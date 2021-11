La OMS felicita a España por su gestión de la pandemia y por el éxito de la vacunación

- Publicidad-

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha mantenido en la tarde del lunes 8 de noviembre un encuentro bilateral con el director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge. Este encuentro ha tenido lugar en el Complejo de la Moncloa y ha contado, también, con la presencia del miembro del Comité Permanente de OMS-Euro, el canario Amós García Rojas.

En el encuentro el doctor Kluge puso en valor el éxito de la vacunación contra la COVID-19 en España donde se está a punto de alcanzar la cifra del 90 por ciento de la población diana (mayores de 12 años) con dos dosis, una cifra muy por encima de la media europea. Kluge felicitó a la ministra Darias y “también al presidente Sánchez por su liderazgo en la respuesta a la pandemia del COVID-19” porque en “España la gente confía en la vacuna, en el sistema de Atención Primaria y en su fortaleza, que es muy importante”.

El representante de la OMS remarcó que “España a pesar de contar con un altísimo nivel de vacunación, continúa presionando al virus y no se da por vencida pese a las cifras”. Por eso insistió que España es un ejemplo para todos y que por ello la OMS ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para documentar las buenas prácticas en España para que sirvan de ejemplo tanto para el resto de Europa como para el resto del mundo”.

La ministra Carolina Darias ha destacado por su parte con la vacunación solidaria ya que, a través del Mecanismo COVAX y otros bilaterales, se han donado ya más de 20 millones de dosis de vacunas a países sin acceso a las mismas dentro del compromiso del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, de llegar a 50 dosis donadas antes del primer trimestre de 2022.

En la reunión entre ambos máximos responsables se acordó la colaboración en la reducción del estigma y la discriminación del VIH, trabajando de manera conjunta en la Presidencia Española de la Unión Europea en 2023 y colaborar con los expertos en la atención primaria, no solo para la región europea, sino también para panamérica, una colaboración interregional que es muy importante.

Impulso de la Atención Primaria y con el VIH

Además, Kluge felicitó al Gobierno de España por “la protección financiera porque España es un país que no ha dejado a nadie atrás” y recordó que recientemente “incluso se ha incluido la reproducción humana asistida a mujeres solteras, lesbianas, bisexuales y personas trans con capacidad gestante. Esto es muy importante. Gracias por ser un ejemplo en cuestiones de género, para la WHO es muy importante avanzar sin dejar a nadie atrás y, especialmente, a gente que no puede permitirse pagar el sistema sanitario”.

Entre los asuntos que ambos representantes han compartido está el abordaje común en políticas relacionadas con el impulso de la Atención Primaria y con el VIH. Ambos asuntos forman parte de dos líneas de colaboración estratégica entre España y la OMS Euro en los próximos años.