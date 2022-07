La recopilación de afirmaciones falsas, insultos, acusaciones infundadas contra los no vacunados contra el covid que las redes recuerdan para dejar en evidencia a sus autores

- Publicidad-

- Publicidad-

A las personas que decidieron no someterse al ensayo experimental de las llamadas «Vacunas» contra la Covid se les ha dicho de todo desde distintas instancias: tanto a nivel institucional, como desde medios de comunicación públicos, pasando por personajes del ámbito de la cultura o de la comunicación. El acoso sufrido durante estos años de pandemia contra quienes, en base a su derecho, decidieron no inocularse, han sido en no pocas ocasiones, auténticos atentados contra ellos.

Se ha deseado la muerte, se ha animado a agredirles por la calle, se ha propuesto retirarles el derecho universal a la atención sanitaria pública, se les ha acusado de contagiar o de ser potencialmente peligrosos, se ha afirmado que «contagiaban más y durante más tiempo», se les ha acusado de llenar camas de hospitales quitándoles espacio a los que sí habían decidido vacunarse. Insultos, menosprecio, fomento de persecución a nivel familiar, social y laboral.

Una serie de afirmaciones que hoy, se han demostrado ser falsas, puesto que la denominada vacuna, que ha sido autorizada por urgencia pero no aprobada, que se ha aplicado a la población de manera experimental, que no ha informado lo suficiente a las personas de los riesgos que podían sufrir, que no podía ser obligatoria en base a la legislación vigente, que no evita la infección, que no evita contagiar a otras personas… Incluso, que según estudios recientes, podría incluso estar generando disfunciones en el sistema inmune después de las dosis de refuerzo, llegando a presentarse datos que apuntan a que las personas vacunadas contagian durante más tiempo que las no vacunadas.

Se ha llegado a afirmar que el sistema inmune natural no genera defensas, y que por eso era imprescindible vacunarse. Se ha llegado a asegurar que había que vacunarse «para proteger a los demás», a pesar de que estaba claro que la vacuna no protegía de los contagios. Los que acusaban de desinformar a los científicos que, precisamente, advertían de los riesgos y peligros hoy ya confirmados, hicieron, precisamente, aquello que denunciaban: desinformar deliberadamente a la población.

Una serie de afirmaciones que en muchos casos, se hicieron sin contrastar la información dada, desde canales financiados por las arcas públicas. Insultos, amenazas, menosprecios y generación de odio hacia una parte de la población que, pasado el tiempo, se ha demostrado que: ni han colapsado las UCIS, ni han generado contagios, ni siquiera han sido causantes de la generación de nuevas variantes.

Muchas de ellas, recopiladas en este hilo que queda para el recuerdo, y las posibles acciones judiciales que en su momento quepa plantear.