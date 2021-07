La muy lenitiva vuelta rápida de Checo Pérez en Silverstone

- Publicidad-

Quizá a alguien le haya aparecido que la vuelta rápida obtenida por Checo Pérez en el truculento Gran Premio de Silverstone 2021 no tenía ninguna importancia, que ni siquiera iba a sumar un punto el gran piloto mexicano. Pero quién piensa así se equivoca.

Esa vuelta rápida demostró el espíritu indomable de Checo Pérez y también de su actual equipo: Red Bull.

El fin de semana en Gran Bretaña no podía haber salido peor para Red Bull y sus dos pilotos. Lo de Verstappen es una pequeña tragedia que no se convirtió en grande gracias a las alucinantes medidas seguridad que tienen los actuales Fórmula 1. Pero a Checo no le había ido mucho mejor, recordemos que tuvo que salir desde el pitlein. Y aún así luchó y luchó, pero los neumáticos no le dieron para más y tuvo que volver a entrar y volver a luchar y luchar.

Y por eso es tan maravillosa, tan lenitiva, la vuelta rápida que consiguió Pérez. Por que indican voluntad de lucha, presencia de ánimo, ni Red Bull y ninguno de sus dos pilotos van a echarse atrás en la lucha, siguen convencidos de que este año pueden ganar a la Mercedes y su heptacampeón mundial.

Esa vuelta rápida a nivel práctico lo único que conseguía era que Mercedes no ganase un punto más. Pero lo importante, repetimos, es lo que indica, ese ánimo indomable, esa voluntad inquebrantable para luchar hasta el último aliento, hasta el final.

Tigre Tigre.