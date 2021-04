La fallida moción de censura del PSOE en Castilla y León comienza a tener consecuencias para el gobierno del PP y Ciudadanos, que lidera Alfonso Fernández Mañueco, al quedar en minoría en las Cortes con el traspaso al grupo mixto de una procuradora de Cs. Así, se abrirá una comisión de investigación en el parlamento de esta comunidad para investigar qué ocurrió en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, pide a PP y Ciudadanos que no se opongan a investigar por qué CyL fue la tercera comunidad con más fallecidos

El Grupo Parlamentario Socialista y los procuradores de Podemos, UPL y Por Ávila y la procuradora no adscrita María Montero registraron hoy la solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre lo sucedido en las residencias de personas mayores durante la pandemia.

Así lo escenificaron hoy el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, y la procuradora de Podemos, Laura Domínguez quienes insistieron en que es obligatoria la creación de esta comisión para conocer qué sucedió pero, sobre todo, para que no vuelva a suceder.

Así lo señaló Tudanca durante la rueda de prensa para dar a conocer esta petición para ver qué sucedió en las residencias para que Castilla y León haya sido la tercera comunidad autónoma con más fallecidos en pandemia.

Tudanca recordó la responsabilidad del PSOE, además de haciendo propuestas, permitiendo que fuera la Junta quien elaborase el informe para saber qué había ocurrido. Un informe lleno de “autocomplacencia y soberbia” y nada de “autocrítica, ni empatía”.

La verdad

“Lo único que pretendemos es que se sepa la verdad”, insistió Tudanca, quien añadió la necesidad de que se tomen medidas para que nunca más vuelva a suceder, para cambiar el modelo residencial que, en la actualidad, permite que dos tercios de las plazas residenciales estén en manos de empresas privadas. “No podemos permitir que el modelo descanse únicamente en manos de los que quieren hacer negocio con la salud y la vida del as personas mayores”.

Es necesario, continuó, conocer qué medidas se tomaron y cuáles no en una crisis que hizo que fallecieran 4.000 personas en las residencias con Covid o con síntomas compatibles del mismo. Se trata de “saber qué pasó para evitar que nunca más vuelva a suceder”.

Al mismo tiempo, el portavoz socialista recordó que aunque en la votación anterior de esta petición PP y Ciudadanos votaron en contra -estos últimos, matizó, a pesar de haber mostrado su acuerdo con la comisión- confió en que no se opongan ahora que no tienen mayoría suficiente en la Cámara.

“Nuestro único afán es averiguar qué pasó para que no volvamos a sentir la vergüenza de haber abandonado a los mayores a su suerte en el peor momento posible”, insistió.