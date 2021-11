La polémica del lenguaje inclusivo regresa a los libros del colegio

El lenguaje inclusivo actualmente, es uno de los temas más hablados y polémicos que podemos encontrar. Separando a personas por grupos y opiniones, conservadores o liberales, feministas, anti derechos. Hay todo tipo de personas y por lo tanto posiciones con respecto a esta propuesta.

Más aún cuando recientemente en varios países se quiere implementar este tipo de lenguaje, inclusivo y neutral en cuanto al género, en el ámbito escolar. Incluyendo a todas las personas al dirigirse a ellas de forma conjunta y especifica. Así como integrando distinta gramática en los libros escolares.

Esta gramática y su intención son muy interesante, así como útil en su propósito que es incluir. En esta se usan pronombres y sustantivos neutrales. Es decir, que no se dirigen a un género en específico.

Hay muchos ejemplos de sustantivos aplicados al lenguaje inclusivo. Y es que, en teoría, todos se pueden volver neutrales. Es una cuestión de preferencias. Sin embargo, la regla general es cambiar la parte de la palabra que indica el género.

Por ejemplo, para la palabra “maestra” (que especifica el género femenino), se puede usar (maestre). De esta forma el lenguaje no asume el género de la persona a la que nos estamos dirigiendo.

Más ejemplos de la gramática inclusiva pueden ser:

Utilizando el masculino y femenino para hablar en plural (todas y todos, en vez de todos)

(todas y todos, en vez de todos) Editando la parte de la palabra que indica el género (todes, en vez de todos)

Evitando usar términos que indiquen pertenencia (María Ruíz, esposa de Carlos Barreto, en vez de “La esposa de Carlos Barreto)

¿Qué es realmente el lenguaje inclusivo?

Muchas personas no saben realmente a que se refiere cuando hablamos de lenguaje incluyente. Así que, dependiendo de sus sesgos previos del tema, adoptan una posición desinformada, casi siempre negativa hacia esta propuesta.

Lenguaje inclusivo rae.

El lenguaje inclusivo es una forma de habla cuyo propósito principal es que sea neutral en cuanto al género. ¿Pero por qué? ¿No se supone que el plural masculino incluye a ambos géneros? Estas son algunas de las interrogantes que tienen las personas sobre el tema.

Bueno, no realmente. El plural masculino a veces se usa para dirigirse a todos los géneros, y a veces se usa solo para el género masculino.

Por lo que todas las personas que no se identifican con pronombres masculinos viven descifrando que caso es, con base a estereotipos de género que se nos inculcan en la sociedad. Estereotipos sumamente dañinos para el desarrollo libre del ser humano.

Partiendo de ello, empezaron las bases del lenguaje inclusivo. Su propósito es no solo distinguir un lenguaje genuinamente neutral. También cumple con incluir a todos los demás géneros, casi siempre invisibilizados en la ecuación.

Suponiendo un mejor desarrollo para todas las personas en el espectro no binario en su día a día, por ejemplo.

¿A qué se refiere la frase “respetar pronombres”?

Respetar pronombres como parte de la educación hacia otro ser humano es esencial. Y es parte de lo que las personas a favor del lenguaje inclusivo (conjunto al movimiento feminista), están reforzando. ¿Pero a que se refiere esto? Si se supone que la idea de este lenguaje es que sea neutral.

En palabras sencillas, alienta a las personas a dirigirse de manera específica a alguien de la forma en la que esta quiera. Es decir, usando el pronombre de su preferencia sin importar como nos parezca que lo percibimos.

Lenguaje inclusivo aprobado.

Con esto se refieren a, por ejemplo, hablarle a una persona con el pronombre femenino si esta lo indica. Aun si nos parece que esta encaja más en el arquetipo masculino.

Nos parece que las personas encajan en ciertas etiquetas porque así se nos ha inculcado. Categorizando ciertas formas de actuar, vestir o lucir con un género o el otro. Pero esto realmente no funciona así.

Es aquí cuando muchas de las personas en contra de este lenguaje empiezan a alterarse, si ya no lo hicieron con el cambio de gramática.

Esto, dado que la mayoría tiene una perspectiva mucho más conservadora. Y ven el romper con los esquemas de género como un ataque directo a sus creencias. Normalmente, de índole religiosa.

¿Cómo se compara esta nueva ideología con el pasado?

El movimiento feminista busca con este lenguaje no solo incluir a ambos géneros (desde el enfoque binario de género). También persigue proporcionar seguridad a géneros invisibilizados, como estuvimos explicando.

Esto resuena especialmente a las generaciones más mayores que aún están con nosotros. Considerando que durante el tiempo en el que ellos crecieron, las cosas eran sumamente distintas.

Más allá del lenguaje, que ya de por si excluía a las mujeres de varías formas. Los géneros no masculinos estaban excluidos del panorama en general. Además, se invisibilizaba a la mujer de forma descarada e inescrupulosa. Volviéndola un ciudadano de segunda.

Quien empezó con el lenguaje inclusivo.

Durante esa época los estereotipos de género estuvieron marcados más que en ningún otro momento. Asignando características sumamente especificas a cada género. Expectativas de cómo lucir, de que hacer, cuando y con quien, y un largo etc.

El mundo profesional y laboral en general se vio marcado para siempre por esto. Comparando las oportunidades laborales femeninas del momento con la actualidad es por lo tanto muy interesante.

Se ha avanzado mucho, principalmente porque la oportunidad en un principio era casi nula. Por mucho tiempo fue de plano ilegal para las mujeres ingresar al mercado laboral. En otro momento se legalizo, pero en áreas específicas, como costura. Interesante ¿No?

Hoy en día todas las personas pueden ingresar al mercado laboral, sin discriminación de género, en teoría.

En teoría, porque la discriminación de esta índole puede borrarse del marco legal (que aun no es el caso en todos los países). Pero eso no significa que desaparezca de la sociedad. Al menos no así como así, es un proceso que se está recorriendo poco a poco.

Discriminación de género en el trabajo

La discriminación hacia la mujer en el ámbito laboral es un problema que empezó desde que a esta se le permitió ingresar legalmente. Y que, lamentablemente, persiste en la actualidad.

Cuál es el nuevo lenguaje inclusivo.

La falta de mujeres en puestos importantes; o en trabajos “comúnmente masculinos”, el acoso persistente hacia las trabajadoras, la brecha salarial (partiendo del hecho que las mujeres ganan aproximadamente un 24% menos que hombres en puestos iguales), el grado de desempleo post- maternidad comparado con el post- paternidad y muchas cosas más.

Todas estas son dificultades demostradas por números. Dificultades y obstáculos por los que las mujeres en el campo laboral deben atravesar.

Conclusiones

Hay muchas preguntas alrededor del lenguaje inclusivo. Sin embargo, varias veces se ha demostrado su importancia en varios ámbitos de la vida diaria. Su propósito es incluir a todas las personas, y hacerlas sentir seguras con el lenguaje. Así que ¿Por qué no intentarlo?

