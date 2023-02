La reina muerta, el rey sentado y Froilán. Anacronías y tiros en pie

- Publicidad-

El cuarto miembro de la familia real en la línea de sucesión ha volado al refugio dorado de Abu Dabi. España se pierde el final de la nueva temporada de las aventuras de Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón. El emérito finalmente acogerá en la capital de los Emiratos Árabes Unidos a su nini de sangre azul.

Froilán de todos los Antros (@unitedunknown TM) ha recorrido los oscuros callejones del reino, tarjeta black del abuelo en mano, entre peleas de navajas, disparos, consumos de estupefacientes y fiestas ilegales con menores hasta convertirse en un problema mediático para la reputación de la corona española. Ni siquiera el confinamiento de la pandemia pudo apaciguar sus ansias de fiesta. Froilán y su hermana, Victoria Federica, desaparecieron de la capital en mitad del confinamiento, pese a las restricciones de movilidad, para visitar Andalucía. Victoria se marchó a un cortijo en Vicarrillo, Jaén, y Froilán prefirió un hotel boutique en Marbella, como José María Aznar. Tapar los desmanes del joven miembro de la familia real era una misión imposible para los agentes de Seguridad de Zarzuela, que incluso intentaron ocultar la madrugada del pasado 28 de diciembre un accidente de tráfico de los dos hermanos.

Las aficiones nocturnas de Froilán complican mucho el lavado de cara de la Casa Real que se hace en los medios de comunicación españoles. Hace semanas se venía especulando con un destierro junto al emérito, ordenado por la infanta Elena. Después del funeral de Constantino de Grecia, hermano de Doña Sofía, Doña Elena disfrutó junto a sus hijos unos días junto a Juan Carlos en los Emiratos Árabes.

Después del terremoto en otoño en las monarquías europeas con el, realmente, episodio final de The Crown, al fallecimiento de Isabel II se ha unido en 2.023 el deceso de Constantino Grecia. La muerte de rey sin reino griego propició la reunión casi todas las familias reales europeas que sobreviven al siglo XXI, consiguiendo el reencuentro de Don Felipe y Doña Letizia con los eméritos, algo que no se producía en público desde el funeral de Pilar de Borbón en enero de 2.020. Pese a los más de 1.500 invitados, el acto no fue un funeral de Estado porque el Gobierno heleno decidió que tuviera carácter privado y se despidiera al antiguo monarca como un ciudadano común, sin honores públicos. Un ciudadano normal que reinó tres años, se vio involucrado en un golpe de estado y perdió dos referéndums seguidos. Porque los estados modernos pueden hacer referéndums para decidir el modelo.

La muerte de la reina eterna de Albión fue usada por nuestros medios para subrayar las bondades de las monarquías parlamentarias, ensanchando la “armadura del rey” mediática que señalan Ana Pardo de Vera y Eider Hurtado. El martilleo constante en todas las cadenas de televisión resaltó la supuesta estabilidad que otorgó la incombustible monarca en tiempos turbulentos mientras se mostraba en pantalla el cariño inquebrantable de su pueblo con incontables escenas de súbditos inconsolables. Se establecían los paralelismos de los esfuerzos de ambas familias reales para lograr consolidar democracias liberales. Frente a esta visión uniforme de adhesión a la corona, se silenciaron encuestas como la de YouGov, empresa internacional de investigación de mercados y análisis de datos, que reflejaba que los jóvenes británicos quieren abolir la monarquía. En una muestra de 4.870 encuestados de entre 15 y 49 años, al menos el 41% de las personas entre 18 y 24 años preferían un jefe de estado electo, frente al 31% que querían un rey o una reina.

Se marca una tendencia entre estos datos y los obtenidos por la misma hace dos años, que indicaba que el 46% prefería la monarquía y solo el 26% quería que desapareciera. Una deriva en la que Carlos de Inglaterra tiene mucho trabajo por delante para ganarse a su pueblo sorteando escándalos personales y fiscales, porque una institución está muerta si no logra que se involucre la juventud. Sería interesante saber qué opina realmente la sociedad sobre la monarquía en España, ya que la encuesta del CIS, dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno, no ha vuelto a preguntar por la imagen de la Casa Real desde que suspendió por primera vez, en octubre de 2011.

