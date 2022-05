La (no) patada de Errejón: otro caso de montaje de la derecha mediática

- Publicidad-

El juez sustituto del Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid ha absuelto al diputado de Más País Iñigo Errejón del delito leve de maltrato del que se le acusaba por supuestamente haberle propinado una patada a un vecino de Lavapiés (Madrid) la noche del 2 de mayo de 2022, informa Europa Press.

En una sentencia firmada este mismo lunes, el magistrado Fernando Fernández ha acordado estimar la petición de Fiscalía y de la defensa del dirigente de absolverle. Así, ha concluido que tras la prueba practicada en el juicio –que duró más de tres horas y media– no ha quedado «acreditado que el denunciado propinase una patada al denunciante».

«La prueba practicada no ha evidenciado cómo se produjeron los hechos, si fueron como señala el denunciante o si lo fueron como señala el denunciado. Tan solo resulta probada la petición de la foto por el denunciante, la negativa del denunciado y la discusión posterior entre ellos», ha subrayado.

Al hilo, ha asegurado que las declaraciones de los testigos –tanto los del vecino de Lavapiés como los de Errejón– «son claramente contradictorias». Y ha destacado, además, que las cámaras de vídeo de la zona «no arrojan luz sobre lo ocurrido, pese al intento de mejora de las imágenes».

Asimismo, ha señalado que las grabaciones de audio tampoco esclarecen los hechos porque son «posteriores» y que los informes forenses «no evidencian la existencia de consecuencia médica alguna derivada de la supuesta patada».

En seis folios, el juez ha recordado que el Tribunal Supremo sostiene que «la presunción de inocencia obliga a partir como premisa en el razonamiento de la inocencia del acusado» y que el principio ‘in dubio’ obliga a absolver cuando, tras haber sido valorada toda la prueba, persisten dudas sobre la culpabilidad.

Así las cosas, ha desestimado la petición del abogado del denunciante, que reclamaba que se condenara al diputado de Más País a una multa de 6.000 euros –100 euros por día durante 60 días– y a una indemnización de 1.500 euros.

«Alguien no dice la verdad»

En el marco de la resolución, y en vista a las alegaciones efectuadas por Errejón y el denunciante sobre un posible delito de falso testimonio, el juez ha asegurado que tampoco se ha acreditado que ninguna de las partes intervinientes haya prestado testimonio falso en el juicio.

«Es obvio que alguien no dice la verdad, pero no quién, y por ello no procede deducir testimonio para la incoación de un procedimiento penal», ha señalado.

El juez ha considerado probado que el 2 de mayo de 2021, a las 22.50 horas, Errejón caminaba por la calle La Fe de Madrid con un grupo de personas y que, al detenerse en una tienda de alimentación, se encontró con el denunciante.

Según el relato de hechos probados, el vecino de Lavapiés –que iba acompañado de otro hombre– le pidió que se hicieran una fotografía juntos. «El denunciado se negó, el denunciante insistió, y se produjo una discusión entre ellos», se lee en la sentencia.

A partir de allí, la resolución solo considera probado que el diputado y dos de los que iban con él se marcharon, al igual que el acompañante del denunciante. No se hace referencia a la patada que el vecino llegó a describir en el juicio como «frontal» y «violenta». Se menciona la llamada al teléfono de emergencias de la Policía Nacional para denunciar la presunta patada y la posterior denuncia en la Comisaría de Madrid-Centro.

Errejón negó la patada

En el juicio que se celebró el pasado 29 de abril, Errejón negó de forma rotunda los hechos relativos a la presunta patada. «Yo le he apartado el brazo. Yo no le he dado una patada a nadie en mi vida. Lo que hago es apartar el brazo, porque me parece muy ofensivo que una persona a la que le has dicho que no varias veces diga: ‘venga, rojillo’», señaló.

El líder de Más País aseguró que, tras su negativa, el vecino se comenzó «a enfadar mucho» y que un compañero le sugirió que se fueran del lugar. «Yo me enfado con mi amigo porque encima me tengo que ir yo. ¿Pero por qué me tengo que ir yo?», dijo para luego añadir que el hombre le espetó: «Cabrón, te voy a joder la vida».

Preguntado sobre por qué esperó hasta el martes 4 de mayo para comparecer ante los medios por lo sucedido, Errejón explicó que es ese día que tiene rueda de prensa en el Congreso. «Si yo tuviera que estar respondiendo a lo que se publica en digitales…», indicó sin completar la frase.

El denunciante, por su parte, ratificó la versión que prestó en sede policial e insistió en que le propinó una patada que le ocasionó «un dolor muy grande». Negó que se dirigiera al diputado con insultos o malas maneras. Y aseguró que no tiene algún tipo de animadversión contra Errejón, aunque reconoció que sí había tuiteado en su contra en alguna ocasión.