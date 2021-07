La reportera mexicana Lydia Cacho presidirá el jurado de la primera edición de los Premios de Periodismo de la API

- Publicidad-

a reportera mexicana y defensora de Derechos Humanos, Lydia Cacho, presidirá el jurado de la primera edición de los premios de la Asociación de Periodistas de Investigación de España (API) que se entregarán a finales del verano en la ciudad de Madrid.

El jurado también está compuesto por el fotoperiodista Jesús Blasco de Avellaneda (Independiente), la periodista de datos Paula Guisado (RTVE), el Dr. Manuel Gertrudix (URJC) y el periodista de investigación, Antonio Rubio (API).

Calidad del trabajo



Los miembros del jurado decidirán el ganador/a de cada categoría: Premio API de investigación, Premio API Local y Premio API Periodismo de Datos.

Para evaluar y tomar su decisión, seguirán criterios como la calidad del trabajo de investigación, hechos descubiertos y su trascendencia, la calidad narrativa, la amplitud de fuentes, las dificultades y riesgos del periodista y la honestidad e independencia del trabajo.

Los premios API han sido concebidos como «el balón de oro de los periodistas». En esta ocasión, el premio cuenta con el apoyo de Google, dentro de las distintas iniciativas de apoyo a los medios de comunicación que el buscador viene realizando en los últimos tiempos, como las ayudas específicas a proyectos periodísticos para la cobertura de la pandemia del covid.

Conoce los perfiles profesionales del jurado:

Lydia Cacho

Periodista, escritora, conductora y directora de radio y televisión. Nació en la ciudad de México pero desde 2019 vive en España. Cacho ha sido ganadora de más de cincuenta premios internacionales por sus investigaciones periodísticas y libros infantiles. Autora de 17 libros traducidos a quince idiomas y en venta en más de veinte países. Entre ellos, ha tenido el reconocimiento de los Premios Diario16.



En 2004, publicó el libro Los demonios del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil, una detallada investigación sobre la red de corrupción que protegía el abuso sexual de menores en Cancún (México) por parte de famosos empresarios y funcionarios públicos. Por este trabajo recibió amenazas y sufrió persecución por parte del Estado mexicano.

Viaja por el mundo impartiendo cursos, conferencias, talleres y capacitaciones de diversos temas relacionados con el periodismo de paz y los Derechos Humanos. Es experta en capacitación y asesora de diversos organismos civiles del mundo.

Cacho es también embajadora de Buena voluntad de la ONU contra la Trata de Personas y la delincuencia organizada para España, embajadora de buena voluntad de ONUMUJER para el programa Spotlight Initiative en América Latina y miembro del Consejo Directivo de Gucci y vocera de Chime For Change Education and Freedom For Girls, Women and Gender Equality.