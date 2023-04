La senda del «Automono»

- Publicidad-

Inroducción

Este es un escrito realizado por un AutoMono anónimo, uno más de los tres millones de individuos que sufren las inclemencias asociadas al Trabajador por Cuenta Propia en el Estado Español.

La idea inicial es reunir de forma breve los problemas que acucian al sector en unas pocas páginas. Cosa difícil, pues, son muchos y muy variados. Y también poner el foco en las posibles formas de afrontarlos.

El motivo principal que me lleva a escribir esto es la última reforma acometida por el gobierno y la convocatoria de una manifestación en Madrid el 16 de Abril. A raíz de ello he estado visitando grupos, páginas, etc. y he creído oportuno reflejar mi forma de verlo. Es necesario comenzar un debate y quisiera aportar un humilde punto de partida.

Todo ello basado en una forma de verlo absolutamente personal, propia. Una forma de entenderlo que puede que no agrade a todos. Una visión general y opinada del problema que de ninguna manera pretende sentar cátedra ni tener razón. Siempre desde la humildad y la falta de conocimiento, pues carezco de la preparación adecuada.

Pero es que el debate es cada vez más necesario. Hace ya tiempo que la discusión la mantienen otros que no nos representan. Llega la hora de tomar las riendas, si es que queremos hacerlo.

Es posible que cometa errores, o haya información que no es correcta. Pido disculpas de antemano y estoy abierto a la rectificación,

Un AutoMono.

La Senda de El AutoMono

El RETA. Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Este es el auténtico origen de los problemas del trabajador por cuenta propia en el Estado Español. En 1970 se da luz verde a este régimen especial que regula la fiscalidad, en lo referente a la Seguridad Social, que ha de cumplir un trabajador por cuenta propia, a quien se denomina como “autónomo”.

Es importante saber desde cuando lleva vigente para entender que es una norma previa a todos los partidos políticos que han gobernado la nación y previa a la Constitución que hoy está en vigor. Es una norma incrustada en la estructura del Estado Español. Por lo tanto, cualquier gobierno que se proponga modificarlo sustancialmente tendrá que tornar su mirada de forma inevitable hacia la estructura económica estatal y su financiación.

El meollo de la cuestión:

Un trabajador por cuenta propia por definición no es un trabajador asalariado. No tiene nada que ver:

-No recibe un salario fijo mensual. Obtiene beneficio según facturación y gastos.

-Por lo general no está sujeto a un contrato con un único pagador.

-Pone su patrimonio a disposición del estado cuando las cosas se tuercen y se genera deuda, por ejemplo.

-Actua como caja del estado para la recaudación del impuesto IVA.

-Tiene la capacidad de contratar empleados.

-Es dinamizador de la economía.

-No goza de la misma baja sanitaria y prestación de desempleo que un trabajador asalariado.

Pero el RETA estipula que el AutoMono ha de pagar una cuota que se calcula a partir del salario mínimo vigente en el pais así como a sus subidas o bajadas.

Este es el error de base, el concepto que lleva perjudicando al trabador automono desde la creación del RETA. Esto genera una distorsión y abunda en una falacia de inico que ha resultado en 53 años de injusticia y maltrato.

Breve lista de Los Problemas del Automono:

-Ha de pagar un impuesto (la famosa cuota) nada más comenzar su actividad. Es decir, pagar por trabajar. O peor aun, pagar cuando ni si quiera se ha comenzado a hacerlo o cuando no ha cobrado.

-Esta cuota es calculada a partir de la llamada “base de cotización” que no es otra que el salario mínimo. Lo cual, como ya hemos visto, es un sinsentido y un error de base.

-Aunque paga esa cuota, los derechos de baja laboral, paro etc. son menores, peores o inexistentes comparados con los de un trabajador asalariado. Un ejemplo de la distorsión creada por el RETA desde su inicio.

-Pensiones bajas en general.

-Trato vejatorio por parte de la administración cuando se trata de cobro de deudas. Rondando en ocasiones lo mafioso. Propio de un estado abusador.

-Imposibilidad de ajustar la cuota por días.

