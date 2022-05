La muerte de la fotógrafa Ouka Leele, rompe el corazón de la Movida madrileña

- Publicidad-

Ouka Leele, la gran fotógrafa de la movida madrileña, ha falleció este martes, un mes antes de cumplir 65 años, en un hospital de Madrid tras una larga enfermedad.

Deja huerfano un movimiento artistico que marco una época. Premio Nacional de Fotografía en el 2005, Bárbara Allende Gil de Biedma, que ese era su nombre real, irrumpió en la escena madrileña a principios de los ochenta con sus fotos coloreadas a la acuarela. Se convirtió en un referente del arte contemporáneo.

Photocentro, escuela de fotografía de los 70

En 1976: Aconsejada por un compañero de la escuela de pintura, se integra en Photocentro, una escuela de fotografía donde empezaban a sembrarse las semillas de las tendencias artísticas en ciernes. Sus primeras fotos se incluyen en el libro de Diorama Ediciones: “Principio, 9 jóvenes fotógrafos españoles”. Desde ese momento la fotografía que no buscaba, se entrelaza en su vida artística sin dejarla escapar a pesar de muchos intentos.

Su necesidad de pintar, la empuja hacia la fusión de pintura y fotografía, desarrollando así ese lenguaje personalísimo, mezcla de escenografía teatral para ser fotografiada y pintura. En contacto con otros artistas, decide abandonar la idea de estudiar la carrera de Bellas Artes y avanzar en su búsqueda artística de manera autodidacta.

En 1978 se traslada a Barcelona donde realiza la serie “Peluquería”, que se expone en Barcelona, y Madrid.

Casi cuarenta años han pasado desde que Ouka Leele (entonces Ouka lele) creara su primera serie fotográfica: Peluquería. Sus fotográfias son la primera, la más pura, la que conquistó con rotundidad al público de la incipiente Movida Madrileña, desde el ciudadano de a pié hasta otros artistas emergentes, como Almodóvar, que pronto incluyó obras de la fotógrafa madrileña en una de sus primeras películas.

Ouka Leele en Nueva York

En 1980: Se traslada a Nueva York , donde toma conciencia de que su lugar de trabajo lo encuentra ahondando en sus orígenes, y desde allí viaja a Méjico.

En 1981 regresa a Madrid, en plena movida y decide quedarse debido a una grave enfermedad. Realiza los diseños de los sombreros de la película Laberinto de Pasiones, de Almodóvar.

Tras superar la enfermedad, su pasión y amor por la vida se reflejan en su obra.

Ouka Leele en la Cibeles

Expone en 1987 en La Bienal de Sao Paulo. y ese mismo año realiza el gran montaje de La Cibeles representando el mito de Atalanta e Hipómenes.

En 1988 se instala en París para realizar la serie de polaroids gigantes para la Fondation Cartier. Pasa largas temporadas en Mallorca, donde se prepara para el nacimiento de su hija en 1990.

Recibe el Primer Premio Nacional de Bibliofilia (2003) por “El Cantar de los Cantares” con sus serigrafías y dibujos.

Realización de un mural en Ceutí, Murcia: “Mi jardín metafísico” de 300 metros cuadrados. Edita el nuevo libro de bibliofilia “Floraleza” Con sus poemas y serigrafías íntimamente relacionados con el mural.

“Pulpo’s Boulevard”.

En 2004: Recibe el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid y se realiza una exposición retrospectiva de su obra: “ Pulpo’s Boulevard”.

Recibe en el año 2005: Premio Nacional de Fotografía, que le lleva a retomar la fotografía.

En 2007: Diseña la escenografía y el vestuario para la ópera “Curlew River” de Britten.

Realiza las obras “ La menina ingrávida” y “ Mi cuerpo es mi territorio”, que expone en el Museo del Prado formando parte de la colección: “12 artistas en el Museo del Prado” comisariada por Francisco Calvo Serraller.

En 2008: “OUKA LEELE INEDITA” Exposición antológica por el Premio Nacional de Fotografía. Museo del Traje . MADRID.

Realiza la obra “La Metafísica de las Meninas” para “la Caixa”, y expone “ENTRE DOS MUNDOS” Centro de arte IBERIA BEIJING. CHINA.

Recibe la Medalla de Honor en la XI BIENAL INTERNACIONAL DE EL CAIRO.

En 2009 publica los libros de Poesía: “De la embriaguez desnuda” y “Este libro arde entre mis manos”.

Se estrna la Película de Rafael Gordon LA MIRADA DE OUKA LEELE.

En 2010: “LA MIRADA DE OUKA LEELE, nominada como mejor largometraje Documental. Premios GOYA 2010.

En la Universidad Francisco de Vitoria dirige un proyecto pionero de taller renacentista con los alumnos de fin de carrera de Bellas Artes. Con la exposición SANTA BARBARA BENDITA en La Gallera de Valencia, hay tanta afluencia de público que permanece abierta 6 meses.

Ouka Leele en la SHANGHAI BIENNALE 2010

Seleccionada para la SHANGHAI BIENNALE 2010 CON OBRA DE GRAN FORMATO, (siendo la primera vez que un artista español entra en la bienal).

Participa en el proyecto expositivo ART BARTER MADRID. FESTIVAL DCODE ( 9 – 25 de Junio ). A project of exchange between Artists and the public exchange anything except money! Exposición colectiva, con MIQUEL BARCELÓ, PABLO GENOVÉS, OUKA LEELE, MARISCAL, EULALIA VALLDOSERA.

Uno de sus últimos trabajos fue en 2019, con la exposición de SIMORGH de OUKA LEELE exposición de alfombras en la galería de alfombras Hamid. Madrid.

Expone en Les Rencontres d’Arles. «La movida, crónica de una agitación». Siendo la imagen de toda la cartelería del festival.

La movida, crónica de una agitación

Desde 2014 hasta 2017 ha sido jurado de las Artes del Premio Princesa de Asturias.