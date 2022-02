- Publicidad-

“En el principio ya existía el verbo”, la palabra modela lo que nombra, sin palabra no hay concepto, no hay plan, no hay nada. Aquel que domina la palabra, domina el mundo. A sus pies se forma un ejército de aplaudidores que afilan los cuchillos y cortan las cabezas. Primera fila reservada a los más voraces, a los que más chillan. Morimos y la palabra se queda recordándonos. La palabra nos salva, la palabra nos señala y nos clasifica. La verdad es palabra y la mentira es palabra. Hay veces que forzamos las palabras en la boca. La palabra muerte es rotunda, de ella huimos y a ella nos encadenamos cayendo sin palabras. Se crean mundos con ella: La palabra mitin, discurso, panegírico. Los oídos sienten, los ojos miran. La enfermedad es palabra: Miocarditis, pericarditis, parálisis de Bell. Sanamos también por la palabra. Con la palabra organizamos las relaciones que nos fortalecen y fabricamos las pugnas que nos dividen y que nos harán caer. Demasiado habitualmente la palabra que se dice no nos pertenece, la tomamos de otras bocas, la repetimos una y otra vez sin aportarle nada. Hay quien se vende por palabras, quien la pelea y la mantiene, quien la tira a la cara. La poesía es LA PALABRA en mayúsculas, el poder la rechaza porque agiganta y fortalece. -Es irónico que LA PALABRA pueda vencer a la palabrería-. Vuela pensamiento hasta las cimas.