La «receta» del conflicto en Ucrania estaba escrita desde Estados Unidos: conozca los detalles del informe de Rand Corporation punto por punto

El editorial que ayer publicaba César Vidal nos daba unas claves imprescindibles para poder conocer lo que está sucediendo en Ucrania. Y lo que es más importante: cuáles serán los pasos previsibles de lo que veremos acontecer en el futuro más inmediato.

Puede escuchar el editorial pulsando aquí.

Rand Corporation

Para comprender, paso a paso, la información que hoy ponemos sobre la mesa, es imprescindible saber qué es «Rand Corporation». Uno de los «think-thanks» más influyentes del gobierno de Estados Unidos que realiza informes gracias a sus más de 2.000 trabajadores repartidos en oficinas presentes en distintos lugares del planeta.

Si recuperamos artículos como este, de El Confidencial, del año 2019, podremos leer que «ahora más que nunca, la nación estadounidense está viendo debilitada su hegemonía internacional frente a otras potencias como China y su enemigo más clásico, la mastodóntica nación rusa, cuya fuerza militar sigue siendo superior».

En este artículo que citamos, se hace referencia precisamente al informe de Rand Corporation al que también se refiere César Vidal: según El Confidencial, «este informe supone una clara maniobra defensiva a nivel de inteligencia por parte de este laboratorio de ideas que sirve y forma a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Durante más de 70 años, el «tanque de ideas» ha supuesto una influencia clara en las políticas imperialistas y militares del gigante norteamericano, siendo especialmente relevante en la carrera espacial o en el conflicto nuclear vivido en la Guerra Fría«.

Rand Corporation está financiada por los principales órganos de gobierno norteamericano: la secretaría de Defensa, el Departamento de Salud o la Agencia de Medicamentos y Alimentos, además de una larga lista de universidades, fundaciones (como la de Bill y Melinda Gates y la de George Lucas).

El informe que nos explica lo que está pasando en Ucrania

¿Está escrito en algún lugar lo que estamos viviendo ahora mismo en Ucrania? Pues por muy sorprendente que nos pueda parecer, sí. Como si fuera una receta de cocina, este informe del Rand nos explica punto por punto los pasos que se recomendaban dar para tener el escenario que hoy estamos presenciando.

El informe se publicó bajo el título «Overextending and Unbalancing Russia» Assessing the impact of cost-imposing options. Traducido sería: «Sobreextensión y desequilibrio de Rusia. Evaluación del impacto y de los costes de las posibles opciones».

Según señala El Confidencial, «El think tank» propone financiar Ucrania en su conflicto con el Kremlin, pero no intervenir en una guerra directa, ya que Rusia ganaría sobradamente.

«Rusia no es tan fuerte ni tan débil como parece» sería la máxima que subraya El Confidencial del informe. En él se detallan una serie de supuestas vulnerabilidades de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas. Concretamente se señalan dos: el precio del petróleo y del gas, que están muy por debajo de los picos de hace años -lo que ha repercutido en una caída de los niveles de vida de la población, las sanciones económicas impuestas por la UE a raíz del conflicto con Ucrania, así como los problemas sociodemográficos a los que se enfrentan, entre los que destacan una población cada vez más envejecida y la posibilidad de la llegada de un cambio de régimen mucho menos autoritario que el que ostenta uno de los mayores líderes del plano internacional, Vladimir Putin».

Calentar el ambiente en Ucrania «sin que se vaya de las manos»

A nivel militar, el informe señala que no todo son ventajas para Estados Unidos, pues Rusia sigue siendo una de las mayores fuerzas militares del planeta, y esto lo reconoce Rand Corporation en su informe. Por eso recomienda este texto elevar la tensión de su conflicto con Ucrania, «sin llegar a las manos». Y aquí es donde señalan sin lugar a dudas que la táctica es provocar allí, en el territorio de Ucrania, pero sin que la escalada pase a mayores, porque en ese caso, si trasciende del contexto ucraniano, la fuerza militar de Rusia podría poner en aprietos a los promotores de este conflicto.

¿En qué se basa el Rand para hacer esta evaluación de la fuerza militar de Rusia? Evidentemente en la última contienda que se ha librado entre EEUU y Rusia: la batalla de Siria.

La opción de apoyar desde fuera a Bielorrusia no parece tampoco una táctica muy positiva, sobre todo en lo que supondría dotarle de una mayor independencia política y económica, porque podría provocar una fuerte respuesta de Rusia, «generando un deterioro de la seguridad en Europa y un revés para la política estadounidense».

También se plantea la necesidad de establecer lazos con Asia Central, pero se reconoce que sería muy difícil y costoso.

Sanciones en el plano económico y financiero con cuidado en los riesgos para Europa

En el plano económico, es donde el informe señala la parte más vulnerable de Rusia. Y aquí el informe del Rand propone incrementar todo tipo de sanciones comerciales y financieras, sobre todo buscando los apoyos de otros estados occidentales. Establece como prioridad conseguir una acción de bloqueo por parte de las Potencias de la Unión Europea. Aunque señala y advierte ya de que «las sanciones pueden provocar grandes costes y dependiendo de su severidad, grandes riesgos».