-Desajuste grave en la cantidad de cuota a pagar y los ingresos en muchos casos. La reciente reforma trata de hacer ver que se soluciona esto, pero nada más lejos de la realidad (hablaré de ello más adelante).

-Dificultad en las acciones administrativas que ha de llevar a cabo un automono.

-Inexistencia de la Segunda Oportunidad real. Cuando un automono cae en desgracia, las cosas están preparadas para dificultar que levante la cabeza. No olvidemos que somos el semillero de las nuevas empresas.

-Agravio comparativo con muchos paises de nuestro entorno en cuanto al sistema que rige en otros lugares. El estado Español es uno de los peores y más caros para el AutoMono.

-Somos una parte de la población (tres millones y medio) muy heterogenea, con diversidad de problemas según sectores e incluso individuos. Esto nos lleva a los siguiente puntos.

-Falta de representación adecuada frente a gobiernos y estado.

-Falta de métodos de presión que sirvan de forma equilibrada para todos lo AutoMonos. -Nulo peso en la Negociación Colectiva.

Reivindicaciones clásicas y diferencias de opinión entre AutoMonos:

Las reivindicaciones clásicas de los AutoMonos:

-Pagar cuota según ingresos.

-Cuota más baja

-Leyes de Segunda Oportunidad decentes. -Cobro de baja laboral.

-Cobro de subsidio de desempleo.

-No pagar impuestos por facturas no cobradas.

Estas son algunas de ellas, seguro que hay más.

Pero habiendo sondeado (a nivel personal) el ambiente reinante en la actualidad, me ha parecido que hay dos formas de verlo a nivel general:

Lo que parece ser una mayoría, cree que lo fundamental es equiparar los derechos de los automonos a los de los asalariados. Ya que pagamos la cuota en base a un salario (que no tenemos) deberíamos disfrutar de esos derechos en las mismas condiciones.

En mi opinión esto es un error y explicaré porqué lo veo así más adelante.

Los que creemos que el problema está en el RETA, en su concepción. De ahí concluiríamos que lo que hay que modificar es la fiscalidad que se nos aplica diferenciándonos de los trabajadores por cuenta ajena como punto de partida. Y eso conllevaría posiblemente renunciar a ciertos derechos a cambio de una reforma.

Lo cual no parece del agrado de muchos.

Este segundo punto de vista es quizás el más dificil de afrontar ya que hablamos de una de las fuentes de financiación fijas del estado.

Tengamos en cuenta tambien que hay gente que vive del sistema en si mismo (funcionariado, gestores etc.), lo cual es una piedra más en el camino.

Por último, hay un tercer grupo (que puede estar incluido en los dos préviamnte mencionados) que opina que el problema está en un gobierno, en unos partidos en particular. De seguro es que cada gobierno y partido ha dejado su impronta, peor o mejor, en nuestro devenir. Pero creo que si algo está claro es que el RETA es una norma incrustada en el estado desde hace ya años,independiéntemente de quien gobierne y previa a la constitución del 78. Por lo que cualquier gobierno que se aviniera a negociarlo tendría que abordar cambios la estructura de financiación del estado y en su maquinaria.

La Reforma de Pedro Sanchez que ha entrado en vigor el año 2023.

Como ya he mencionado antes, una reclamación clásica por parte de los autónomos es que se ajuste la cuota en base a los ingresos reales del AutoMono.

Y el gobierno actual ha jugado las cartas de forma inteligente. Al iniciar la legislatura expresó la voluntad de reformar el RETA para que las cuotas fueran en relación a los ingresos.

Recordemos, el RETA está intimamente relacionado con los ingresos del estado y en particular con las pensiones. Saber esto nos genera escepticismo a la hora de afrontar una reforma que en el fondo es de gran calado. No sirven los parches.

Y efectívamente, se nos presenta una reforma que exclusívamente se ocupa de redistribuir la carga entre el colectivo. Un “cuézanse en su propia salsa” en toda regla.

Intuyo que se han fijado en el sistema francés o similares, pero partiendo de una base mucho más alta e insultando a las inteligencias autónomas al contabilizar la cuota en los beneficios netos. La cuota que ya teníamos en realidad, lo cual deja la situación muy parecida para muchos, insignificántemente mejor para otros y peor para otros tantos.

