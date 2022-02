La probabilidad y estadística dinámica que Rafael Nadal venció

- Publicidad-

Si cogemos un saco de 10 bolas, donde 4 son blancas, podemos asegurar que existe un 40% de posibilidades de que al sacar una bola al azar la primera sea blanca. De cada 100 intentos, 40 serán correctos. Una de cada cuatro. Es interpretar, y se hace gracias a la regla de Laplace. Más matemático, existe un subconjunto de 4 elementos que satisface con las condiciones dadas.

Pero hay veces que no es tan fácil interpretar el porcentaje, y la malinterpretación no es causa del receptor, sino del emisor. En el partido del Abierto de Australia, la Inteligencia Artificial dijo que Nadal tenía un 4% de posibilidades de ganar el partido. En el quinto set, el porcentaje ascendió de nuevo, ¿estaba equivocado el porcentaje? No. No decía que había un 0%. Hubo un porcentaje, mucho menos probable a que bebas agua en las próximas 24 horas, pero más probable que la probabilidad de que te tocara la lotería. Lo que decía ese 4% era que, dado el resultado en ese momento, tiraba muy mal para Nadal, en 1 de cada 25 partidos hubiera perdido.

La probabilidad y estadística a veces son muy difíciles de interpretar, aún teniendo todos los datos a mano, porque querer decir mucha información en pocas líneas es como querer definirte en 2 palabras omitiendo muchos datos que seguro que importan. Cuando dicen que un 3% de los niños recién nacidos son prematuros, no quiere decir que si tienes 100 bebés 3 lo serán, sino que en el conjunto de nacimientos, hay más probabilidad de que un recién nacido llore nada más nacer a que nazca prematuro. Así de claro.