«La expansión de la producción de energía de EE. UU. estresaría la economía de Rusia, lo que podría limitar su presupuesto del Estado y, por extensión, su gasto en defensa. Al adoptar políticas que expanden la oferta a nivel mundial y depriman los precios globales, Estados Unidos puede limitar los ingresos rusos. Hacerlo implica poco costo o riesgo, produce beneficios de segundo orden para la economía estadounidense, y no necesita aprobación multilateral.» (página 3 del informe)

Empezar a comprar gas licuado a Estados Unidos y fuga de talentos

En este sentido, se apuesta por un giro en la compra de gas y petróleo, y concretamente se plantea la necesidad de comenzar a comprar gas licuado a las empresas norteamericanas entre otras. Exactamente lo que España ha empezado a hacer desde finales de 2021.

«Aumentar la capacidad de Europa para importar gas de proveedores distintos de Rusia podría superar económicamente a Rusia y amortiguar a Europa contra Rusia ante la coacción energética. Europa avanza lentamente en este dirección mediante la construcción de plantas de regasificación de licuados gas natural (GNL). Pero para ser realmente eficaz, esta opción necesitaría mercados globales de GNL para ser más flexibles de lo que ya son y necesitarían GNL para volverse más competitivos en precio con respecto al gas ruso.» (página 3 del informe)

Otra de las recomendaciones del informe es fomentar la fuga de talentos: mano de obra cualificada, jóvenes bien formados a los que se invitaría a abandonar el país ofreciéndoles interesantes ofertas de empleo en Estados Unidos, por ejemplo.

"Fomentar la emigración de Rusia de mano de obra cualificada y jóvenes bien educados tiene pocos costos o riesgos y podría ayudar a los Estados Unidos y otros países receptores y dañar a Rusia, pero cualquier efectos, tanto positivos para los países receptores como negativo para Rusia—sería difícil de notar excepto durante un período muy largo. Esta opción también tiene una baja probabilidad para la extensión de Rusia" (página 3)

Desestabilización interna señalando al sistema electoral

En el plano ideológico, se recomienda activar una campaña de propaganda contra Rusia en todos los sentidos. Y de manera señalada, generar confusión sobre el sistema electoral ruso, «socavando la confianza de los votantes en el sistema».

En este punto el informe sopesa y valora los riesgos que esta desestabilización interna podría conllevar, porque podría generar tensión a nivel interior y generar problemas para la disidencia y las personas que se sumasen a estas protestas. Además, una mayor presión por parte del gobierno ruso hacia estos disidentes, podría generar «un desvío de la atención respecto del conflicto exterior, presumiblemente en territorio europeo». Y no lo consideraban entonces una opción muy segura.

«Crear la percepción de que el régimen ruso no está interesado en perseguir el interés público, podría enfocarse sobre la corrupción generalizada y a gran escala y llegar así a cuestionar la legitimidad del Estado. Pero es difícil evaluar si la volatilidad política y las protestas conduciría a una Rusia más extendida, menos capaz o inclinada a amenazar los intereses occidentales en el extranjero, o a una Rusia más inclinada a arremeter en represalia o a distraer, haciendo de esta una opción de alto riesgo.» (página 5)

«Alentar las protestas internas y otras de resistencia no violenta se centraría en distraer o desestabilizar el régimen ruso y reducir la probabilidad de que llevase a cabo acciones agresivas en el extranjero, pero los riesgos son altos y sería difícil para los gobiernos occidentales aumentar directamente la incidencia o intensidad de las actividades anti-régimen en Rusia.»

Boicot en eventos culturales y deportivos

Dañar la imagen de Rusia en el extranjero a partir de sanciones y el veto en foros internacionales que no sean la ONU. Este es otro de los ingredientes de la receta del Rand. Y se señala de manera expresa llevar a cabo acciones de boicot en eventos deportivos y culturales de alcance global, como la Copa del Mundo. «Si bien ninguna de estas medidas gozan de una alta probabilidad de éxito, cualquiera de ellas podría funcionar para generar todavía más ansiedad en los ciudadanos y en el gobierno, empleada como una amenaza disuasiva, para desactivar las campañas de desinformación y subversión del régimen ruso».

«Socavar la imagen de Rusia en el extranjero supondría centrarse en disminuir la posición rusa y su influencia, socavando así los reclamos del régimen de restaurar Rusia a su antigua gloria. Más sanciones, la eliminación de Rusia de fuera de la ONU foros internacionales y boicotear eventos como la Copa del Mundo podría ser implementada por los estados occidentales y dañaría el prestigio ruso. Pero hasta qué punto estos pasos dañarían a Rusia en la estabilidad interna es incierto. Si bien ninguna de estas medidas tiene una alta probabilidad de éxito, cualquiera o todos ellos se aprovecharían de la las ansiedades más profundas del régimen ruso y podrían ser empleados como una amenaza disuasoria para disminuir el poder de Rusia en campañas activas de desinformación y subversión en el extranjero.«

Europa y la OTAN: demasiado arriesgado

El informe establece como objetivo aumentar la presencia de fuerzas militares estadounidenses en Europa y sus unidades terrestres. Y ante la posibilidad de desplegar tropas en zonas orientales de Europa, la Rand Corporation admite que sería demasiado arriesgado.

«El reposicionamiento de bombarderos dentro de un golpe fácil en loa objetivos estratégicos rusos clave tiene una alta probabilidad de éxito y sin duda obtendría la atención de Moscú y aumentaría las ansiedades rusas. Los costos y riesgos de esta opción son bajos siempre y cuando los bombarderos tengan su base fuera del alcance de Rusia. Misiles de crucero balísticos y terrestres.»

