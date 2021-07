La quiniela y sus “guarrerías españolas”

- Publicidad-

“Investigando la quiniela salen guarrerías españolas”, así de explícito se muestra Juan José Morón, un periodista de casta que se ha embarcado en un viaje al pasado repleto de números que no cuadran, falsos inventores e ilegalidades que todavía a día de hoy se toleran. Todos estos secretos salen a la luz en el libro Expediente 1X2. “A muchos, de pequeños nos han mandado a comprar el pan, a comprar la casera y a echar la quiniela”, continúa Morón, y prosigue señalando que: “La junta europea prohíbe la entrada de menores en casas de apuestas”, y los puestos de quinielas son casas de apuestas en toda regla. Las medidas de control que se exigen en cualquier establecimiento de apuestas se flexibilizan: “En una casa de apuestas lo primero que le piden a uno es el DNI, si no es mayor de edad no entra y si está reconocido como autoexcluido del juego por problemas de ludopatía tampoco le dejan pasar. En cambio, usted va a un despacho de quinielas y ahí no le piden ningún documento a nadie”, denuncia el periodista.

HACIENDA LO SABE

Pero lo peor de todo es que, según Juan José Morón, Hacienda tiene muy claro el perjuicio que puede ocasionar ser tan laxos en el control de acceso a las apuestas a las personas que sufren, o que pueden llegar a sufrir, adicción al juego: “Hacienda sacó un estudio en el que alertaba de que la ludopatía empieza entre menores de 15 a 17 años y con las quinielas”, señala Morón, quien tiene claro que en Europa se actuaría de otra manera: “En Europa pedirían medidas cautelares y cerrarían las casas de Loterías y Apuestas del Estado que venden a menores y a personas que tienen autoprohibido el juego”. Y todo esto sucede en el país con más casas de apuestas: “España es el país con más puntos de venta de juego del mundo; no proporcionalmente, sino en total. Con un total de 13.730 puntos de venta”.

UNA INVESTIGACIÓN

Juan José Morón sabe de lo que habla: “Aprendí a leer y a sumar en un despacho de quinielas de la familia”, cuenta, y presume, de la cantidad de documentación que ha sido utilizada para la investigación. “El libro lo soportan más de 4000 documentos; es una investigación periodística total y absoluta”, explica y continúa con el relato de cómo pudo conseguir tanta documentación: “Gracias a las hijas de Manuel González Lavín -el verdadero inventor de la quiniela- me hice con documentación que cubría desde los primeros tiempos de la quiniela y logré destilar a dónde fue a parar todo el dinero”, explica Morón, especificando que en el libro se detalla que parte del dinero fue a parar a financiar la educación física, a la liga de fútbol, a la caridad o a las diputaciones.

LA VERDADERA HISTORIA

La historia de la quiniela nunca ha sido contada, según el autor de Expediente 1X2: “El verdadero inventor de la quiniela fue Manuel González Lavín, y el nacimiento de la apuesta más famosa de nuestro país no es el que pregona hacienda y la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), ellos defienden que en abril de 1946 franco inventó la quiniela”. Morón relata que estrategias utilizó para conseguir más y más documentación que acreditase su versión: “Yo trabajaba en un programa de radio y solicitaba cualquier tipo de información que me pudiese aportar datos o pistas”, parece que el llamamiento funcionó y: “Me comienza a llegar documentación de todas partes del mundo de boletos de quiniela de los años 30 y liquidaciones de pago a hacienda en tiempo de la II República”, continúa el periodista.

PUESTOS VITALICIOS

El mundo de las quinielas mueve mucho dinero y el puesto más codiciado es el de delegado regional que se lleva una comisión de todo lo vendido: “Cobran una comisión de toda la venta de la provincia”, apunta Morón y remarca el carácter dinástico de los delegados: “Las delegaciones provinciales son contratos que se hacen con particulares y a los delegados provinciales se les nombra a dedo, no hay concursos públicos; son una especie de puestos vitalicios que pasan de padres a hijos”, concluye. Para Morón una buena práctica sería seguir el modelo de Barcelona: “En Barcelona la delegación la lleva la Diputación Provincial”, al ser supervisada por un órgano como la Diputación se reducirían las regularidades.

MUCHO DINERO

Las cantidades que mueve el SELAE son astronómicas: “El organismo factura más de 30.000 millones de euros al año; un presupuesto mayor que el de cuatro ministerios de primera línea”, denuncia Morón. Pero de esas cantidades la quiniela cada vez representa un menor porcentaje: “La quiniela ha pasado de ser el 100% de facturación del organismo a ser el 2%”, continúa Morón y señala como el ámbito del juego en nuestro país facilita el pillaje: “Los premios no cobrados no figuran como ingresos y la lavadora en este país ha lavado más que ropa”. Al cierre del reportaje el SELAE no ha contestado las preguntas del redactor. En la WEB de la entidad aparecen los apartados de: autoprohibición al juego en el que se puede descargar el formulario, pero el certificado sólo funciona en aquellos juegos en los que sea necesario inscribirse con nombre y apellidos; y el enlace al portal Jugarbien.es desde donde se dan una serie de consejos para evitar la adicción al juego.