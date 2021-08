La rebelión de los animales

- Publicidad-

En los años 50 y 60 se pusieron de moda las películas de ciencia ficción de serie B en las que el reino animal se revelaba contra el hombre. Y lo peor de todo: con causa justificada, ya que las especies animales se iban extinguiendo a medida que el progreso del hombre avanzaba en un siglo XX egoísta y descuidado con la naturaleza. Paradigma de ese enfado de la naturaleza fue la película de Alfred Hitchcock: Los pájaros (1963). En la que las aves de un pueblo se rebelan y atacan a los humanos. Algo parecido podría estar sucediendo en la bahía de Cádiz con un grupo de orcas enfadadas que llevan protagonizados más de 50 ataques desde marzo a barcos de pequeño tamaño.

Comportamiento extraño

Los ataques de los animales han causado la rotura del timón de más de 50 barcos de recreo. Los accidentes parecen aumentar en los últimos meses y resulta más extraño viniendo de unos animales que no habían mostrado nunca un comportamiento similar. Las víctimas de los ataques suelen ser siempre las mismas: veleros de hasta 15 metros de eslora. Otro patrón que se repite es la distancia de la costa, ya que todos los incidentes se han producido entre 2 y 12 millas náuticas desde tierra firme.

Actuar con precaución

Debido a los ataques, la Marina Mercante ha tomado medidas y los veleros con menos de 15 metros de eslora no pueden navegar por la costa comprendida entre Cabo Trafalgar y Barbate, en Cádiz, excepto para acceder a puerto o para salir mar adentro. Los expertos dan una serie de consejos sobre cómo actuar si se sufre un ataque: “Hay que parar la embarcación, no tocar el timón, no hacer ningún tipo de ruido, contactar con los dispositivos de control de tráfico marítimo y esperar a que los animales se hayan alejado”, explica Ezequiel Andréu, miembro del grupo de trabajo Orca Atlántica, en una entrevista a RTVE.

No agredir a los animales

Los expertos no tienen claro si los encontronazos entre las orcas y las embarcaciones son ataques, pero lo que sí queda más claro es que se trata de un comportamiento que se ha extendido por toda la comunidad de orcas del Estrecho. Como consejo importante también está el de no agredir a los animales, ya que podría ser “contraproducente”. De las más de 50 incidencias registradas con orcas, en 22 de ellas, Salvamento Marítimo ha tenido que intervenir.