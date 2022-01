La mortalidad por covid es mayor en los países europeos con menor número de vacunados

- Publicidad-

Cada país publica sus propios estudios sobre las vacunas y todas las conclusiones de los científicos van en la misma dirección: la vacunación reduce notablemente el riesgo de mortalidad y de contraer gravemente la enfermedad del covid. Así, un informe del Instituto Superior de Sanidad de Italia (ISS) ha revelado que el riesgo de muerte es nueve veces mayor entre la población que no se ha vacunado contra el coronavirus, mientras que el riesgo de ingreso en cuidados intensivos se multiplica por 16. “Quienes no han sido vacunados, en comparación con quien lleva menos de cinco meses vacunado, el riesgo de hospitalización es diez veces mayor; 16 veces mayor el de ingreso en cuidados intensivos y 9 veces mayor el de muerte”, asegura el organismo italiano en uno de sus informes semanales.

Según los datos de la Unión Europea, no hay lugar para la discusión científica. Los países comunitarios con menor porcentaje de población con la pauta de vacunación completa son también los países con mayor número de muertos por coronavirus. A finales de 2021, Bulgaria, con tan solo un 24,5% de su población protegida contra el coronavirus contabilizaba 327 muertos por cada millón de habitantes. Y Rumanía con un 37,2 por ciento de cobertura, sumaba 269 fallecimientos en la misma proporción, según los datos de incidencia del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC). Letonia era el tercer país con mayor mortalidad (267 decesos por millón de habitantes).

Por el contrario, los países con mayor cobertura contra el covid-19, —Portugal, Malta y España, por encima del 80% de la población con la pauta completa—, están entre los países con las incidencias de mortalidad más bajas de la UE. A su vez, en estados como Países Bajos, Bélgica o Irlanda, con más del 70% de su población con la pauta completa, la incidencia acumulada rondaba el millar de casos por cada 100.000 habitantes pero los índices de mortalidad se mantenían considerablemente bajos.

En España, los datos del Ministerio de Sanidad son suficientemente elocuentes. Según estadísticas de finales de 2021, la diferencia en la incidencia del covid se observa en todos los grupos y rangos de edad. La tasa semanal de casos entre los jóvenes vacunados de 12 a 19 años era en esas fechas de 9,6 casos por 100.000 habitantes, mientras que entre los no vacunados de ese grupo poblacional la tasa se disparaba hasta los 59,7. En el grupo de 30 a 50 años, la incidencia del covid también aumentaba entre los no vacunados: era el doble de la registrada entre las personas que han completado la pauta vacunal. Por su parte, las personas de 60 a 80 años que no están vacunadas frente a la covid soportan un riesgo 25 veces mayor de morir por esta enfermedad. También tienen 18 veces más riesgo de ser hospitalizadas y 8 veces más probabilidades de infectarse.

El escenario varía considerablemente entre países y con el factor tiempo, pero los datos del pasado mes de noviembre mostraban claramente que los estados con menor tasa de vacunación eran los más afectados por la mortalidad. Así, a finales del pasado año (y sin tener en cuenta la variante ómicron que ha cambiado radicalmente el panorama en las últimas semanas) la situación epidemiológica se valoraba como “altamente preocupante” o muy preocupante en Croacia, Chequia, Grecia, Hungría, Polonia y Eslovenia, Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Alemania, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Rumanía y Eslovaquia.

Por su parte, la científica jefa de la OMS, Soumya Swaminathan, asegura que, si bien entienden la “preocupación” en torno a la protección de las vacunas frente a ómicron, se debe recordar “que había una preocupación similar cuando apareció delta”. “En la vida real todas las vacunas funcionan bien a la hora de prevenir casos severos y hospitalizaciones”, asegura la científica jefa.

Bruce Aylward, jefe de expertos del covid-19 de la OMS, ha lamentado que 36 países de todo el mundo no hayan llegado ni al 10% de la cobertura de vacunación y asegura que el 80% de los casos graves por coronavirus se dan entre personas que no han sido vacunadas. “Refuerzo tras refuerzo en un pequeño número de países no pondrá fin a una pandemia mientras miles de millones permanezcan completamente desprotegidas”, aseguró Aylward. Cabe recordar que las vacunas contra el covid-19 no impiden el contagio, sino que reducen el riesgo de sufrir la enfermedad en su tipología más grave y mortal.