No es una reforma que realmente beneficie al colectivo. Más bien beneficia al estado. Según reoconoció el lacayo Escrivá en la Comisión Europea, la idea es recaudar más de últimas, recaudar de los AutoMonos.

Y así el gobierno se apunta un tanto haciendo ver que cumple sus promesas, a la vez que nos envía el retorcido mensaje de “esto era lo que pediais, ya lo teneis, ¿de que os quejais?. Todo bien preparado para que cuando lo hagamos, quedemos como los eternos lloricas que no se conforman con nada. Así funcionan los políticos, con estrategia a corto plazo. Lo hacen sin rubor.

Y para empeorar las cosas, la reforma se pacta con la intervención de asociones como ATA, CEOE y“Los Sindicatos” entre otras.

Los primeros nos han vendido, no una, sino varias veces, los segundos a pesar de tener a la mediana empresa dentro realmente trabajan por intereses diferentes a los nuestros y en otros niveles y los últimos, no tienen absolútamente nada que ver con los AutoMonos. No pintan nada ahí, es más, como parte de eso que llaman “diálogo social” y “agentes sociales” siempre le han reido las gracias al RETA.

Con esta reforma nos han escupido a la cara.

Aunque es cierto que la falta de representantes válidos es en gran parte culpa del colectivo.

La Indignación. Manifestación el 16 de Abril.

Al calor de la insultante nueva reforma ha surgido un lógico malestar, tornado en indignación que podría verse reflejado en las calles de la capital el día 16 de Abril.

Convoca AUPA, una nueva Asociación que ha surgido posiblemente tratando de desmarcarse de ATA principalmente. Lo cual es una buena noticia en si misma.

Es muy importante que la sociedad española comience a visibilizar los problemas del AutoMono y sentirlo en sus calles.

Pero tambien tengo que decir que veo cierta improvisación, quizás debida a la nueva reforma y a que afrontamos un año de elecciones. Lo cual puede que se vea como una posibilidad de obtener la atención de los partidos políticos que a ellas se presentan. No es mala idea y es de agradecer. Improvisación porque no hay (o no se perciben) unas demandas concretas y concisas, unos lemas que sean la clave. Y tambien porque la base de afiliados de esta asociación y otras es mucho menor que la de ATA, desgraciádamente.

Improvisación porque no hay una plataforma que aune a todas las asociaciones.

Por último es preocupante carecer de medidas de presión prácticas, algo muy dificil de encontrar para este colectivo.

En realidad todo esto queda por ver a la espera de la publicación de un manifiesto.

Aun así es más que necesario acudir el día 16, independiéntemente de que se esté de acuerdo con todo lo que se propone o no (como es mi caso). Hay que tragar sapos y asistir.

El Asociacionismo en los AutoMonos:

Quizás el punto más debil del AutoMono. Se trata de un grupo heterogéneo, que se mueve por todos los sectores productivos y de servicios. Cada uno con sus problemas y sus alegrías. Un colectivo muy dificil de unir bajo una sola asociación que lo represente.

La más grande, ATA, no ha hecho más que vender al colectivo. Lo cual empeora la imagen del asociacionismo.

Además, reina el individualismo. No es malo de por si, pero dificulta el ganar peso y presencia frente al estado y los gobiernos. Lo saben y se aprovechan de ello. Sus acciones y decisiones, sus afrentas, rara vez tienen más respuesta que el leve pataleo y lloriqueo.

Por eso urge que depues del 16 de Abril se haga algo al respecto. Ojalá fuera antes, pero por lo que trataremos a continuación y por otros asuntos expuestos previamente, no parece que haya tiempo. Es una labor ingente.

A por el 16 de Abril.

Las Reivindicaciones. Cuales y porqué,

Como ya he comentado, hay muchas. En mi opinión se debe encontrar las que puedan ser asumidas por todo el colectivo, y que sea tan diverso lo hace dificil. Para ello hará falta una buena dosis de pragmatismo por parte de todos.

