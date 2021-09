La Palma: el volcán que se puede volver contra Sánchez si las ayudas no llegan pronto

- Publicidad-

El terremoto de Lorca de 2011 fue una ruina total para la localidad murciana. Afectó a 1.798 viviendas y precisó de 1.200 millones para la reconstrucción de la ciudad. Cinco años después de la tragedia, las asociaciones de víctimas denunciaban que al menos 400 familias no habían podido volver todavía a sus casas. El 40% de las personas que perdieron sus viviendas. Es un mal precedente para los vecinos de La Palma, que estos días viven otro desastre natural: la erupción del volcán de Cumbre Vieja, que hoy domingo cumple una semana echando fuego y humo. De momento, 6.000 vecinos han sido evacuados y unas 400 edificaciones e infraestructuras dañadas o perdidas. Pero aún peor que la tragedia es el futuro que se abre para los vecinos de la isla. Pedro Sánchez ha prometido la declaración de zona catástrófica y un importante plan de reconstrucción, aunque los palmeros son escépticos ante la buena voluntad del Ejecutivo y ya se han resignado a décadas de decadencia y crisis.

Sin duda, Sánchez se enfrenta a un peligroso volcán: si las ayudas no llegan pronto y se pone en marcha el plan, el problema podría convertirse en una piedra en el zapato del Gobierno de coalición. Moncloa lo sabe y ha asegurado que reaccionará pronto y bien, pero la sombra de Lorca, y del desastre en la gestión que fue aquello, es alargada. «Queremos que no se olviden de nosotros, queremos que cuando esto pase, cuando las cámaras de televisión se vayan de aquí y el volcán deje de echar humo, se tomen en serio lo nuestro. Esto ha sido una tragedia nacional y queremos que se ocupen de la reconstrucción lo antes posible. No consentiremos que nos dejen tirados», asegura una vecina que lo ha perdido todo.

Los palmeros viven horas de terror ante la lava y ante el negro futuro que se les viene encima. Toda una zona arrasada supondrá una crisis sin precedentes en la zona, que se extenderá también a las Islas Canarias. Las cosechas de plataneras se han perdido, la costra negra que se ha instalado en la ladera impedirá que crezca vegetación durante millones de años y el maná del turismo quizá deje de llegar ante el miedo a una nueva erupción. «Lo hemos perdido todo, no sabemos qué hacer. Las facturas siguen llegando y aquí ya no se va a poder vivir. Necesitamos ayuda», se lamenta un agricultor de la Isla Bonita.

El desastre del volcán

Mientras tanto, Cumbre Vieja sigue vomitando lava y fuego. Según informa el Gobierno de Canarias, las administraciones han puesto en marcha las iniciativas necesarias para hacer frente a la emergencia habitacional de las familias que han perdido sus casas. Se estima que podría haber unas 400 edificaciones e infraestructuras dañadas, o parcialmente dañadas, dentro del perímetro de las coladas. En esta cifra se incluyen viviendas, cuartos de aperos, piscinas o embalses, así como otras instalaciones aún por definir.

Por su parte, los equipos intervinientes en el operativo ascienden a casi 800 efectivos de seguridad y emergencias de diferentes instituciones de los Ayuntamientos, Cabildos insulares, del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España, además del voluntariado.

De igual modo, existe un perímetro de exclusión por mar, desde el sur por la Punta del Pozo (Puerto Naos), hasta el norte por la playa de Las Viñas (Tazacorte), y la paralela a la costa, a dos millas náuticas del litoral, establecido por Capitanía Marítima.

Además ENAIRE ha establecido dos zonas restringidas del espacio aéreo en los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane, de forma temporal hasta el fin de la emergencia, en la zona del mar y tierra por debajo de 3.000 pies, a las que solo podrán entrar fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, servicios de emergencia, aeronaves del Estado y las debidamente autorizadas, lo que no afecta a la aviación comercial, que no sobrevuela esas dos áreas restringidas.