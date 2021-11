La pelea de gallos en el PP no tiene arreglo

- Publicidad-

En las últimas horas, los canales de Whatsapp del PP están echando chispas. No hay más que leer una reciente información del ABC, periódico conservador siempre bien sintonizado con Génova, para entender que el cristo que se ha montado, la reyerta a muerte entre casadistas y ayusistas, tiene difícil solución. “Vaya un circo que tenemos montado en Madrid”, avisa un cargo territorial. “A este paso todo lo conseguido, con el trabajo de todos, se va a ir al garete por lo mismo de siempre”. “Alguien tendrá que poner cordura en este asunto”, pide un militante en un mensaje dirigido a un parlamentario. “Casado debe dar un golpe en la mesa, cuanto antes mejor”, advierte otro.

Otros mensajes son especialmente críticos con la dirección nacional: “La pandilla de machistas de Génova quiere acorralar a Ayuso”. “Más que una cuestión de machismo es una cuestión de poder”, replicó otro en ese grupo de conversación de los populares. “Yo creo que Casado se debe reunir con Ayuso, proponer su candidatura única de consenso y Almeida de segundo. Y que dejen de liarla más”, avisa otro cargo del PP. Y mientras tanto, en el Gobierno de coalición compran palomitas de maíz, se repantigan cómodamente en sus asientos y a disfrutar con la película.

Todos parecen haberse vuelto locos en el partido, que se encuentra a un paso del harakiri cuando no de la escisión. Sí, el todopoderoso partido fundado por Manuel Fraga Iribarne para perpetuar las esencias del franquismo, el buque insignia de la temible escuadra conservadora, el proyecto que hasta hace bien poco parecía férreo, monolítico e indestructible, al borde del desguace político. Quién lo iba a decir. Mientras tanto, los teléfonos arden. Feijóo y Moreno Bonilla mantienen largas conferencias a la desesperada para intentar frenar la sangría. López Miras deja de sacar paladas y cubos de basura del Mar Menor por un momento y retorna a toda prisa a su despacho para hacer frente a la crisis. Y hasta el confiado y seguro de sí mismo Mañueco se echa las manos a la cabeza preguntándose cómo han podido llegar a ese punto de confrontación fratricida.

Todo parece indicar que el conflicto no se va a solucionar, al menos en los próximos días, y ni siquiera la Navidad, un tiempo siempre propicio para arreglar los trapos sucios familiares, se antoja suficiente para reconducir la situación. La dirección nacional del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantienen las espadas en todo lo alto en el pulso interno que se ha abierto por controlar el partido en Madrid y, en este momento, ninguna de las partes está dispuesta a ceder en sus planteamientos y se acusan mutuamente de “ataques” y “filtraciones” para desgastar al otro. El conflicto y el “ruido mediático” que acarrea preocupa cada vez más a cargos del partido de otras regiones que, en privado, reclaman una solución cuanto antes, según informa Europa Press.

Menos de tres semanas ha durado la tregua que escenificaron Pablo Casado y Ayuso el 2 de octubre en la Convención Nacional del PP de Valencia, donde la presidenta madrileña utilizó su discurso –compartía mesa con otros barones territoriales– para lanzar una encendida defensa del proyecto del líder del PP y subrayar que su “meta política” es presidir la Comunidad de Madrid. Todo fue postureo. A los pocos días de su impostado sometimiento al jefe, la lideresa ya estaba malmetiendo otra vez. Ese es el papel que le ha encomendado MAR, intrigar aquí y allá, soliviantar, levantar rencillas donde se pueda para dar un golpe blando en el partido, reinstaurar el aznarismo y pasar página a Casado, que no gana ni una partida de mus en las reuniones de amigos. Hay guerra para rato porque esto no es una simple cuestión de programas o un debate de ideas donde cabría puntos de acuerdo. Esto es una batalla de odios personales, de gente que no se traga ni pueder verse por los pasillos del partido, de lucha cruenta por el poder. Por eso nadie quiere parar la refriega, por eso nadie firmará el armisticio hasta que haya unos vencedores y unos vencidos. Solo cabe sentarse a admirar el triste espectáculo. Y dejar que los muchachos se maten a conciencia.

Ayuso incendia el PP

La dirección nacional del PP ha vuelto a dejar claro que no adelantará el congreso regional del PP de Madrid, cuya convocatoria prevé para la primavera de 2022. Desde primeros de septiembre, que fue cuando confirmó que se postularía para presidir el partido en Madrid, la presidenta madrileña está solicitando adelantar ese cónclave para volcarse de lleno en la preparación de las elecciones autonómicas y municipales.

“Las elecciones del año 2023 van a ser muy difíciles porque entran en juego los ayuntamientos y no va solo Ayuso. Hay que preparar el partido, los candidatos en municipios y el programa. Hay que revitalizar todo esto”, aseguran a Europa Press fuentes cercanas a la presidenta madrileña.

Sin embargo, la dirección nacional del PP no entiende “las prisas” de Ayuso porque las elecciones del 4 de mayo se organizaron con pocas semanas de antelación y fueron un “éxito”. Es más, fuentes de la cúpula del PP recuerdan que, más que las personas, lo que “prevalece siempre es el proyecto y las siglas”.

En Génova recriminan además a la presidenta madrileña que se rebele a la autoridad de la dirección del PP que dirige Pablo Casado y que desprecie las normas y acuerdos establecidos, después de que la Junta Directiva Nacional del partido acordase hace meses celebrar a partir de enero de 2022 los congresos uniprovinciales de autonomías como la de Madrid.

En la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, consideran que la pregunta que debe responder Génova es si quiere que ella presida el PP en Madrid porque, a su entender, los “golpes” de estos últimos días lanzando una posible candidatura de José Luis Martínez-Almeida hacen indicar lo contrario, según las fuentes consultadas.

“Ella lo que está dejando claro es que pretende llevar a Madrid la misma normalidad que rige en comunidades como Galicia, Murcia, Castilla y León o Andalucía. Ni ha pretendido nunca una lista contra nadie ni va contra nadie. Esto va de normalidad y de revitalizar el partido”, añaden a Europa Press fuentes cercanas a Ayuso, que esperan que la dirección del PP entienda en algún momento que se “está planteando algo lógico y paren estos golpes al aire”.