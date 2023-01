La prioridad de UGT es la batalla por los salarios y del SMI

- Publicidad-

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado reducir de 15 a 12 los años mínimos de cotización que se exigen para cobrar una pensión contributiva y eliminar que dos sean en los 15 años anteriores al retiro.

UGT dará la batalla por los salarios y el SMI

El secretario general de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, Pepe Álvarez ha ofrecido esta mañana su tradicional encuentro con los y las periodistas que cubren temas laborales.

Entre otras cuestiones, la negociación del segundo paquete de la reforma de pensiones, tras la aprobación del primero en 2022, ha centrado una de las principales preocupaciones para el año que comienza, donde se prevén duras negociaciones entre los agentes sociales y el ministro Escrivá.

Pepe Álvareaz, secretario general de UGT, foto Agustín Millán

Reforma de las Pensiones

Por ello, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha anunciado que el sindicato está reclamando al Ministerio de la Seguridad Social que se facilite el acceso a la jubilación, con la exigencia de menos años cotizados para ello, y que se despenalice más el retiro anticipado de las largas carreras laborales. Algo que no es nuevo, y que se lleva reclamando desde hace años desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. Y del que este diario se ha hecho eco.

Para Pepe Álvarez la reforma “debe ser equilibrada, por lo que, si el Ministerio quiere sacar adelante la ampliación del periodo de cómputo para la pensión, hay que hablar de todo, ha afirmado.

La propuesta que este lunes, Pepe Álvarez ha puesto sobre la mesa, consiste en reducir la exigencia de 15 años cotizados para el acceso a una pensión contributiva. Ha explicado que el sindicato “plantea rebajar este requisito en tres años, de manera que pase a 12 años cotizados”.

Además, UGT pide eliminar el requisito de que el empleado haya cotizado dos años en los últimos 15 de carrera laboral previos al retiro. “Es una cuestión de justicia”, ha dicho Pepe Álvarez, que ha tachado “casi de estafa” que se requieran esos dos años al final de la carrera laboral además del plazo de 15 años cotizados.

UGT quiere despenalizar las largas carreras de cotización

Pepe Álvarez también quiere introducir en esta negociación una medida que ya se aprobó hace un año: Acabar con las penalizaciones de quienes han cotizado más de 40 años a la jubilación anticipada, en este caso para los que tengan largas carreras laborales. Quiere que, de una vez por todas, se eliminen o por lo menos se disminuyan.

El líder de UGT ha reclamado que este colectivo de trabajadores con muchos años cotizados, pero que debido a las crisis y por los ERE, se quedaron en el paro, no tengan que sufrir el suplicio de una penalización injusta.

Pepe Álvareaz, secretario general de UGT, foto Agustín Millán

El sindicato exige ampliar el propio colectivo que se puede beneficiar de esta medida. Plantea que se beneficien todas las personas con más de 40 años cotizados.

Acuerdo de pensiones pendiente de Europa

El Gobierno debería haber cerrado la reforma en diciembre, como se comprometió con Bruselas dentro del plan de Recuperación, pero se retrasó por falta de acuerdo. De momento, el Ministerio de José Luis Escrivá no ha logrado el consenso social, ni político para sacar la norma adelante.

Subida del salario mínimo

Pepe Álvarez ha señalado que el debate no está en la contratación en origen de manera generalizada, porque el problema no está en que se rechacen los puestos de trabajo por los desempleados o por los que están cobrando la renta mínima, sí que ha estos trabajadores no se les llega a ofrecer ningún trabajo.

El secretario general de UGT también ha reclamado al Gobierno que “proceda de manera inmediata a la subida del salario mínimo interprofesional”. Esta es una de las tareas pendientes del ejercicio anterior, que el propio Gobierno no alcanzó a aprobarlo. En vez de la revalorización, el Gobierno aprobó una prórroga técnica de la cifra actual de 1.000 euros brutos (en 14 pagas).

“El Gobierno ya sabe lo que van a hacer los países de nuestro entorno”, le ha reprochado Álvarez al Ejecutivo. “Se impone la necesidad de subir el SMI tal como planteamos las organizaciones sindicales en 1.100 euros, dejando efectivamente la puerta abierta por si la inflación sigue disparada y es necesario hacer una revisión de dicha subida a mediados de año. […] No es una cosa menor, si se sube a los 1.100 euros va a cambiar la vida de más de tres millones de trabajadores en nuestro país”, ha añadido.

UGT subida del SMI hasta 1.100 €

“Se impone la necesidad de subir ya el SMI hasta los 1.100 euros dejando la puerta abierta por si la inflación sigue disparada y hay que hacer una revisión a mitad de año” ha afirmado y, en paralelo ha puesto en valor que, “gracias al acuerdo alcanzado en el Diálogo Social, las pensiones van a subir este año un 8,4% en lugar del 0,25% que preveía la reforma del PP” ha subrayado.

En este punto, el Secretario General de UGT ha hecho un llamamiento a la patronal para que “vuelva a la mesa de negociación del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva” y ha recordado que parte de las subidas salariales alcanzadas en 2022 se lograron debido a las movilizaciones convocadas por los sindicatos en el marco de su campaña Salario o conflicto, “unas movilizaciones que se repetirán este año sino si la CEOE se mantiene en una posición de bloqueo de los convenios”.

Doblar el presupuesto de la Inspección

Hay que doblar la dotación económica para la Inspección de Trabajo, ha demandado el secretario general de la UGT. La ‘policía laboral’ cuenta actualmente con 2.005 inspectores y subinspectores, según los últimos datos disponibles para controlar a una población de trabajadora de 20,2 millones de personas.

Más recursos para la Inspección también con el fin contener el alza de la siniestralidad laboral. Entre enero y octubre del 2022, últimos datos disponibles, en España murieron 688 personas en accidentes laborales, un 17% más que hace un año. “No solo es necesario sorprenderse, condenar y lamentarse, sino que hay que hacer algo más”, le ha reprochado el líder sindical al Ejecutivo.

La Reforma Laboral ha sido una apuesta ganadora

Pepe Álvarez ha recalcado que hay que reconocer los resultados de una reforma laboral que está generando un empleo más estable y de mayor calidad con “un récord histórico en la reconversión de contratos temporales en indefinidos ya que, en 2022 se firmaron más de siete millones de contratos indefinidos, casi cinco millones más de los que se firmaron en 2021”.

“La temporalidad ha bajado del 27% al 15% demostrando la clara eficacia de una reforma que ha beneficiado especialmente a mujeres y jóvenes, los colectivos más vulnerables” ha señalado.

“En definitiva”, ha finalizado, “es primordial transitar a un modelo que fortalezca los salarios, especialmente los más bajos, y la Negociación Colectiva, así como mantener la senda iniciada con la reforma laboral y afrontar cuestiones como el cambio climático, la siniestralidad laboral, la igualdad de género y LGTBI, la reindustrialización o la digitalización. Hacer políticas centradas en las personas, avanzar en derechos, y no dejar a nadie atrás”.