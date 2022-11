La sanidad de Ayuso pone en riesgo vidas humanas

- Publicidad-

La situación de las nuevas urgencias de atención primaria o Puntos de Atención Continuada, PAC ha provocado el terror durante el puente de todos los Santos. Parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha decidido seguir con la moda de crear miedo, solo que esta vez se ha jugado con la vida de niños y adultos.

El caos generado en las urgencias extrahospitalarias ha sido de tal calibre, que gracias a la profesionalidad de las enfermeras y enfermeros se han evitado desgracias.

Roberto Vaquero, representante de Más Madrid en la zona norte de Madrid nos cuenta una de esas escenas sacada de una mala película de miedo. “Llevo a mi madre al famoso PAC de Alcobendas. Solo un celador y una enfermera. Tensión 20/9. Solo puede tomarla y recomendarme ir al hospital para bajarla. Sin médico o médica no se puede prescribir medicación.”

Llevo a mi madre al famoso PAC de Alcobendas. Solo un celador y una enfermera. Tensión 20/9. Solo puede tomarla y recomendarme ir al hospital para bajarla. Sin médico o médica no se puede prescribir medicación.

Lo más triste de esta situación es que ha sido la norma. El Gobierno del PP de Madrid, con Díaz Ayuso a la cabeza, ha gestionado la apertura de las urgencias de atención primaria de una forma absolutamente desastrosa. Las responsabilidades políticas por esta “chapuza” brillan por su ausencia.

Ayuso de vacaciones

Y mientras esto ocurría, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso estaba ausente, de vacaciones en Cantabria. La dirigente madrileña compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías de sus días de asueto, mientras la sanidad de derrumbaba si nadie al cargo.

Mónica García: chapuza, caos y cobardía mostrada en su plan de urgencias

La portavoz de Más Madrid, Mónica García ha denunciado en Twitter la “la chapuza, caos y cobardía mostrada en su plan de urgencias”. En un hilo ha exigido “a la señora Ayuso el cumplimiento inmediato de los 7 puntos”.

Primero: Que pida perdón a las y los sanitarios a los que ha insultado. Segundo: “Que depure responsabilidades políticas en su gobierno ante tremenda muestra de incompetencia”.

Tercero: “Que recoja las propuestas de sindicatos y sociedades científicas, y haga un plan con ellas, no contra ellas ni a pesar de ellas”. En cuarto lugar: “Que mantenga sin recortar a las plantillas de las urgencias rurales recuperando al 15% del personal que ha renunciado a su puesto de trabajo”.

Quinta medida de Más Madrid: “Que implemente una oferta pública de empleo urgente y atractiva hasta llegar a un total de 380 equipos completos para atender los SAR y los SUAP”. Sexto: “Que abra una bolsa voluntaria de guardias de apoyo para que las puedan hacer médicas y enfermeras de Atención Primaria, descansando después de la guardia y con derecho a suplentes”.

Y el séptimo punto y no menos importante: “Que deje de cobrarse sus odios personales con quiénes nos cuidan a todos y todas.

Ante la chapuza, caos y cobardía mostrada en su plan de urgencias, le exijo a la señora Ayuso el cumplimiento inmediato de los siguientes 7 puntos:

Ayuso ¿no hará nada hasta que muera algún paciente?

Yolanda, una enfermera de Torrelaguna confeso en ‘Radio Madrid’, que había pasado: “Los peores minutos de mi carrera, Tengo que atender a un niño con convulsiones en un centro de urgencias de Madrid sin médico”.

“En 40 años de profesión nunca pensé que nos harían una tropelía de este tamaño” confiesa Yolanda, la enfermera del centro 24 horas de Torrelaguna que abrió el domingo solo en compañía de una celadora

“Avisé al 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil para que no enviaran pacientes, para que lo supiera todo el mundo” explica esta profesional que lleva 39 años en la sanidad pública madrileña.

