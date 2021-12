La ministra Darias afirma que le gustaría saber a qué se debe que España esté registrando uno de los mayores datos de muertes a nivel europeo

- Publicidad-

España está reportando un exceso de mortalidad que le ubica entre los primeros países con exceso de muerte según los datos europeos recogidos por el euromomo, estando únicamente por detrás de Países Bajos, Bélgica y Suiza. Según se ha informado por diferentes medios en las últimas semanas, «España registra un desconcertante número de muertes no esperadas que en noviembre llegaron a cuadruplicar los fallecimientos por covid».

Concretamente, en el mes de noviembre el MoMo registró 2.994 muertes más de las esperadas, y en ese mismo mes el número de fallecidos por COVID fue de 700. El exceso de las muertes esperadas cuadriplica los datos de muerte por covid.

Fuente: grupo de trabajo de la UPM con datos del MoMo del Ministerio de Justicia y Sanidad

La última semana disponible es la 49, donde España aparece como la primera en exceso de mortalidad, pero requiere esperar puesto que los datos deben aún consolidarse.

Desde el 8 de noviembre hasta el 16 de diciembre se están registrando en el MoMo 4.471 muertes no esperadas (por encima de la media en estas fechas de otros años). «Una cifra muy superior a la de las muertes por covid», señala Rafael Cascón Porres, ingeniero de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del grupo de trabajo de la UPM, para The Objective. Según explica Cascón, algo similar ocurrió ya en verano, donde las muerte no esperadas eran el doble que las muertes registradas por COVID. Ahora mismo el descuadre está siendo mucho mayor, a pesar de que, según indica, las cifras son inferiores en términos absolutos.

No se sabe a qué se debe y tampoco se dice nada al respecto

Según el experto consultado por The Objetive: «lo importante sería encontrar a qué se debe, pero no se hace nada». Y señala que «España es el país de Europa occidental que menos pruebas de covid hace», de acuerdo con los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkings.

Subraya Cascón que «lo más sorprendente es que en 39 días con un exceso de mortalidad tan importante y teniendo un servicio de alerta del Instituto Carlos III, aquí no se comenta nada». «Si no es covid, hay otra enfermedad que está matando y cuando se mantiene en el tiempo hay que descubrir qué es». «No entiendo que no se busquen las razones de esto… mientras no digamos que tenemos un exceso de muertos es como si no estuvieran», recoge The Objective.

Hace días, La Razón señalaba que «frente a la veintena de muertes diarias por covid, se están produciendo casi 100 fallecimientos de más diarios (80 si se quitan las de covid), sin que se sepa la causa». Desde que se publicase esta información el 6 de diciembre, no se ha conseguido obtener respuesta a este exceso de muertes.

La propia ministra reconoce no saber qué está sucediendo

Las autoridades sanitarias no han sido capaces tampoco de responder ante lo que está sucediendo. Ninguna de las administraciones consultadas por The objective, según señalan en la información ha sabido responder a qué se debe este exceso de mortalidad.

La Ministra de Sanidad, Carolina Darias, dijo la semana pasada en la comisión del Congreso de los Diputados que «los porcentajes de hospitalización y de UCI son hasta tres veces menores, y en el caso de fallecidos, casi diez veces menos que en la segunda, tercera y cuarta ola». Además señaló que a ella también «le gustaría saber por qué» se están produciendo estas muertes.