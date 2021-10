La reforma de la Constitución para suprimir la inviolabilidad del rey está en manos de Casado

- Publicidad-

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ve «necesario» mantener la inviolabilidad al jefe del Estado, tal como establece la Constitución, si bien ha reconocido que para ello es preciso que el PP apoye una reforma de la Carta Magna, algo que ha confesado que ve improbable, informa Europa Press. Sin embargo, cualquier hipotética reforma en ese sentido es, hoy por hoy, imposible, ya que el PP de Pablo Casado considera que Sánchez «se equivoca» al restringir las prerrogativas de la monarquía y sigue insistiendo en que el líder socialista solo intenta «contentar a los independentistas en pleno desafío contra la unidad de España».

«Creo que no es necesario que se le reconozca esa condición de inviolabilidad del rey, que es producto de otra época, una etapa legítima, pero no una etapa de una democracia consolidada con más de 40 años de historia», ha asegurado Sánchez a la Cadena Ser. No obstante, ha reconocido que para reformar ese aspecto en la Carta Magna es preciso contar con el primer partido de la oposición, con el PP, y «dos no bailan si uno no quiere».

Además, ha vuelto a defender la necesidad de que el rey Juan Carlos dé explicaciones, en concreto, sobre «las razones que le han llevado a ausentarse de España» y sobre lo que se está viendo en los medios de comunicación. Sobre la posible vuelta a España del rey emérito, Sánchez ha recordado que no es una decisión que le «corresponda» tomar a él y ha asegurado que respeta lo que acuerde al respecto la Casa Real.

La pelota en el tejado de Casado

Por otro lado, ha defendido al actual rey, del que ha dicho que está «comprometido con la ejemplaridad, la transparencia y la sobriedad». También ha rechazado apoyar una comisión de investigación sobre el rey emérito porque cree que lo que se pretende es poner en cuestión el modelo de Estado y ha insistido en que el PSOE está «comprometido con la Constitución y la monarquía parlamentaria».

Por otro lado, Sánchez ha abogado porque haya una unión a la izquierda del PSOE, como pretende la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para que el «espacio progresista» tenga una mayor representación parlamentaria en España.

«Creo que sería importante que se diera ese proceso de unión en ese espacio a la izquierda del PSOE porque al final el sistema electoral en nuestro país penaliza la división«, ha explicado.

Sobre el 40 Congreso Federal de los socialistas, en el que el expresidente Felipe González pidió estimular las opiniones críticas en el partido, Sánchez ha asegurado que en el PSOE se debate «en libertad y en democracia», aunque ha subrayado que «en muchas ocasiones la crítica u opinión legítima que se debe tener se ha confundido con división o falta de unidad». Al respecto, ha destacado que el 40 Congreso Federal ha sido el cónclave de la «unidad».