La recta final de LaLiga de fútbol va a ser digna de infarto

Se acerca el momento de que la temporada de fútbol termine. La Primera División cierra su calendario de partidos el próximo 22 de mayo de 2022, lo que significa que el total de encuentros restantes ya prácticamente se puede contar con los dedos de una sola mano, y las tablas clasificatorias no podrían estar más reñidas. LaLiga va a terminar por todo lo alto porque, aunque parezca tener un claro ganador, todos los equipos que se encuentran justo por debajo le están pisando los talones y están peleando por subir.



Solo hay que echar un vistazo a los últimos resultados de fútbol online para percatarse de ello. Tanto con los marcadores a la vista, como viendo las cuotas de apuestas en casinos online y demás plataformas, parece que el Real Madrid es el claro favorito para ganar la temporada 2021/2022 de LaLiga Santander. Pero, como decíamos, solo hay que mirar un poco más hacia abajo para ver todo lo que se le acerca, y lo reñida que está la cosa entre sus contendientes.

Barcelona, Sevilla, Atlético de Madrid y Betis se encuentran peleando por los dos siguientes puestos de la tabla de clasificaciones frente a un Real Madrid que lleva una amplia delantera en puntos. De ellos, el Barcelona es el que más puede acercarse al conjunto merengue al tener un partido menos en su haber. Sin embargo, todos se mueven en torno a los 60 puntos, con el equipo blanco por encima de los 70 holgadamente. Si los madrileños encadenan varias derrotas pueden quedar atrás y dejar hueco a los blaugranas, sevillanos o incluso colchoneros, ansiosos por acumular victorias para llegar a lo más alto.

Es incluso extraño vera una recta final de temporada como esta, lo que demuestra que muchos de los conjuntos que han competido este año lo han hecho peleando con uñas y dientes en cada partido. Se han dado muchas sorpresas a lo largo de la temporada, con derrotas estrepitosas en partidos aparentemente sencillos y victorias inesperadas a última. No obstante, todo se ha orquestado para que el último mes de competición sea un sprint de emociones en el que los nervios estarán a flor de piel, porque aquí también se van a disputar los puestos para las máximas competiciones europeas de fútbol.



Si se logrará romper o no el patrón de los últimos años es algo que está en el aire, pero actualmente, la situación está en un punto en el que cualquier error de los primeros equipos, por pequeño que sea, hará que el resto escale rápidamente por encima y sin compasión alguna. Los de Xavi quieren recuperar un ritmo que ha ido bache tras bache en los últimos meses, los de Ancelotti buscan aumentar las distancias, los de Simeone siguen haciendo muestra de su orgullo y pasión. En definitiva, todos quieren quedar en los primeros puestos de la tabla y no van a dar ni un paso atrás. Que nadie se aleje, porque hasta mayo no habrá ganadores claros en LaLiga.