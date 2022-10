La Plataforma Estatal de Familiares de Residencias exige la dimisión del vicepresidente de la Comunidad de Madrid

- Publicidad-

La Plataforma Estatal de Familiares de Residencias ha exigido la dimisión del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Matías Ossorio. Lo ha hecho en nombre de los familiares y de los usuarios de las más de 5.000 residencias repartidas por el Estado español, y de los 52.400 de residencias de la Comunidad de Madrid. Tampoco ha olvidado a las familias de las víctimas de la atroz gestión de la pandemia en las residencias.

Un acto de indecencia y cobardía

«Queremos exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que desautorice a su portavoz, Enrique Matías Ossorio. Sus declaraciones ninguneando a las familias de las 6.891 víctimas en su comunidad hablan de un malandrín, de una mala persona, no todo tiene cabida en la democracia, por ética, e incluso por estética también. Las familias de las 34.298 víctimas de todas las residencias en el Estado español hacemos nuestro también el dolor que nos produce semejante acto de indecencia y de cobardía. No queremos que presente sus excusas, queremos que presente su dimisión. Sus palabras, como portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, son inaceptables, por eso no cabe algún perdón sobre la persona y posiblemente tampoco sobre el organismo al que representa que se niega sistemáticamente a facilitar la investigación de lo ocurrido en las residencias y a ventilar las responsabilidades de la criminal actuación en las órdenes gubernamentales de no derivación de residentes a los hospitales», explica Paulino Campos, presidente de la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias.

Negamos haber superado el drama

Según Campos, «las declaraciones de Enrique Matas Ossorio no son producto de una personal enajenación mental transitoria, sino que son el vivo reflejo de una posición psicópata enfermiza que se ha instaurado groseramente en la Real Casa de Correos. La muerte de 35.000 personas en las residencias del Estado español -el mismo número que las personas desaparecidas en Argentina en la dictadura de Videla- no puede solventarse con la irracional y surrealista frase de Ossorio ‘esto fue así y sabemos que fue así’. Las familias y los usuarios de las residencias negamos haber superado el drama inclemente que hemos vivido durante la pandemia, el verdadero dolor es el que se sufre sin testigos; no olvidaremos nunca jamás el abandono, la marginación, la discriminación que llevaron a la muerte a nuestros padres, abuelos, hermanos y tíos, al igual que las malas prácticas, las negligencias y los malos tratos que ya veníamos denunciando antes del coronavirus y que aún hoy perviven, también, por supuesto, en las residencias de la Comunidad de Madrid sobre las que tiene toda la responsabilidad el Gobierno que representa el señor Ossorio».

Campos ha recordado que «como hemos trasmitido en la manifestación histórica del pasado 17 de septiembre en Madrid, no vamos a cejar en el empeño de alumbrar la verdad a través de una investigación rigurosa e independiente, transparente. Las palabras de Ossorio no hablan bien de la democracia española. Este país necesita un revolcón de decencia. De lo contrario, estamos alimentando una sociedad enferma, edadista, cruel».