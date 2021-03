La procuradora de Ciudadanos en Castilla y León, María Montero, que el pasado fin de semana anunció su paso al grupo mixto, anuncia a través de un comunicado que ha hecho llegar a Diario16 que está sometida a presiones y amenazas tras la moción de censura en la que ella se abstuvo.

Montero explica con rotundidad en este comunicado que «quiero solicitar el cese inmediato de las presiones y amenazas, que en las últimas horas se están produciendo hacia mi persona, y hacia la decisión tomada el pasado 19 de Marzo de no continuar adscrita al Grupo Parlamentario Ciudadanos».

Según explica la propia afectada, «lo dije en ese momento y lo vuelvo a reiterar, pido que mi decisión sea respetada por parte de todos, y no ser sometida a ningún tipo de acoso por quienes no la compartan».

Si continúan las amenazas y presiones, la procuradora del grupo mixto en Castilla y León avanza que se vera «obligada a emprender las acciones legales oportunas».

Sólo quien ha soportado en Castilla y León las presiones del poder de Alfonso Fernández Mañueco y su equipo sabe hasta dónde son capaces de llegar para quién actúa o piensa diferente a sus intereses.