Hay dos cuestiones que a mi entender son de vital importancia:

Quizás por una cuestión de urgencia se impone la derogación de la Nueva Reforma del 2023 y la apertura de una negociación con el gobierno/estado. ¿Quienes acudirían a la negociación?: Está por ver, lo deseable sería que se tratara de una plataforma que englobe a todas las asociaciones. Dicha plataforma no existe a día de hoy.

Esta reivindicación abriría la puerta a la refundación o reforma profunda del RETA, siendo optimistas. Eso implicaría la consecución de otras reivindicaciones como la bajada de cuota etc. En esta reforma o refundación se debe de exigir la desvinculación del los AutoMonos de los trabajadores asalariados. Nos perjudica gravemente.

Al hilo de esto último, otra reivindicación ya citada, es la equiparación de ciertos derechos con los que disfrutan los trabajadores por cuenta ajena.

Eso es un tremendo error de base. No lo somos ni lo seremos. Pedir esos derechos es tirar piedras contra nuestro propio tejado. Esto es lo que lleva “peleando” ATA desde hace años. ¿Y que se ha conseguido?. Sucesivas subidas de cuota a cambio de unas prestaciones que ademas han resultado ineficaces ya que se han impuesto requisitos dificiles de cumplir para el común de los AutoMonos. Lo cual restringe el acceso de los mismos a tales prestaciones.

No solo eso, le damos el mango de la sartén al Estado y a sus respectivos gobiernos. Recibir esas prestaciones nos deja a los pies de los caballos a la hora de negociar un cambio en la fiscalidad. Nos ata a un sistema enfermo que nos perjudica.

Por ello creo que lo mejor sería renunciar a tales prestaciones. De esta manera nos veríamos más libres a la hora de negociar, y si hay cierto éxito, seremos más libres tambien a la hora de manejar nuestros negocios.

No me cierro a la posibilidad de que existan esas prestaciones para el AutoMono, Pero hay que partir de otra base, y eso es lo primero. Está claro que el camino que se ha seguido hasta ahora no funciona.

Otras consideraciones:

-Debemos centrar la atención en que la cuota de inicio es demasiado alta. Cuando nos vengan con lo de “la presion fiscal baja del pais” habrá que enfrentarlo a “el esfuerzo fiscal de los más altos de Europa”.

-Hay que incidir en el maltrato continuado al que nos vemos sometidos por parte de la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria cuando se trata del cobro de deudas.

Debe de haber un límite a la hora de poner nuestro patrimonio a disposición del estado. Quizás debiera mediar un juez en estos casos para saber quien es y en que situación económica se encuentra el deudor. No puede ser que nos dejen sin poder desarrollar nuestra actividad, o en ocasiones sencillamente sin comer, por deudas con el estado. Al menos con ciertas cantidades. No se trata de no pagar las deudas, pero si de que el estado no abuse ni haya comportamientos cercanos a lo mafioso.

-Una ley decente de Segunda Oportunidad

-Instaurar una nueva forma de comunicación y negociación del colectivo con el estado. Dejando fuera a quien no pinta nada.

-Agilización y simplificación de trámites.

Puede que haya muchas otras cosas que considerar al respecto de las reivindicaciones. Pero yo diría que estas son las prioritarias.

Ahora es el momento de resumir, de seleccionar. Segúramente aquí haya que tirar de pragmatismo. Tambien habrá que saber que reivindicaciones serán mejor comprendidas por el conjunto de la sociedad y cuales son las que tienen más oportunidades de salir adelante.

Por otra parte hay una manifestación convocada. No hay mucho tiempo para debates y la manifestación debería de tener su lema, reconocible. Por ello puede que lo más inteligente de momento fuera reducirlas al mínimo hasta que se pueda abrir ese debate. Lo cual no se si será posible por diversos motivos. Vease, la dicrepancia dentro del sector y la falta de esa plataforma que represente a todos los AutoMonos.

Además, hará falta que todo esté bien preparado y documentado. Bien estudiado para no pegar un patinazo. Un claro ejemplo de esto es la nueva reforma. Basándose en una antigua reclamación (cuota en base a ingresos) se ha llegado a una situación inconveniente. Hay que llevar la voz cantante en las propuestas, no dejar que las armen otros que no viven nuestra realidad.

