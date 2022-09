LA “SENSITIVIDAD”. Más allá de la Sensibilidad

- Publicidad-

Quiero compartir en este texto una pincelada de lo que significa el concepto, aún poco conocido, de “sensitividad”.

La “sensitividad” está relacionada con el grado de sensibilidad que se posee. De hecho, una persona con sensibilidad desarrollada o alta sensibilidad (PAS) dispondrá de una buena base que ayuda al desarrollo de la “sensitividad”.

La “sensitividad” es la habilidad o capacidad para acceder a estados de consciencia ampliada y percibir la realidad de una forma extraordinaria.

¿Sabías que…?

La “sensitividad” se puede desarrollar al igual que desarrollamos otras habilidades. Es una capacidad innata del ser humano, pero la gran mayoría no sabe que dispone de ella. Nuestros padres, madres o educadoras nunca supieron que la tenían, pues nadie se lo contó. Por este motivo no aparece entre lo que ellos pueden enseñarnos, como pudiera ser ir en bici, leer o nadar. De esta forma se queda ahí dormida hasta que un buen día la despertamos de su letargo y comenzamos con su práctica y desarrollo.

Es una gran desconocida, que poco a poco va mostrándose y llamando la atención de aquellas personas más curiosas, aquellas que piensan que hay algo más, que tienen la inquietud de conocer un mundo que va más allá de lo que comúnmente vemos u observamos.

Pocas nacen con esta habilidad ya desarrollada. Todos hemos oído casos de personas que pueden leer la mente, que se comunican a través de la telepatía, que ven el aura alrededor de los cuerpos o que pueden ayudar a que otros se sientan mejor solo con ponerle las manos encima… Estas son formas en la que se expresa la “sensitividad”.

Si no eres de las personas agraciadas con esta habilidad ya desarrollada al nacer, puedes entrenar tu “sensitividad” como cuando entrenas tus músculos en un gimnasio para hacerlos más flexibles y proporcionarles más fortaleza, o tu cerebro practicando con entrenamiento mental, memorización, etc.

No encontrarás la palabra “sensitividad” en el diccionario en español, la podrás encontrar en el diccionario de lengua inglesa. Es un concepto tan novedoso que aún se escucha muy poco, pero eso está cambiando, pues cada vez son más personas las que desarrollan esta habilidad y, sobre todo, pierden el miedo de contarlo.

Quizá en algún momento de la vida te has preguntado si lo que ves a diario en este mundo es todo lo que hay, o qué son esas visiones, sensaciones o percepciones “raras” que no entiendes y que a veces te resulta difícil compartir con otras personas, precisamente por eso, porque son “raras”. Si las compartieras te darías cuenta de que no eres la única o el único a quien le pasan. A veces, por miedo a ser criticados, nos guardamos información que puede resultar de lo más interesante y nos quedamos sin la oportunidad de saber que no somos un caso aislado.

Las personas sensitivas poseen un talento especial para recibir estímulos (información del entorno o del interior de uno mismo) por canales de percepción que estaban apagados, dormidos o desconectados. Se trata de encender o despertar estos canales que no hemos estado utilizando.

No solo son sensibles a las cualidades físicas de las cosas, sino que poseen aptitudes específicas para cambiar su percepción de las mismas, así como de las personas y del mundo a su alrededor. Algunas ven energías en forma de color o niebla blanca alrededor de cosas, plantas, animales o personas. Otras tienen la capacidad de percibir lo que los demás seres vivos están sintiendo, pensando o anhelando. Algunas predicen lo que va a pasar. Otras solo con poner sus manos sobre ti alivian tu dolor, incluso pueden ver a personas que están muy lejos y saber cómo se sienten, dónde se encuentran, si están bien, e incluso aliviar también su dolor a pesar de esa distancia.

Levitación, telepatía, clarividencia, visión remota, bilocación, telequinesis… Son muchas y diferentes las formas de expresión que nos regala la “sensitividad” y podrán mejorar y aumentar si la entrenas y la practicas asiduamente con una «conciencia nutritiva«.

La «conciencia nutritiva» es imprescindible para realizar las correctas interpretaciones de la información que recibes y darle un correcto uso a la “sensitividad”.

Para desarrollar la conciencia y utilizarla nutritivamente has de haber logrado un alto grado de autoconocimiento alejándote del autoengaño (tomando las riendas de tu ego), con honestidad, humildad y compasión hacia ti mismo.

Este logro será lo más importante, ya que, según las interpretaciones que realices de la información que recibes, enfocádolas hacia el AMOR por ti mismo en la misma medida que hacia el AMOR por el otro, darás un mejor uso de la “sensitividad”.