“Estaba en una situación muy comprometida porque la sensación de inseguridad para con mis pacientes me parecía que era sangrante”.

De pronto aparecieron unos padres con su hijo de tres años con una convulsión. “Lo atendimos lo que pudimos, valoramos la situación. No pasó ni un minuto y la celadora llamó al 061 y lo puso en manos libres para que me pusieran un médico y me diera instrucciones”.

Una urgencia que no podían atender

Y la situación empeoraba. “Se demoró porque la persona que cogió el teléfono dijo que mientras no le diéramos los datos administrativos no nos pasaba con un médico, que esas eran sus instrucciones”.

Recuerda que solo contaba con sus dos manos, la celadora y los padres del niño, nada más. “Fueron los cinco minutos peores de mi carrera, porque el malestar de ver un niño grave que necesita que se hagan cosas”,

El niño está ya bien

“El niño está bien por suerte y los padres, super agradecidos. Salió todo bien, pero ¿quién dice que la próxima vez vaya a salir bien?” se pregunta.

José Ángel Gómez-Chamorro Torres, secretario de Atención a la Dependencia del PSOE de Madrid, también se queja que ayer 1 noviembre el punto de urgencias de atención primaria PAC de Alcorcón estaba sin médico, “me derivan a las urgencias de Hospital de Alcorcón”. “Estas son las mentiras de Díaz Ayuso y el PP de Madrid.

Hoy día 1 noviembre el punto de urgencias de atención primaria PAC de #Alcorcón sin médico , me derivan a las urgencias de #HopitalDeAlcorcon estas son las mentiras de @IdiazAyuso y el @ppmadrid Urgencias 24 horas sin médicos#SOS_SUAPySAR#PACdelTerror

Otro de los ejemplos de las noches de terror que se vivieron en el puente de Halloween: Sierra Norte ayer sólo médico en La Cabrera para las zonas de Rascafría, Buitrago del Lozoya, Torrelaguna y La Cabrera. La región más dispersa de Madrid, que incluye pueblos de Guadalajara.

📢Sierra Norte ayer👉🏾Solo médico/a en La Cabrera para las zonas de Rascafría, Buitrago del Lozoya, Torrelaguna y La Cabrera. La región más dispersa de Madrid, que incluye pueblos de Guadalajara, descubierta😱#CaosSanitario#Salvemoslasurgencias #SanidadPública

Va hilo🧵 pic.twitter.com/P2PHv6tqi4 — Edith Pérez Alonso (@lapepitadsandia) November 2, 2022

Hace unos días llegó una urgencia grave de una niña con anafilaxia al CS de Buitrago de Lozoya y NO había médico/a. Tu salud está en juego

Parece que solo los ayuntamientos de Buitrago Torrelaguna, Cervera de Buitrago, Horcajuelo, Horcajo, Robregordo y Torremocha se han posicionado en contra de la chapuza del nuevo Plan de urgencias extrahospitalarias madrileño de Ayuso.

Al Grupo Local Sierra Norte de Madrid (GALSINMA) que reúne a las mancomunidades y ayuntamientos de la región se le envió una carta previamente a la puesta en marcha del plan, y hasta donde se sabe, no difundió a sus entidades, ni convocó reunión alguna

Ayuso, una presidenta a la fuga

Desde la Asociación de facultativos Especialistas de Madrid, denunciaron ayer: “¿cómo es posible que el 82% de los PAC que ha abierto hoy no tengan médico? ¿De verdad ustedes han planificado la implantación de este sistema o surgió de una noche de copas?

Pero la responsabilidad no solo es de Ayuso, como presidenta a la fuga, sino de su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

¿@eruizescudero, cómo es posible que el 82% de los PAC que ha abierto hoy no tengan médico?

¿@eruizescudero, cómo es posible que el 82% de los PAC que ha abierto hoy no tengan médico?

¿De verdad ustedes han planificado la implantación de este sistema o surgió de una noche de copas?