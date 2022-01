La política y el Gobierno como ciencia: lo que los estudiantes aprenden

- Publicidad-

La política es un campo de estudio complejo, que el ser humano no termina de dominar completamente, sin embargo, lleva siendo parte de nuestra vida varios siglos. Al fin y al cabo, la política, no es más que la ciencia social que trata de controlar y dar fin a todos los conflictos que pueden ocurrir entre los seres humanos, que son seres sociales.

La política tiene sentido porque el ser humano vive en sociedad, es decir, es imposible que hubiera conflictos entre humanos sino hay al menos 2, que entran en un conflicto. Estos conflictos deben de ser resueltos si se quiere mantener una estabilidad en la comunidad. Cuando los conflictos no se solucionan con palabras, es cuando llegan las guerras.

¿Qué se estudia en política?

Desde que la política se creó, esta se puede estudiar y es que es la ciencia social más antigua que existe. Existen cientos de ensayos de Gobierno y Política que te permitirán hacerte una idea de los principales temas que se estudian en una carrera universitaria como es ciencias políticas.

Una de las primeras cosas que se estudia en política es historia de la política. Como hemos dicho, la política lleva siendo parte del ser humano muchos siglos, y es importante conocer como esta ha evolucionado para poder entenderla.

Es también importante estudiar la ley actual, ese es el propósito principal de los estudiantes de ciencias políticas. Deben de conocer las leyes que rigen en la actualidad, porque es esta gente la que va a formar parte de los diferentes partidos políticos y va a regular leyes futuras.

Como extra se estudian otras materias como estadística, psicología, ética, administración pública y cualquier otra asignatura que pudiera tener relación más o menos directa con la política.

Trucos para estudiar

Las asignaturas que se imparten en la universidad suelen ser bastante densas y sobre todo en carreras de ramas sociales como es el caso de las ciencias políticas. En muchos casos bastará con comprender lo que se estudia, pero en otros casos será necesario memorizarlo. Muchos alumnos prefieren esto segundo, porque tan solo hay que memorizar, soltar en el examen y ya está, pero esta no es la mejor forma de aprender. Lo más lógico sería entender y comprender todo lo que se estudia, lo cual permitirá que puedas aplicarlo en el futuro si finalmente te dedicas de manera profesional a algo relacionado con lo que has estudiado.

En carreras de este tipo es importante ser constante. Se requieren muchas horas de estudio para aprobar los exámenes y no hay que desistir. Hay que considerar este tipo de carreras universitarias como carreras de fondo, en las que no gana el que más rápido va, sino el que termina. Son muchos los alumnos que entran en carreras como ciencias políticas o derecho, muy motivados, pero que después del primer año terminan por abandonar, porque no tienen claro que vayan a aguantar todo lo que les queda de carrera.

Más allá de lo mencionado, no hay trucos para estudiar mejor una carrera relacionada con política y gobierno. El único truco es disfrutar de estudiar, porque se imparten materias muy interesantes y porque te encontraras con profesores muy sabios que tendrán mucho que aportarte. Solo necesitas esfuerzo y capacidad de trabajo para terminar una carrera, el resto es solo paciencia. Es aspecto importante es que, si tu carrera se convierte en tu hobby, te costará mucho menos esfuerzo estudiar. Mucha gente entra en una carrera por obligación y esto no tienen ningún sentido. Debes de hacer una carrera porque quieres, porque sientes atracción por ese campo de estudio y no porque te sientas obligado a estudiar. Tu futuro profesional depende de que hagas una carrera que te guste y ciencias políticas es muy interesante, pero también es muy dura, debes de tener esto en cuenta.

Conclusión

La política es un campo de estudio que requiere unas capacidades especiales, es decir, no todo el mundo vale para vivir de la política. Es muy común asociar la política con los gobiernos de los países, pero un experto en política puede hacer mucho más que eso. Son muchos los licenciados en este tipo de carreras relacionadas con política y gobierno, que deciden trabajar para la empresa privada, donde son muy demandados. Si finalmente decides estudiar política, debes de saber que es una carrera con muchas salidas profesionales, pero que es muy dura y que te va a costar un gran sacrificio terminarla.

BIO

Robert Griffith es un escritor que está muy interesado por la política y por todo lo que esta rodea. Siempre dice que para hablar de política solo hace falta tener boca, porque todo el mundo tiene derecho a opinar sobre los gobernantes de su país, independientemente de sus conocimientos.