La reforma del Código Penal que plantea el Gobierno deja impunes a los maltratadores de animales

La reforma que, en base a los datos que se conocen, propone el Gobierno es considerada por PACMA como «un engaño al conjunto de la ciudadanía, pues, con ella, quienes maltratan animales seguirían sin pisar la cárcel, pese a que se haya publicitado desde el Gobierno como todo lo contrario. No podemos permitir que el maltrato animal en España siga quedando impune como hasta ahora. Es una vergüenza que un Gobierno con una Dirección General de Derechos de los Animales plantee una reforma así, que supondría un retroceso y dificultaría aún más la entrada en prisión de los maltratadores de animales».

La organización asegura que la Dirección General de Derechos de los Animales está siguiendo unas dinámicas «poco convencionales» en la publicación de sus proyectos. «El texto no está publicado ni en la web del Ministerio de Derechos Sociales, ni en la del Ministerio de Justicia, por lo que desconocemos su fuente aunque, al igual que sucedió con el borrador de la Ley de Protección Animal, debe tratarse de la Dirección General de Derechos de los Animales», señala Eva Ramos, asesora jurídica de PACMA.

Los animales continúan desprotegidos frente al maltrato

Dicha reforma, explican desde el partido animalista, sólo supondría un aumento de las penas por maltrato animal de seis meses. Actualmente, los casos de maltrato con resultado de muerte del animal tienen una pena fijada de máximo 18 meses y, con esta reforma, se establecerían en un máximo de 24 meses. Por esta razón, confiesan sentirse engañados, pues hace menos de un mes, mantuvieron una reunión con Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales, quien les habría informado que «las penas se elevarían hasta los 6 años». Y, según el texto filtrado, dicen «no es así».

Dado que el Código Penal permite a los jueces dejar en suspenso las penas no superiores a dos años, los maltratadores seguirían sin pisar la cárcel. «El Gobierno deja completamente desamparados a los animales y, lo que es peor, agrava aún más su desprotección», critican.

Y es que, en esta reforma que se plantea en el texto al que ha tenido acceso PACMA, «el juez o tribunal podría elegir entre imponer una pena de prisión o una de multa sin necesidad de hacerlo mediante resolución motivada y valorando aspectos como las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes o que sea o no reincidente, como sí ocurre en la actualidad». Es decir, independientemente de las circunstancias y sin tener que justificarlo de ninguna manera, el juez podría elegir imponer una simple multa en lugar de una pena de prisión, «algo que supone un atraso respecto al actual Código Penal».

Para colmo de los animalistas, «la pena de multa para el abandono de animales en condiciones de peligro para su vida o integridad se mantendría en un máximo de 6 meses, una pena ridícula, especialmente en un país como España, en el que tenemos altas tasas de abandono».

Endurecimiento urgente de las penas por maltrato animal

PACMA afea al Gobierno que se haga caso omiso a otra de las propuestas que presentó. En el texto filtrado para que un hecho se considere delito de maltrato animal es necesario que el animal sufra lesiones o la muerte.

Recuerdan que no son pocos los casos de animales maltratados que no han muerto ni sufrido lesiones, «como perros arrojados a pozos que, inesperadamente, no presentaban lesiones y habían sobrevivido a las caídas y a los días que habían permanecido en esas condiciones, mientras sus agresores no han podido ser condenados». Por ello, PACMA propuso que se incluyera un tipo básico, que no requiera de un resultado de lesiones, mientras que causar lesiones que menoscaben la salud de los animales se convirtiera en un tipo agravado. «Así, el maltrato, en los casos en los que no provoque lesiones o no cause la muerte del animal, no quedaría impune como hasta ahora».