La obra no escrita

- Publicidad-

Uno de los filósofos españoles en los que se cumple la simultaneidad de su conocimiento y de su desconocimiento es Nicolás Salmerón. Y lo es en tanto y en cuanto su labor ha sido notable y significativa no solo para la filosofía española sino para el conjunto de la sociedad de este país, por su carácter multidisciplinar; pero también lo es por ser la suya una trayectoria donde no existen demasiados textos escritos de su puño y letra en torno a la filosofía sino, como decimos, un amplio trabajo práctico sobre el que es necesario un nuevo análisis para absorber una visión de conjunto. Su obra en ese sentido es muy conocida y también muy desconocida: se conoce a un Nicolás Salmerón emblemático y estandarizado, al político sobre todo, pero se desconocen las motivaciones, derivaciones, ulterioridades y el significado de sus ideas respecto a la filosofía española hasta no saberse aún cuál es su lugar real dentro de ella. Tal vez su obra está en parte contextualizada en los ámbitos políticos, pedagógicos, periodísticos, etc, y no se han obtenido todos los réditos filosóficos suficientes. La expresión mejor para comprenderlo y para reflexionar sobre ello es la de “Filosofo práctico” con ciertos matices que más adelante añadiremos. Con esta idea damos sentido al lado desconocido de este filósofo y lo hacemos desde la esencia de su pensamiento.

En este trabajo explicaremos por qué no existe una obra escrita y que si no existe es precisamente por eso, por su interés en tener una obra práctica más que teórica. Esa es una idea clave de esta investigación académica y a partir de ella vamos a hacer un viaje hermenéutico y ontopraxeológico1. Con esto decimos que haremos un recorrido interpretativo de la literatura existente y a la vez estudiaremos los hechos concretos, según se deduce de Quintín Racionero2. En ese derredor vamos a analizar en primer lugar el problema de la identidad de la filosofía española, un problema que si cabe aún sigue latente desde el momento fundacional del concepto de filosofía española, y que implica al Salmerón que conocemos y a la inversa, ofrece con su momento histórico una relación de acción bidireccional. En segundo lugar analizaremos los aspectos más notorios de su talante práctico (producto de la bidirecionalidad anterior), ya sean su multidisciplinariedad, desde la pedagogía, la política, hasta el positivismo, y el más singular: su intervencionismo.

La conclusión es que fue un buen ejemplo de filósofo práctico español, desde el punto de vista histórico y desde el personal. Su singularidad es sin duda un elemento de análisis y una definición propia.

1 La ontopraxeología puede ser muy útil para nuestra reflexión, al ser un modelo de pensamiento sobre los hechos y una rehabilitación de la filosofía práctica en lugar de un debate teórico. Este saber práctico permite la multitud de posturas críticas, y eso nos interesa. Así lo planteó Foucault, como una conciencia de autoreflexión y praxis. Esta rehabilitación permite la razón polémica y el espacio controversial, como contexto adecuado para un debate sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Racionero lo vio de esta manera: se trata de un saber plural, de complejidad sobre lo real y lo ideal; también sobre la posibilidad, con un nexo entre lo polémico y el acontecimiento. Desde ahí podemos aspirar a indagar sobre una nueva ontología.

2 Escudero Pérez Alejandro. 2005. La posmodernidad explicadas por Quintín Racionero. La caverna de platon. Madrid. https://www.lacavernadeplaton.com/articulosbis/escuderoracionero1516.htm