La reforma de una casa en Madrid puede incrementar su precio hasta en un 30 %

El actual contexto inflacionista ha provocado un incremento del precio de la vivienda del 7 % interanual, haciendo que la búsqueda de la casa ideal sea todo un desafío para los españoles. Ante esta situación económica, no todos los usuarios o potenciales compradores de vivienda disponen de los ahorros adicionales a una hipoteca necesarios para hacer frente a la reforma de su inmueble. Asimismo, es indispensable tener en cuenta la necesidad de profesionalizar las reformas, incrementando los estándares de calidad.

La reforma de una casa en Madrid por las nubes

Los expertos inciden en la importancia del potencial de las viviendas de segunda mano, independientemente de su estado, por lo que analizan el mercado de la vivienda en la Comunidad de Madrid para así disponer de una fotografía real sobre los beneficios económicos que supone la reforma de un inmueble. Teniendo en cuenta los datos de las transacciones realizadas por la compañía durante 2022, el precio de la vivienda de segunda mano tras su reforma puede incrementar su valor hasta en un 26,9 % dentro de la M-30, logrando situarse en el 28 % de media en aquellas propiedades ubicadas fuera de la conocida como “almendra central”.

Revalorización de hasta el 30 %: las mejores zonas de Madrid para reformar

Estés pensando en adquirir una vivienda a modo de inversión, o como un hogar ideal para tu familia, y recuerdan la importancia de lograr que el valor de venta de la vivienda sea superior al de compra para así lograr beneficios en caso de decidir cambiar de hogar. El porcentaje de revalorización de la vivienda dependerá de la ubicación geográfica en la que se encuentre. Es por ello por lo que, a la hora de embarcarte en tu próximo proyecto inmobiliario, deberías tener en cuenta algunos factores.

Si bien es cierto que el porcentaje de incremento de valor de las viviendas ubicadas dentro de la M-30 tras su reforma se sitúa estable en el 26,9 %, que se traduce en una media de 108.448 € sumados al coste de compra. Cuando nos alejamos del centro neurálgico de la ciudad, es importante tomar en consideración los distintos datos de los que disponemos. Los inmuebles situados en la zona sur de Madrid pueden incrementar su valor hasta en un 30 %, mientras que en el norte este porcentaje no supera el 27 %, suponiendo una gran diferencia. Asimismo, el término medio se encuentra en el este de la capital, donde la reforma de los inmuebles de segunda mano alcanza el 28 %.

Según algunos datos ofrecidos por el Ministerio de Tranportes, Movilidad y Agenda Urbana en mayo de 2022 el coste de los materiales de construcción se situaban un 38% por encima de los costes de 2020. Pero tranquilos, a pesar de todo (ya que este incremento no viene dado por la guerra de Ucrania sino de meses antes), los precios de construcción ya están en descenso.

Lo que no te cuentan sobre la subida de precios de la construcción

Debes tener en cuenta que estas cifras incluyen todo el tipo de construcción y, en este sentido, es la obra NO residencial la más afectada en costes, puesto que el % de costes de materiales es muy superior respecto al presupuesto total que la mano de obra. Además, dentro de este incremento de costes se está repercutiendo los retrasos en la previsión de finalización de la obra por la escasez de materiales, de entre 2 y 3 meses.

Qué significa eso, que en realidad los precios de las reformas no han subido tanto, quedándose en torno a un 10%. ¿Pero significa eso que no deberías hacer una reforma ahora? La respuesta a continuación:

Si acabas de comprar una vivienda

Si acabas de comprar una vivienda de segunda mano para reformas o si estás en proceso de comprar una, sin duda, debes negociar a la baja el importe de la compra. Al fin y al cabo la tasación también debería bajar puesto que el valor de reposición será más alto. Con esto queremos decir que al final no deberías notar ese incremento.

Si ya has adquirido la vivienda sin descuento o si te has enamorado de una que no te rebaja el precio, estate super atento al siguiente punto, porque también te beneficiará y debes tenerlo en cuenta:

Si necesitas reformar tu vivienda actual

En este caso la clave está en mejorar la eficiencia energética de tu vivienda por 2 motivos:

Tal como está el coste de la energía los retornos de tu inversión serán mucho más bajos (tardarás menos años en amortizar esa inversión)

(tardarás menos años en amortizar esa inversión) Podrás optar a la subvención de una parte de las obras

Estas dos medidas no sólo deberían compensar el incremento de precios de construcción.

Elegir materiales con incrementos más bajos

No todos los fabricantes de materiales de construcción han tenido que subir tanto los precios. Hay quienes lo veían venir y almacenaron mucho material antes de la subida de precios. En consecuencia, estos fabricantes han podido incluso mantener sus precios y hacerse más competitivos.

Y, por último, hay materias primas que han subido más precios que otras, ya sea por que las materiales primas han subido más (cerámica 40%) o porque en su proceso de fabricación se hace de un uso más intensivo de la energía, que ha subido +170% (vidrio 50%, aluminio 55%, cobre 20%, madera 17%) y al subir el precio de ésta, su producto termina siendo más caro. Por ponerte un ejemplo, ante este escenario tal vez te conviene más poner parquet de madera que cerámica de imitación madera. Como siempre, comparar precios, resistencias y valorar cada caso particular.

Conclusión: ¿Es o no buen momento para empezar una reforma?

Sí, es un buen momento, como cualquier otro, si lo necesitas. Que deberás mirar más el presupuesto, las calidades elegidas…sí. Que deberás aprovechar materiales que mejoren la eficiencia de tu obra.

Por ese motivo es importante que planifiques tu reforma con tiempo y que revises más que nunca las calidades del presupuesto.