El colectivo necesita que se le sume gente con la preparación necesaria (de la que yo carezco) para poder llevar a cabo esta tarea. Algo así como el “Nuevo Estatuto del AutoMono”.

Por todo lo expuesto creo para la manifestación las dos reivindicaciones básicas deberían de ser:

-Derogación de la nueva reforma.

-Apertura de un diálogo entre gobierno y asociaciones (ahí fallamos) que representan a los AutoMonos para tratar la problemática de los mismos y sentar las bases de un nuevo ciclo.

A partir de ahí podrían venir las otras, pero eso es parte de un proceso largo y dificil que exige la creación de la mencionada plataforma o que alguna de las asociaciones nuevas crezca lo suficiente en número de afiliados.

Las Medidas de Presión

Junto con la desunión, la falta de asociacionismo es otro de los problemas del colectivo y redunda en la dificultad de presentar y llevar a cabo medidas de presión.

Aquí enumero algunas que he ido recopilando de diferentes grupos y páginas, con las ventajas y desventajas que les veo:

–Baja colectiva:

Que de forma coordinada un número importante de AutoMonos se de de baja a la vez, un mes por ejemplo. La idea es que se note la falta de ingresos por parte del estado derivada de dicha acción. Pero esto no es factible para todos, puede que no lo sea para muchos.

Darse de baja significa no poder trabajar de forma legal y no poder facturar. Si se trabaja sin estar dado de alta se incurre en una falta y si se factura también. Esto la administración lo castiga, y puede traer problemas a quienes elijan esa vía de presión.

Por otro lado no todos los AutoMonos pueden hacerlo. Algunos no podrán retrasar las facturas del més, otros secillamente no podrán parar su actividad ya que eso puede resultar en un grave prejucio.

–Huelga:

Parar la actividad por un determinado espacio de tiempo.

El primer problema es parecido al de darse de baja, no todo el mundo puede afrontar eso. Pero además, debido a lo heterogeneo del sector puede que los haya que al parar su actividad si que ejerzan esa presión deseada. Pero otros, por ejemplo los que trabajan por encargo, no tendrán repercusión alguna en muchos casos, nadie se daría cuenta ya que al final el trabajo hay que entregarlo y lo que no se hiciera en la huelga se haria en otro momento y el cliente final ni sabría que se ha realizado el paro.

En definitiva, algunos se expondrían mucho mientras que otros no. Algunos paros tendrían repercusión y otros no.

–Elusión fiscal:

Otra propuesta que he leido es la de establecer la base de facturación en otro pais donde las condiciones sean más favorables. Tambien de forma coordinada. Puede ser efectiva, pero de nuevo nos enfrentaríamos a las repercusiones que el estado disponga. Ya sabemos cuales son y como se las gastan. Es como asomarse a un abismo y muy probablemente no todos puedan hacerlo por motivos muy diversos.

–Contratar a un trabajador por un día:

Esta es un propuesta que leí en un grupo de redes sociales y me pareció muy imaginativa. La idea es que si los 3.500.000 de AutoMonos contrataran a un trabajador por un día el paro se vería sensíblemnete reducido durante veinticuatro horas. Pero habría que ver como se contabiliza el desempleo y si realmente se vería reflejado el dato de tal manera que sirviera a los intereses del colectivo. Y de nuevo, puede tener un seguimiento muy desigual.

–Enturbiar y dificultar la vida del ciudadano:

Manifestaciones, cortes de calles etc., Todo ello para incomodar y lograr ser visibles a diario. Son el tipo de medidas de doble filo. Pueden ayudar o símplemente granjear el cansancio y hasta odio de la ciudadanía, ya se ha visto en otras ocasiones con otros colectivos.

–Violencia callejera:La más popular para algunos, lo inconcebible para otros. Tambien un arma de doble filo por razones obvias.

En mi opinión ninguna es descartable, debido a lo dificil que lo tenemos para presionar al estado.

Despues de la Manifestación. Posibles Estrategias.

¿Como quedará el colectivo tras el 16 de Abril?. ¿Que posibles escenarios se abren?

