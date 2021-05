La Race To Costa del Sol comienza en Sudáfrica

Esta semana da comienzo una nueva temporada del Ladies European Tour (LET) con el Investec South African Women’s Open celebrado en el Westlake Golf Club, primer torneo de la Race to Costa del Sol 2021. La Race to Costa del Sol, ranking oficial del Ladies European Tour, ofrece una bonificación de 250.000 € a sus tres primeras clasificadas. La competición se estrena en Sudáfrica con el primero de los 28 torneos del LET que se disputarán en 20 países distintos en una temporada histórica, y concluirá con el Andalucía Costa del Sol Open de España a finales de noviembre.



Después de que la temporada 2021 pase por Sudáfrica, el circuito comenzará su tramo europeo con el Ladies Italian Open en el Golf Club Margara, prueba que dará paso al Jabra Ladies Open en el Evian Resort Golf Club a principios de junio.



A continuación, llegará el innovador Scandinavian Mixed Hosted by Henrik Stenson & Annika Sorenstam en el Vallda Golf and Country Club sueco, un original formato que enfrentará a profesionales del European Tour y del LET por primera vez en el mismo campo, compitiendo por la misma bolsa de premios y el mismo trofeo. Después de una semana de descanso, la siguiente parada será el Tipsport Czech Ladies Open en el Golf Club Beroun, seguido por el Big Green Egg Open en el Rosendaelsche Golf Club neerlandés. Las jugadoras permanecerán en Europa en julio dado que la primera prueba de Aramco Team Series tendrá lugar en Londres, y luego viajarán al Gant Ladies Open jugado en el Aura Golf finlandés. Después llegará el The Amundi Evian Championship, considerado el quinto grande desde 2013 y de nuevo en el calendario en 2021.



El ISPS HANDA World Invitational Presented by Modest! Golf, otro torneo pionero, tendrá lugar en dos recorridos norirlandeses, Galgorm Castle y Massereene Golf Club, a finales de julio, mientras que la competición olímpica femenina de Tokio 2020 se celebrará una semana después, a principios de agosto.



El golf regresará quince días al Reino Unido y a Escocia con el Trust Golf Women’s Scottish Open en el Dumbarnie Links y el último grande del año, el AIG Women’s Open, que se jugará en Carnoustie. Después, dos torneos consecutivos en Suecia, el Skaftö Open y el Creekhouse Ladies Open, este último en la misma semana que la Solheim Cup se disputa en el Inverness Club en Ohio, Estados Unidos.



Posteriormente llegará el VP Bank Swiss Ladies Open en el Golfpark Holzhäusern, mientras que el Lacoste Ladies Open De France está previsto para mediados de septiembre. Después de una semana de descanso, la temporada se reanudará en el Hero Women’s Indian Open jugado en el DLF Golf and Country Club, seguido por el siguiente evento de la Aramco Team Series en Singapur y el Magical Kenya Ladies Open en Vipingo Ridge. Aún están pendientes de fijar en el calendario el tercer torneo de la Aramco Team Series que se jugará en Nueva York y el Mediterranean Ladies Open que se disputará en el Club de Golf Terramar.



El tramo final del calendario del Ladies European Tour pasará por Marruecos, donde se jugará la Lalla Meryem Cup, y continuará con el Omega Dubai Moonlight Classic en el recorrido Faldo del Emirates Golf Club. Después, dos pruebas en Arabia Saudí: el Aramco Saudi Ladies International Presented by Public Investment Fund y la última prueba de la Aramco Team Series en Jeddah.



Como remate a la temporada, el LET volverá a Europa y visitará el recorrido de Los Naranjos Golf Club, sede del Andalucía Costa del Sol Open de España. Este prestigioso torneo será el perfecto colofón para la Race to Costa del Sol, cuya ganadora alzará el espectacular trofeo especialmente diseñado para identificar a la mejor de la temporada.



El presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha hecho hincapié en lo mucho que se enorgullece su entidad al formar parte una vez más de esta nueva etapa del Ladies European Tour, recalcando la oportunidad que la Race to Costa del Sol representa para este destino turístico. Para Francisco Salado, “esta noticia es un soplo de aire fresco en la situación que estamos viviendo y nos enorgullece demostrar una vez más que la Costa del Sol es segura y está lista para albergar torneos de esta magnitud. Nuestra implicación en la Race to Costa del Sol demuestra el firme compromiso de nuestra institución con el golf, ya que ofrece muchos beneficios a nuestro destino y al deporte femenino”. Salado también ha indicado que “nuestros campos están en perfectas condiciones gracias al esfuerzo y la gran labor de los profesionales que trabajan en ellos”.



Por su parte, Alexandra Armas, directora ejecutiva del LET, también ha querido incidir en la importancia de la Race to Costa del Sol y del apoyo de su principal patrocinador.



“Estamos deseando que la temporada 2021 comience en Sudáfrica y nos ilusiona mucho ver quién se corona ganadora de la segunda edición de la Race to Costa del Sol. La temporada pasada, Emily fue una dignísima campeona gracias a su regularidad, y sus esfuerzos se vieron recompensados al hacerse con el título. También me gustaría dar las gracias a Turismo Costa del Sol por su apoyo inquebrantable durante el año pasado. Tenemos muchas ganas de ver qué nos depara esta temporada”. Fuente: Nota de prensa de RACE TO COSTA DEL SOL. Borja Labandeira. Media SM&DIGITAL.