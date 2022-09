La secuenciación del ADN ha hecho posible que hoy se pueda detectar la sepsis en horas

- Publicidad-

La incorporación de las nuevas tecnologías de laboratorio, como la secuenciación del ADN, ha hecho posible que hoy en día se pueda detectar la sepsis en cuestión de horas, algo que antes requería días de trabajo. Gracias al Diagnóstico In Vitro (DIV) hoy es posible detectar, en el menor tiempo posible, los microorganismos responsables de la enfermedad que causan la sepsis, así como identificar la sensibilidad que tienen a los antibióticos.

Así lo ha manifestado el doctor Ignacio Gadea, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Ha insistido en que, ante una sospecha de sepsis, “cuanto antes tengamos esta información, antes podremos empezar a administrar un tratamiento eficaz. Algo que es muy importante, ya que todo lo que se retrase el tratamiento aumenta considerablemente el riesgo de mortalidad del paciente. Así como la morbilidad asociada a determinadas patologías, y el tiempo de estancia en el hospital”.

Detección precoz de la sepsis

Para este experto, el DIV, por tanto, es una herramienta básica para la detección precoz de esta situación. En las Urgencias se suele ver con una frecuencia de dos-tres casos al día, tal y como ha explicado la doctora Nerea Carrasco, médico especialista de la División de Enfermedades Infecciosas de este mismo hospital. “Es un problema que vemos con bastante regularidad. Aunque esta cifra siempre variará en función del tamaño del hospital y del área de pacientes asignada al mismo”. Ambos expertos han participado en el proyecto Espías de Laboratorio, donde a través de una serie de vídeos han explicado, coincidiendo con el Día Mundial de la Sepsis (13 de septiembre), en qué consisten las pruebas que se realizan en el Laboratorio de Microbiología para llegar a un diagnóstico precoz de esta infección, cómo es el protocolo que se sigue, y la gran aportación que ha supuesto el Código Sepsis.

Espías de Laboratorio

Espías de Laboratorio es una iniciativa de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), impulsada desde el Sector de Diagnóstico In Vitro (DIV), que invita a los ciudadanos a ‘colarse’ en un laboratorio y que pretende transmitir a la opinión pública el papel que juega el DIV en la detección y abordaje de enfermedades con un gran impacto en la población.

La sepsis, una enfermedad oculta que precisa de una detección precoz

La sepsis, un estado evolutivo de algunas infecciones, se caracteriza por la insuficiencia de algunos órganos vitales, normalmente el respiratorio, cardiovascular, renal o neurológico. A pesar de su severidad, la sepsis sigue siendo una enfermedad oculta. Por lo que entre los objetivos de esta iniciativa es ayudar a conocer más sobre esta infección y cómo se puede llegar a una detección precoz para empezar el tratamiento lo antes posible.

Precisamente sobre el desconocimiento y la falta de información que existe, Angels García Repetto, madre de afectado y miembro de la asociación Stop Sepsis, cuenta que cuando en 2015 vivió la experiencia con su hijo, a partir de una mononucleosis, no había oído hablar nunca de la sepsis por lo que no tenía ningún conocimiento sobre ella: “para mí fue un momento de caos, mi hijo tenía fiebre y me decían que estaba mal, que tenía una infección por dentro. No entendía nada.

Me hablaron de septicemia y fallo multiorgánico. Con el tiempo vas relacionando cosas y, sobre todo, gracias a la labor de los médicos del Hospital de Mataró y del Vall d’Hebron. De hecho, uno de los intensivistas del Vall d’Hebron, que ahora es el vicepresidente de la asociación, se implicó mucho porque lo estaba investigando, ya que su hijo había tenido una sepsis. Fue una época en la que mi hijo entraba en el quirófano cada dos por tres, y que recuerdo con un gran sufrimiento porque no había nada de información”.

Es importante la divulgación

Angels afirma que, aunque aún falta mucho por hacer, desde el 2015 se ha avanzado bastante y se ha conseguido disminuir la mortalidad asociada a la sepsis. “El objetivo de la asociación es divulgar, difundir información, y conseguir que el Código Sepsis esté disponible en todos los hospitales. Creamos esta asociación a nivel local, en Cataluña, pero ahora queremos extenderla a nivel nacional, ya que es la única que existe. De cara al Día Mundial, estamos organizando una campaña que, bajo el eslogan ‘tienes una hora para parar la sepsis’, está dirigida a que todos los hospitales puedan sospecharlo de forma precoz e iniciar el tratamiento antibiótico en la primera hora desde su detección. Se trata de que los médicos dispongan de unas pautas para que sepan lo que tienen que buscar ante unos determinados síntomas, ya que sabemos que actuando en la primera hora se baja la mortalidad muchísimo”.

Respecto a su detección precoz,el doctor Gadea, ha señalado que “facilita algo que es muy importante también: una mejor gestión de los tratamientos antibióticos, porque estamos fomentando que en el futuro tengamos menos problemas con las llamadas súper bacterias multirresistentes, que en gran parte las generamos nosotros utilizando esos antibióticos de amplio espectro que no están dirigidos a bacterias concretas”.

Impacto del Código Sepsis

Entre los contenidos que se recogen en esta nueva entrega de Espías de Laboratorio, los expertos cuentan las ventajas que ha supuesto la implementación del Código Sepsis en nuestro país, al igual que ya existe para otras situaciones que requieren una urgencia en la actuación médica, como es el Código Ictus o el Código Infarto.

En este contexto, la doctora Carrasco ha subrayado que este protocolo ha sido clave en el pronóstico y mortalidad del paciente. “Con los años de experiencia -cuenta-, hemos visto cómo se ha disminuido la mortalidad a causa de este proceso, que ya de por si está asociado a un mal pronóstico y a una morbilidad elevada. En esta situación, la labor del Servicio de Urgencias, junto al Servicio de Microbiología, es fundamental, ya que son los expertos que primero ven al paciente y es preciso estar formados para tener esa sospecha y pedir las pruebas necesarias”.

De hecho, esta experta recuerda que antes de existir el Código Sepsis, las pruebas que se solicitaban entraban en el circuito estándar del hospital, “mientras que gracias a su implantación se las incluye en un circuito de preferencia y el paciente pasa a ser atendido por diferentes especialistas entre los que están el microbiólogo, el clínico y otros expertos, por lo cual los resultados se aceleran considerablemente. Se ha pasado de tardar 12-24 horas a poder tener esta información en 4-6 horas”.

Aportación del DIV

Más del 70% de las decisiones clínicas están basadas en información o resultados procedentes de los laboratorios. Tal y como ha señalado Carlos Sisternas, coordinador del Sector de Diagnóstico In Vitro de Fenin, “el objetivo de este proyecto de Espías es transmitir a la población el valor de las tecnologías DIV, el papel que juegan en la detección y abordaje de enfermedades con un gran impacto en la población, como ha sido y está siendo el COVID o es el VIH y la sepsis. Estas técnicas son clave en la prevención, diagnóstico, pronóstico y control terapéutico, siendo un elemento clave del proceso de salud”.