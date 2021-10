La negativa de una diputada de la CUP a declarar en el juicio del ‘Procés’ acaba en el supremo

- Publicidad-

La jueza de Madrid, María Antonia de Torres, ha propuesto a la Sala Segunda del Supremo que juzgue a la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, por negarse a declarar durante el juicio del ‘Procés’. Reguant no accedió a contestar a las preguntas de la acusación popular, papel que desempeñaba la formación de ultraderecha Vox. La miembro de la CUP manifestó su rechazo a contestar por considerar a la formación liderada por Santiago Abascal como “un partido de extrema derecha, machista y xenófobo”.

Anomalía democrática

En su negativa a declarar, Reguant no estuvo sola. Su compañero de formación Antonio Baños también se negó a contestar las preguntas de la acusación. Los dos políticos y activistas no quisieron dejar pasar la anomalía democrática que supone tener que responder las preguntas de una formación que fomenta la discriminación, el racismo y el odio. Los políticos de la CUP tenían claro que no iban a permitir que el juicio del ‘Procés’ sirviese como altavoz a Vox. Y manifestaron que estaban dispuestos a aceptar las consecuencias de no responder a las preguntas de la acusación.

Competencia del supremo

El magistrado Manuel Marchena condenó a la entonces concejala de la CUP a una multa de 2.500 euros. Pero ahora se le atribuye a Reguant un delito de resistencia o desobediencia a autoridad, penado con hasta un año de cárcel o multa, según ha informado la Cadena SER que ha tenido acceso a la exposición razonada presentada por la jueza María Antonia de Torres. Reguant es actualmente diputada de la CUP y como el delito fue cometido fuera de Cataluña el Supremo es el tribunal competente para el caso.

Rechazo a Vox

La CUP es una de las formaciones que se muestra más incómoda ante la presencia de Vox en las instituciones. Los antisistema no admiten que el amparo de la libertad de expresión dé cobijo a posturas reaccionarias como las de la formación de ultraderecha. “La libertad de expresión no está para facilitar la participación de aquellos que niegan derechos fundamentales”, explicaba la propia Reguant en una entrevista concedida a Diario16. Los diputados y diputadas de Vox tienen por costumbre abandonar los plenos del parlamento cuando el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, toma la palabra. En un claro intento de no normalizar la llegada de Vox a las instituciones.