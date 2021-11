La relación entre comida y música

- Publicidad-

La relación entre los hábitos alimenticios y la música.

¡No son solo sus gustos individuales o la sensación de hambre que experimenta en un momento dado lo que afecta el plato que elige del menú! La música y los ruidos presentes en nuestro entorno afectan nuestros hábitos alimenticios de diferentes formas.

¡La comida es música para el cuerpo, la música es comida para el corazón!

Según las encuestas, la música alta y los ruidos más intensos hacen que consumamos más rápido, mayores cantidades de alimentos y, lamentablemente, sea más probable que elijamos alimentos poco saludables. Esto puede deberse al hecho de que escuchar música a todo volumen acelera nuestro ritmo cardíaco, aumenta nuestro ritmo cardíaco, aumenta nuestros niveles de estrés, por lo que elegimos alimentos ricos en carbohidratos, grasos y azucarados. Los científicos clasificaron los alimentos en el menú de un café como saludables, no saludables y neutrales durante la encuesta. Los invitados del café transmitían diferentes estilos de música a un volumen de 55 a 70 decibeles. Como resultado de la música más fuerte, aproximadamente el 20% de los invitados eligieron alimentos más saludables.

Me gusta mi música tan fuerte que no puedo escuchar mis pensamientos.

La música demasiado alta ocupa el segundo lugar en la lista de quejas de los huéspedes del restaurante. Las opiniones negativas no estaban en contra de la buena música, pero la música, que se consideró ruidosa, confusa y fuerte, provocó insatisfacción. Para que la música brinde una experiencia agradable, es necesario crear una acústica adecuada en el restaurante y la unidad de catering en cuestión.

¡Los buenos viejos tiempos!

En los viejos tiempos, los pisos de los restaurantes elegantes se cubrían con alfombras suaves y gruesas, y se colocaban cortinas de terciopelo gruesas y pesadas frente a las ventanas. Estos accesorios para el hogar pudieron absorber cantidades significativas de ruido.

Mundo moderno, diseño moderno

Hoy en día, los interiores limpios y de estilo minimalista están cada vez más de moda, donde las paredes, mesas y suelos también se destacan, se vacían y así reflejan sonidos en lugar de amortiguar ruidos.

«Sin música la vida sería un error.» (Friedrich Nietzsche)

Escuchar música a un volumen demasiado alto o ruido de fondo persistente también debilita nuestro sentido del gusto. Por lo tanto, también es posible que el ruido del motor de los aviones sea la razón por la que sentimos que la comida no tiene sabor durante el vuelo. El ruido blanco tiene un efecto similar. Sin embargo, si se escucha música agradable y con un sonido ideal mientras se come, los sabores también parecen más intensos e intensos. Según una investigación realizada por un psicólogo musical, los comensales de los restaurantes pagaban un 15% más por la comida si no tenían música o tocaban música pop. Si tocaban música clásica mientras comían, ¡pagaban un 20% más de dinero por los mismos platos! El consumo de alcohol aumentó en más del 30% como resultado de la música alta y los invitados bebieron más y más rápido. ¡Esta es definitivamente una buena noticia para los propietarios de bares y otras discotecas!

Escuchar música es bueno, ¡pero hagámoslo bien!

La música aumenta el tiempo de permanencia en restaurantes y tiendas en un 15% en los establecimientos comerciales y de restauración, aumentando así el número de compras en aproximadamente un 30%. Otro beneficio beneficioso de escuchar música correctamente seleccionada es que los clientes perciben que el tiempo que pasan en las tiendas es más corto. Para no escapar de los clientes e invitados de nuestro restaurante y tienda debido al rugido de la música, elegimos cuidadosamente la música de fondo. Lo más importante es crear la acústica ideal de las habitaciones. Esto se puede lograr fácilmente mediante el uso de paneles de pared, alfombras y cortinas insonorizadas y con reducción de ruido.