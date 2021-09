La mejor Tienda Online de Papelería, Material de Oficina y Productos Escolares

- Publicidad-

En PapeleríaPRO se puede encontrar productos de máxima calidad con marcas reconocidas a precios accesibles. Su amplio catálogo de productos incluye papel, etiquetas y libros, embalaje, manualidades, máquinas de oficina, corte y adhesivos, manipulados del papel, complementos de oficina, servicios generales, presentación, informática y hasta juegos y regalos.

Además, da la posibilidad de comprar cómodamente online las 24 horas del día, durante los 365 días del año y recibir el pedido en 24/48 horas por mensajería. Ofrecen atención al cliente totalmente personalizada, tanto por email como por WhatsApp, los 7 días de la semana.

El amplio catálogo de productos de PapeleríaPRO.com incluye más de 200.000 referencia en STOCK además de muchas ofertas diarias en primeras marcas. Un recorrido por sus diferentes secciones y departamentos dará una idea de todo lo que ofrecen.

¿Qué podemos encontrar en esta papelería online?

Se puede responder a esta pregunta con una sola palabra: Todo. En esta tienda online de papelería hay todo lo necesario, ya sea para la vuelta al cole, o la vuelta a la oficina. Sus diferentes departamentos ofrecen un sinfín de artículos, que contemplan todas las necesidades desde las más básicas, a las más sofisticadas.

Informática

En la sección de informática, PapeleríaPRO ofrece desde memorias USB, SD y discos duros, hasta cartuchos de tinta, pasando por impresoras y toners; pero también altavoces, micrófonos, webcam, teclados, ratones, videoproyectores, faxes, repuestos, software, conectividad, ordenadores, rotuladores y cintas, ergonomía o incluso pilas alcalinas y recargables.

Mobiliario

En el apartado de mobiliario se pueden encontrar armarios, sillas, lámparas, papeleras, carretillas, escaleras, taburetes, expositores, percheros, ceniceros, paragüeros, mesas, mobiliario informático, alfombras, relojes de oficina, cajas fuertes y todo tipo de accesorios.

Escolar

Si lo que se está buscando es material escolar, en este sitio web se puede encontrar desde artículos para dibujo, hasta rotuladores y ceras, pasando por mobiliario escolar, las clásicas gomas de borrar y lápices de colores; o también compases, pintura, acuarelas y temperas, plastilinas, papel y láminas de dibujo, reglas, agendas escolares, y todo tipo de papel: celofán, charol, crespón, seda y fluorescente.

Escritura

No solo hay recambios y accesorios, sino también todo tipo de rotuladores, bolígrafos, portaminas, lápices, minas, plumas y expositores. Una selección tan amplia que no deja de lado ningún producto relacionado con el arte de escribir.

Archivo y Organización

Cuando lo que se necesita son carpetas, subcarpetas, separadores o archivadores, esta sección es la definitiva. No solo tienen bandejas de sobremesa, ficheros, portafirmas y porta menús, sino también cajetines de archivo, índices separadores, archivadores en módulos, revisteros y todo tipo de dosieres y tipos de carpetas.

Al mismo tiempo, se pueden encontrar agendas, dietarios, carteras porta documentos, billeteros, listines telefónicos y de direcciones, maletines y maletas, y carteras y carpetas de piel.

En otras secciones como Papel, Etiquetas y Libros hay todo tipo de papel y cartulinas, así como etiquetas adhesivas y cartón pluma.

Embalaje

Todo lo que se puede imaginar para embalaje y presentación: cintas adhesivas, etiquetas sobre packing, cintas y lazos de regalo, accesorios de embalaje, cajas, portarrollos, gomillas, bolsas, plástico de burbuja, papel kraft y portabobinas.

También tiene una sección de cizallas y guillotinas, sacapuntas, correctores de cinta, pegamentos, cutter, tijeras y otros adhesivos.

Máquinas de Oficina

Desde calculadoras de bolsillo hasta destructoras de documentos, incluyendo encuadernadoras, plastificadoras, etiquetadoras, cajas registradoras o máquinas de escribir. En esta tienda online de papelería se puede encontrar todo lo necesario para teletrabajar o ir a la oficina.

Por supuesto también se pueden encontrar grapadoras, cubiletes, tampones, cintas métricas, sellos, taladradores, portamonedas y portatarjetas, clips, lupas, apoyalibros, imprentillas, tintas, numeradores y un sinfín de productos más.

Por qué es la papelería más completa

PapeleríaPRO no solo pone a disposición de sus clientes todos los productos anteriores, sino que también ha pensado en otros servicios como hostelería y restauración, bebidas, purificadores, productos de limpieza, iluminación, cubiertos, platos y vasos; cafés e infusiones, uniformes, snacks, manteles, jardinería y hasta electrodomésticos para la oficina.

Y no contestos con ello también incluyen en su catálogo juegos y regalos, así como manualidades. Está claro con este amplísimo catálogo de productos es la papelería de referencia, tanto a nivel particular como de empresa. Si a eso se añaden unos precios muy competitivos y las mejores marcas, no hay lugar a dudas de que estamos ante el lugar definitivo donde encontrar todo para la oficina y el cole.

Además, la facilidad de compra unida a la rapidez de entrega, se suma a una política de devoluciones muy ventajosa con una atención al cliente inmejorable en varios idiomas: español, inglés alemán y francés. Sin duda es la forma más rápida y segura de comprar por internet material de oficina y papelería a buen precio gracias a su método de pago seguro y su política de privacidad inmejorable.