La muerte de la “reina benevolente” supone un fin de ciclo, agitando referéndums en la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) en países como Jamaica y Antigua y Barbuda o acentuando las posiciones republicanas de los laboristas en Australia. Sentimientos encontrados en los países colonizados porque la reina se murió sin disculparse por la esclavitud que levantó el imperio que heredó en 1.953, incluyendo súbditos sometidos como mercancías. Una postura sin perdón que comparte nuestro Felipe VI por una historia que va ligada inseparablemente a la legitimidad de sus tronos.

El Rey de España ha sido requerido explícitamente, junto al Papa Francisco, sobre el colonialismo de la conquista de América por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sin obtener respuesta desde 2.019, afectando a las relaciones diplomáticas. La posición se escenificó en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuando Don Felipe permaneció sentado ante la llegada de la espada de Simón Bolívar. Frente a la esta negación del pasado, el papa Francisco pidió perdón en 2.012 por los «pecados» de la conquista de América, insistiendo en los «errores» cometidos en la evangelización de América «queriendo imponer un solo modelo cultural». Disculparse no es una anomalía.

Países como Japón, Alemania, Francia o Reino Unido han ofrecido disculpas a otras naciones por hechos de violencia históricos. En 2.009 el Senado de EEUU pidió perdón por la “injusticia” de la esclavitud. El 19 de diciembre de 2.022 el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, pidió por primera vez perdón en nombre del Gobierno “por el papel jugado en el pasado por el Estado en el comercio y explotación de seres humanos durante los 250 años de la época colonial holandesa”.

Por responsabilidad en busca de un futuro de cooperación entre pueblos con los que tenemos inmensos lazos, parece necesario afrontar hechos como el que uno de los pilares de la economía española después del descubrimiento de América fue la minería de la plata, basada en la mano de obra indígena efectuando trabajos muy peligrosos en las minas y tratando insalubremente el metal precioso con mercurio con las manos desnudas.

Las plantaciones españolas se explotaron en el nuevo continente con esclavos procedentes de África, como hicieron todas las potencias coloniales en la zona. Concretamente sobre la familia de Felipe VI, Fernando VII se opuso en 1.814 a la solicitud de abolición de la trata de personas requerida por Gran Bretaña. La Restauración borbónica que designó al tatarabuelo de don Felipe después de la primera república estaba atravesada de los intereses colonialistas y esclavistas del Partido Alfonsino de Cánovas del Castillo, y así lo defendió políticamente el referente histórico del Partido Popular. No hace falta viajar mucho en el tiempo para encontrar motivos para pedir perdón.

Justo antes del reencuentro familiar real en Grecia, nuestro Jefe de Estado tuvo la oportunidad de volver a perder su neutralidad en la celebración de la Pascua Militar. El Borbón preparado para reinar con solvencia, el que salió del banquillo de Zarzuela con el objetivo de reflotar una institución que naufragaba entre escándalos, volvía a caer en la tentación de participar activamente en la política. Saltándose sus funciones recogidas en nuestra Constitución, abogó por aumentar el gasto militar, un gesto otra vez jaleado por la derecha y la extrema derecha con la que se encuentra tan cómodo. Otra vez dejaba de ser árbitro imparcial para tomar partido y siempre, como el 3 de octubre de 2.017, para el mismo lado derecho del tablero. Desde su primer discurso navideño real en 2.014, en el que instó a no atender los derechos de las víctimas del franquismo, para que “nade agite viejos rencores o abra heridas cerradas», el jefe de Estado se arrinconó en una posición que no le corresponde y que hace imposible representar a todo su pueblo. Un verdadero tiro en el pie institucional más profundo del que pudo disparar Froilán.

