La nueva estrategia de España ante la pandemia consiste en el «sálvese quien pueda»

No deja de ser curiosa la estrategia sanitaria que ha seguido este país a lo largo de la pandemia: del confinamiento más duro y severo de la población, de la España de los balcones, a la libertad para que cada ciudadano tome las medidas que crea oportunas para salvaguardar su salud y su integridad personal. Obviamente, el escenario no es el mismo. Ya no estamos en marzo de 2020, cuando los pacientes morían por miles. Hoy la campaña de vacunación ha sido un éxito, la variante ómicron se ha revelado como un agente patógeno mucho menos letal (aunque más contagioso), y aunque la Sanidad pública corre serio riesgo de colapso, la población percibe la plaga como menos mortal. Los ciudadanos se relajan (muchos ya ni portan la mascarilla como es preceptivo), los centros comerciales vuelven a llenarse de gente y la vida fluye. Es lo que Pedro Sánchez bautizó como “la nueva realidad”, es decir, aprender a convivir con el virus.

Hoy ya sabemos que la pandemia se va a convertir en endemia, es decir, que va a quedarse entre nosotros durante mucho tiempo como un virus más. Las restricciones que adopta el Gobiernos son puramente cosméticas y servirán de poco a la hora de frenar los contagios. Sánchez ha delegado toda la responsabilidad en las comunidades autónomas (cogobernanza a destajo) y algunas regiones como el Madrid de Isabel Díaz Ayuso ya van por libre tomando sus propias decisiones y sin contar para nada con el Ministerio de Sanidad. La arrolladora victoria de Ayuso en las pasadas elecciones autonómicas fue un serio toque de atención para Sánchez, que vio cómo, de seguir por la senda de las restricciones para evitar las infecciones masivas, su puesto peligraba en las próximas elecciones generales. La acracia libertaria de Ayuso le dio un antológico revolcón al intervencionismo sanitario del PSOE y sus socios de gobierno. Fue en ese momento cuando se impuso la idea de la libertad mal entendida antes que preservar la salud pública. Lo privado ganó la batalla a lo común, el egoísmo individual a lo colectivo, la economía a la protección social. El liberalismo asestó un fuerte golpe al socialismo.

Así las cosas, a nadie parece importarle ya que cada día se infecten decenas de miles de personas. El oportunismo político se impone y la estrategia que se abraza hoy es que cada cual haga lo que crea conveniente, como si el covid fuese una enfermedad más. Los gobiernos, no solo el central, también los regionales, abandonan al ciudadano a su suerte y la gran recomendación médica que se le sugiere es que tenga cuidado en la calle y rece lo que sepa para que no le toque la china, como suele decirse coloquialmente. Ayer mismo, el doctor César Carballo aseguraba que España se está encaminando a una estrategia sanitaria “como la de Israel, quitando cuarentenas y cualquier control” para instalarse en un escenario de “sálvese quien pueda o de infectarnos todos”, algo que “hay que decir claramente a la población”. Así se ha expresado el médico de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal en el programa de La Sexta Más Vale Tarde, donde ha advertido del riesgo de esta posición frente a la crisis sanitaria.

“Pienso que es un error que nos infectemos todos porque hay otras formas de enfrentar la pandemia. Vamos a ver primero cuánto dura esta sexta ola, con la que se ha demostrado que es un error haber permitido que ómicron se desarrollase sin ninguna medida previa”, ha apuntado Carballo, quien añade que los hospitales ya están sufriendo las consecuencias de esa decisión, de la que espera ver si tiene éxito.

En esta línea, el sanitario ha recordado que “no hace muchas semanas estábamos con una incidencia por debajo de 100 y era el momento para haber tomado medidas estratégicas”, si bien ha reconocido que “es muy probable que no hubiésemos podido cerrar la puerta a ómicron”. En contraposición, ahora “estamos mezclando virus de la gripe, delta y ómicron y eso no es bueno”, asegura, al tiempo que insiste en que Europa ha ido a un modelo estratégico erróneo y “tenemos que replantearlo”.

Finalmente, Carballo también ha lamentado el descontrol entre las autoridades sanitarias causado por la explosión de contagios derivado de ómicron. “Los antígenos en farmacias han hecho que se diagnostique mucha gente en casa, y por miedo o porque no les cogen el teléfono, no lo han comunicado. Además, mucha gente nos dice que tiene miedo de ir a urgencias porque sabe cómo están. Estamos a tope, hemos sufrido las seis olas y vamos a sufrir también esta”. Es decir, el caos sanitario se apodera del país, en parte porque el virus mutante ha ganado la batalla y en cierto modo también porque las autoridades políticas han desertado de sus responsabilidades por miedo a tomar medidas impopulares que cuesten un serio batacazo en las próximas elecciones.

Datos espeluznantes

Mientras tanto, España comienza el 2022 aún en plena explosión de contagios y sin que la sexta ola alcance, por el momento, su pico máximo. Así lo reflejan los primeros datos de la pandemia ofrecidos por el Ministerio de Sanidad este año, que dan cuenta de una incidencia que por primera vez supera los 2.000 puntos, rozando ya los 2.300.

En concreto, este parámetro se sitúa este lunes en 2.295,8 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que supone un nuevo récord y 520,53 puntos más que en el anterior informe epidemiológico, publicado por el departamento que dirige Carolina Darias el pasado jueves, 30 de diciembre.

Desde entonces, y con la Nochevieja de por medio, nuestro país ha sumado 372.766 nuevos contagios y 168 muertes asociadas al covid, con lo que el total de casos en nuestro país asciende a 6.667.511 desde que estallara la crisis sanitaria hace casi dos años, mientras que desde entonces se han producido un total de 89.573 víctimas mortales. Ahora mismo ya hay varias comunidades autónomas donde la incidencia rebasa los 3.000 casos y dos en las que supera los 4.000: son Aragón (3440,46), Castilla y León (3167,58), Navarra (5523,62) y Euskadi (4142,81).