el agua como bien común para regadío intensivo.

Por qué en lugar de potenciar la agricultura intensiva y depredadora no se preocupan por los cultivos hidropónicos, por la permacultura?

Lo que en la actualidad lloran en los telediarios es lo mismo que en la época dictatorial cuando se hablaba de » la pertinaz sequía» que sufría España. Es lamentable y vergonzoso oír y ver los efectos de la falta de precipitaciones, sin hacer un mínimo estudio de las causas verdaderas.

Según Naciones Unidas, «la falta de agua provocará el desplazamiento de hasta

700 millones de africanos de aquí a 2030, en África, según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El régimen de lluvias se ha alterado, los glaciares están desapareciendo y los lagos más importantes se están reduciendo. La mayor demanda de agua, junto con un suministro limitado e imprevisible amenaza con agravar los conflictos y los desplazamientos.

África solo representa entre el 2 % y el 3 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pero sufre de forma desproporcionada los resultados del cambio climático.

El informe sobre el estado del clima en África de 2021 estima que el elevado estrés hídrico afecta ya a unos 250 millones de personas en este continente».

Además de lo sucintamente expuesto es necesario analizar las causas y consecuencias de la «sequía».

En este sentido, utilizamos como fuente a www.iagua.es, según Alberto Valdivieso que señala lo siguiente:

«Las causas de una sequía involucran factores naturales y antropogénicos. Normalmente, la causa principal de toda sequía es la escasez de precipitaciones pluviales (sequía meteorológica) lo que deriva en una insuficiencia de recursos hídricos necesarios para abastecer la demanda existente.

Las causas de la sequía se agrupan en:

Origen natural: representadas por las modificaciones en los patrones de la circulación atmosférica, las variaciones en la actividad solar y los fenómenos de interacción entre el océano y la atmósfera.

Origen antropogénico: el calentamiento del planeta actual se atribuye a las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la degradación ambiental (deforestación, degradación del suelo y desertificación) y la alteración de los sistemas ecológicos naturales.

La sequía siempre ha sido una amenaza para la supervivencia de la humanidad, provocando migraciones masivas, hambrunas y guerras. Actualmente, la sequía sigue afectando a la población mundial y se considera el fenómeno que más afecta al ser humano.

Las consecuencias de la sequía pueden ser directas o indirectas:

Las consecuencias directas se agrupan en: impactos económicos, agricultura y ganadería, gestión del agua y abastecimiento, industria, generación de energía hidroeléctrica, impactos medioambientales, agua, suelo, aire, organismos vivos, espacios naturales protegidos, contaminación y aumento de incendios forestales.

Las consecuencias indirectas se agrupan en: economía (generación de energía hidroeléctrica, comercio y asuntos financieros), impactos sociales (salud pública, desempleo, política y asuntos exteriores) y otros, como el ocio y el turismo».

A quienes quieran ampliar estos conceptos les aconsejo que lean la página web indicada más arriba.

Para terminar, recordar lo dicho más arriba: el capitalismo como causa fundamental del Cambio Climático y la sobreexplotación de los recursos hídricos existentes por la agricultura intensiva industrial.

Hay que decirlo claro y alto para que los mass media amarillos expliquen con claridad los porqués de la sequía, no subliminalmente achacarlo al Gobierno, señalando que no toman soluciones y si eso fuera así el MITECO no actuaría y propondría soluciones, como lo hace.

En estas circunstancias ⅔ de Europa están sufriendo la escasez de agua. Falta agua de abastecimiento.

Las cuencas españolas están en mínimos, con una media del 26% siendo menos en muchos embalses

Desde el 2016 algunos embalses están en el 16% y los humedales se están agotando y las lagunas de Doñana están prácticamente secas, como consecuencia, según los técnicos, debido a la sobreexplotación de los acuíferos. La sequía y la sobreexplotación de los acuíferos secan la última laguna permanente de Doñana.

Es la tercera vez desde que se tienen registros que se seca Santa Olalla, la laguna permanente más grande de Doñana. Ocurrió también en 1983 y 1995. Desde la estación biológica, los expertos advierten de que la actual sequía no es la única causa, la sobreexplotación del acuífero para la agricultura intensiva y para el consumo humano sobre todo en verano que en Matalascañas veranean más de 100.000 turistas, es también responsable de la gravedad de la situación.

Para el año 2050 más de 250 millones de personas estarán afectadas por hambrunas y sequías. Si no actúan los líderes mundiales el planeta se va al carajo y con él millones de seres. Es inhumano, y no se han puesto las soluciones en su momento contra el cambio climático por el CAPITALISMO FEROZ AL QUE LA HISTORIA, SI QUEDA ALGUIEN PARA ESCRIBIRLA LES PEDIRÁ RESPONSABILIDADES, AUNQUE YA NO ESTÉN EN ESTE MUNDO ABANDONADO.