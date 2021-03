Desde el Movimiento para la Discapacidad (MPD) hacemos un llamamiento para dar a conocer la situación que sufrimos las Personas Con Discapacidad, soportamos un mayor número de pobreza que la población general, situación que se agrava a consecuencia de la pandemia que estamos viviendo a consecuencia del COVID-19.

Para poder paliar esta situación es necesario que: la legislación actual se modifique, que sea efectiva una plena inclusión de las Personas con Discapacidad (PCD) en el mercado laboral ordinario y en la sociedad con el fin de erradicar la exclusión junto con la pobreza que sufrimos.

Si ya es difícil encontrar trabajo para cualquier persona, el sector de la discapacidad tiene muchas más dificultades para lograr una ocupación con el que poder: vivir con dignidad, sufragar además de los gastos habituales que tiene cualquier sujeto, otros gastos relacionados con la discapacidad que la mayoría de las PCD tienen que hacer frente. Los trabajos que nos ofrecen suelen ser precarios y están mal pagados, sufriendo por ello dificultades económicas y, por ende, nos cuesta hacer frente a los gastos básicos y, si la persona sufre de una discapacidad severa, los gastos que se ocasionan suelen superar en gran medida la renta del hogar familiar.

En estos momentos que vivimos se han perdido muchos derechos ya reconocidos después de décadas de lucha, dándose la situación de que, muchos derechos fundamentales, como es el derecho a la atención médica, se encuentran en grave peligro, muchas personas se les han vulnerado estos derechos y a otras muchas, el sistema, ni siquiera se los ha reconocido.

Pero antes del Covid-19, las Personas Con Discapacidad (PCD) ya sufrían de pobreza, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en varias ocasiones así lo ha manifestado, llamando la atención a España por medio de un relator de la Organización y, según un estudio publicado por la oficina de estadísticas comunitarias Eurostat, señala que, Rumania, España y Portugal, en el año 2019 figuran, cómo los países con más trabajadores discapacitados en riesgo de pobreza, llegando al 15,9% en nuestra circunscripción, siendo territorios con los índices más bajos, Eslovaquia (4,6%), Eslovenia (4,1%) y Finlandia (3,5%). A consecuencia de ello, algunas ONG’s del sector han expuesto en el Congreso de los Diputados:

Que se vacune a la población en función del grado de vulnerabilidad ante el SARS-CoV-2, pidiendo una coordinación social y sanitaria efectiva y real.

Que el baremo de valoración de la discapacidad sea actualizado.

La obligatoriedad de que los edificios en los que convivan o trabajen personas con discapacidad en situación de dependencia o personas mayores sean accesibles arquitectónicamente.

La creación de una nueva ley de empleo con en fin de mejorar la empleabilidad del colectivo de las PCD reconociendo una equiparación legal entre la discapacidad y la incapacidad laboral permanente.

Una regulación legal para la figura del Asistente Personal.

Que, en el medio rural, las personas con discapacidad tengan acceso a las nuevas Tecnologías de la Comunicación.

Desde mi humilde punto de vista, todas estas peticiones que han hecho llegar al Congreso están muy bien, pero ¿realmente se están defendiendo los derechos de las personas con discapacidad? Con estas medidas ¿quién se beneficia realmente las ONG’s del sector o las personas con discapacidad?

Por desgracia me temo que NO, no se están defendiendo nuestros derechos, están luchando para no perder la cuota que tienen asignada para continuar ganando mucho dinero a costa de nuestro trabajo, si así es, pues, los salarios que recibimos las PCD, es inferior al recibido por una persona sin discapacidad desempeñando el mismo trabajo, frente a esto, los Centros Especiales de Empleo (CEE) argumentan que las PCD necesitan apoyos y adaptaciones pero la realidad es que NO todas las personas con discapacidad necesitamos apoyos y adaptaciones. Y, si nos vamos al Convenio Colectivo de los Centros Asistenciales de la Discapacidad vemos que no existe igualdad entre los trabajadores con discapacidad, pues dependiendo de si prestan sus servicios en un Centro Especial de Empleo de iniciativa social o no, cobran un salario distinto por el mismo trabajo. Este mismo Convenio refleja que los trabajadores sin discapacidad que trabajen en los Centros Especiales de Empleo están más beneficiados que los propios trabajadores con discapacidad.

Las ONG’s del sector Discapacidad NO actúan favoreciendo la inclusión real y efectiva de las Personas Con Discapacidad (PCD) en el mercado ordinario. En las redes sociales podemos ver campañas de publicidad dirigidas a las empresas mercantiles para que cubran la reserva del 2% si tiene 50 o más trabajadores a través de medidas alternativas recogidas en el R.D. 364/2005, Real Decreto que en su día fue promovido por las entidades del Sector Discapacidad.

¿Las ONG’s del sector Discapacidad, buscan realmente la inclusión de las PCD?

La gran mayoría de las ONG’s del sector Discapacidad son propietarias de Centros Especiales de Empleo (CEE) e igualmente hacen campaña para que las empresas se acojan a las medidas alternativas. Los Centros Especiales de Empleo se crearon con la finalidad de servir como trampolín de las Personas Con Discapacidad hacia el mercado laboral ordinario, pero que se han llegado a convertir en un negocio muy rentable para unos pocos, promovido por las ONG’s del sector Discapacidad.

Es importante destacar que las ONG’s del sector, “representan”, como su nombre indica, a un colectivo, que en este caso es el colectivo de la Discapacidad, pero llama la atención la ausencia de trabajadores con Discapacidad en dichas entidades. A efectos legales, estas entidades son EMPRESAS PRIVADAS y se suman a la cuota de reserva del 2% contemplada por la LGD en su artículo 42.1 “Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad”. Si la intención y representación de estas entidades estuvieran enfocadas a la PERSONA, se hubiera recogido en dicho artículo un punto nuevo que recogiera que las ONG’s del sector no se pueden acoger a dicha reserva, sino que su plantilla debe representar el mayor número de trabajadores con Discapacidad, pero no hay interés, es más, existe la www.bequal.es fundada por entidades del sector contribuyendo a dar un sello a las empresas socialmente responsables con la INCLUSIÓN de las Personas con Discapacidad y es muy curioso que dicho sello se de a entidades del sector Discapacidad.

También nos encontramos con que los grandes Centros Especiales de Empleo crean sus propios Sindicatos con el fin de manipular a los trabajadores con discapacidad.

Para finalizar, con fecha 01 de marzo del 2020 se publicó un twist en la cuenta del SEPE que dice “¿Sabía que…? Los Centros Especiales de Empleo proporcionan a los trabajadores con discapacidad un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y facilitando su integración laboral http:/mtr.cool/kadtcjpubr, y como respuesta al twist, las personas interesadas han dado su opinión sobre lo “especiales que son estos centros.

Por todo esto y más se ha creado Movimiento Por la Discapacidad (MPD), donde un grupo de personas nos hemos unido para luchar por LA INTEGRACIÓN REAL Y EFECTIVA tanto laboral como social, por LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, cada día somos más las personas con discapacidad y sin discapacidad que estamos sensibilizados ante las injusticias que sufrimos y sufre este colectivo y que luchamos para que esta situación mejore y, juntos podremos hacerlo y lograremos que, muchas personas sin discapacidad se están llenando los bolsillos gracias a las PCD.

Pero necesitamos que te unas, ya tengas discapacidad o no, porque queremos y necesitamos que la realidad salga a la luz, para ello miembro de nuestro movimiento tanto en Facebook, Twitter e Instagram y nuestro correo electrónico es movimientoparaladiscapacidad@gmail.com .