Posíblemente para muchos el resultado en cuanto a la participación en la manifestación sea lo que defina el devenir de los acontecimientos.

Para algunos una alta participación daría pie a al menos porder considerar la posibilidad de una negociación. Para otros una baja participación conllevará desánimo y frusración.

Pero la realidad es que será solo el principio.

Si la participación es baja, no será algo que venga de nuevas teniendo en cuenta lo dispar del sector y experiencias previas. El colectivo tiene todo un camino por delante en cuanto a crear esa representación que le falta.

Y aunque se diera una participación masiva nada asegura la posibilidad de entablar algún tipo de conversaciones con el gobierno/estado. Para empezar, como ya hemos visto, el problema de las asociaciaciones seguirá ahí. La más numerosa es ATA, que a día de hoy no sabemos si se suma a la manifestación o no. Por lo que a priori no podemos contar con ellos para nada, por ahora. Y las otras que hay (AUPA, ADAU…) están en crecimiento, están en ello.

Seguramente derivado de lo anterior, no hay una lista concisa y concreta de reivindicaciones como tal para los más de tres milones de AutoMonos. No hay una linea de pensamiento con la que enfrentarse a quien si la tiene desde hace más de cincuenta años. Y por último, no hay medidas de presión efectivas y consensuadas.

Por ello seguramente, y pensando de forma estratégica, lo que más urge tras la manifestación es poner en orden las ideas y darle un impulso a las asociaciones. De esa forma puede que se nos comience a respetar. Otros colectivos han necesitado muchos años para lograrlo. Vamos mal de tiempo, a rebufo.

Por ello se impone:

-Crear esa Paltaforma de Trabajadores por Cuenta Propia que aune las ya existentes.

-Fomentar el asociacionismo.

-Buscar la forma de convencer a ATA, o a sus afiliados, de que el camino que han seguido no nos ha beneficiado (más bien al contrario). El sector necesita esos afiliados, que en teoría viven los mismos problemas que el resto. Lograr que se unan a la causa en definitiva, ya sea como ATA o abandonando la misma.

-Crear un foro donde se articule una linea de pensamiento al respecto de los problemas, Un foro donde se puedan debatir, incluso decidir, las propuestas. Puede estar en las mismas asociaciones, o no.

-Lograr la adhesión de gente capacitada para elaborar propuestas que valga la pena presentar y que tengan posibilidades de ir adelante.

-Buscar la forma de poner en valor lo que el AutoMono aporta a la nación. Que es mucho. AutoMonos, y por lo tanto PYMES, generan más del 80% del empleo del país. Mas claro no se puede decir.

No es solo una cuestión sectorial, es una cuestión que afecta al devenir de una nación. Y eso hay que divulgarlo.

A modo de conclusión, una opinión.

Tantos años viviendo atrapado en el infernal bucle que propone el RETA dan para mucho.

Tengo muy clara una cosa, es un sistema pensado para que desistamos. Pensado para provocar el desaliento y el desánimo. En realidad es parte de una linea de actuación en la que un pequeño grupo decide sobre grupos más grandes y numerosos a su conveniencia, Y esa conveniencia parece ser que consiste en ponérselo muy dificil a muchos para que unos pocos puedan seguir manejando las cosas a su antojo. Para seguir con la lenta asfixia.

Y puede que a algunos les moleste. Pero todo está enmarañado en el Estado, no importa el partido del que hablemos. Todos han dado su beneplácito a este sistema y lo protegen con uñas y dientes. Aun cuando nos quieran hacer ver que están intentando ayudarnos. Es falso, porque lo que esconden es que para hacer esos necesarios cambios será necesaria una reforma más amplia y de mayor calado. Y es falso tambien porque de ultímas todos comen de la misma mano. Olvidemos los colores yla política canchera y centrémonos en nuestros problemas. Nadie más lo va a hacer.

Dejemos de lado la idea de que hay que pedirle ayudas y prebendas al estado, es una trampa. De esa forma seguiremos atrapados en el mismo círculo vicioso. A las pruebas me remito.

Despues del 16 de Abril se abre una puerta.