La mayoría del gobierno del Ayuntamiento de Palma pende de un hilo: Sonia Vivas amenaza con dejarlo en minoría si no se mantienen los compromisos LGTBIQ

- Publicidad-

Sonia Vivas, concejal de Unidas Podemos del Ayuntamiento de Palma, Mallorca, ha dado un ultimátum a sus propios compañeros de partido: o se mantienen los compromisos acordados con las organizaciones del colectivo LGTBIQ con motivo de la celebración de la fiesta del orgullo, o el gobierno perderá su mayoría.

Así lo ha anunciado en un escrito presentado ayer donde señala posibles irregularidades por parte de uno de sus compañeros de filas, Jarabo, quien habría bloqueado supuestamente la organización de la fiesta en Palma organizada por distintos colectivos y asociaciones del ámbito LGTBIQ.

En la carta que Vivas firma, explica que «en los últimos años, el tejido social y asociativo del segmento LGTBIQ de la ciudad de Palma ha venido creciendo. Motivo por el cual se han conformado nuevas entidades y nuevos espacios que, con el mismo cometido, luchan contra las diferencias que sufrimos y padecemos las personas LGTBIQ en el mundo. Fruto de todo ello, y tras la pandemia que ha sido tan larga y desgastante, las entidades y los empresarios LGTBIQ de la ciudad se unieron para sacar adelante el PRIMER PRIDE de PALMA, que consiste en una semana de actividades en torno al tema LGTBIQ. Este movimiento lo capitaneó la asociación ELLA, que no solo ha sido quien ha trabajado intensamente, sino quien ha puesto parte de su patrimonio en la celebración de ese PRIMER PRIDE.»

Señala la actual concejal que desde su área «han visto con estupor cómo se han bloqueado procesos y procedimientos por parte del área de participación ciudadana y en definitiva, se han colocado palos en las ruedas constantemente para que no se lleve a cabo dicha celebración vital para el colectivo». Añaden que «tanto es así, que el concejal Alberto Jarabo, ordenó la paralización de dicha celebración de manera verbal y faltando al procedimiento administrativo ordinario, colocando la celebración y la reivindicación en grave riesgo de poderse realizar».

Señala Vivas que «ante un posible caso de discrecionalidad de la administración con sus administrados, puse al corriente al alcalde, quien se reunión con él en el día de ayer, sin haberle logrado hacer cambiar de idea».

La gravedad de los hechos, según Vivas, «es que, no sólo está boicoteando la celebración del PRIDE, sino que se está impidiendo una expresión popular de lucha contra la LGTBIQ FOBIA en su semana grande impidiendo a los colectivos llevar a cabo sus actividades previstas».

Por todo ello, la concejal anuncia: «como lesbiana visible y concejala que lucha por los derechos de las personas LGTBIQ, me veo en la obligación de actuar en conciencia. Por ese motivo hoy 25 de mayo de 2022 comienza mi cuenta atrás como concejala de gobierno, ya que si no se rectifgica y se actúa de buena fe en este asunto crucial para la comunidad LGTBIQ, me veré obligada a romper el gobierno municipal, que con mi salida del mismo quedará en minoría forzando así que tengan que llevar a cabo políticas de consenso».