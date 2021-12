La mayoría de los británicos opinan que el «Brexit» salió mal

- Publicidad-

Más del 60 por ciento de los votantes británicos cree que el «Brexit» salió mal o peor de lo que esperaban, un año después de que el Reino Unido abandonara formalmente la UE, según una encuesta de The Observer.

La encuesta del periódico británico, elaborada por Opinium, también revela que el 42% de los ciudadanos que votaron por el «Brexit» en el referéndum de 2016 tienen una opinión negativa sobre cómo se ha desarrollado el proceso de salida y sus consecuencias. Entre los que apoyaron la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el 26% cree que fue peor de lo esperado, mientras que el 16% dice que siempre pensó que el «Brexit» saldría mal y cree que su opinión ha sido probada.

Entre los votantes que votaron en 2016 para permanecer en la Unión Europea, el 86% cree que el «Brexit» salió mal o peor de lo que esperaban. En el total de votantes británicos, solo el 14% cree que la salida del país del bloque europeo fue mejor de lo que esperaban originalmente.

Adam Drummond, de la firma encuestadora Opinium, asegura que la conclusión más sorprendente de la encuesta es que los partidarios del «Brexit» son ahora más críticos que antes sobre sus beneficios.

«Ahora vemos que hay una minoría significativa de partidarios del Brexit que dicen que las cosas van mal, o al menos peor de lo que esperaban. Al mismo tiempo, el 59% de los que votaron por permanecer en la UE dicen ‘pensé que saldría mal y creo que salió mal’, mientras que el 17% de los partidarios del ‘Brexit’ dicen ‘pensé que iría bien y creo que salió bien'», agregó.

«Solo el 7% de los ciudadanos que votaron por permanecer en la UE creen que el ‘Brexit’ fue mejor de lo que esperaban, en comparación con el 26% de los que votaron por el ‘Brexit’. Entonces, en lugar de dos bloques uniformes y opuestos, tenemos un bloque de partidarios que se quedan en la UE que se mantienen unidos y un bloque de ‘Brexiters’ que está más dividido», explicó.

El 1 de enero entrarán en vigor controles aduaneros completos sobre las mercancías exportadas de la Unión Europea al Reino Unido, lo que aumentará la burocracia y los costes comerciales entre las dos partes.

Shane Brennan, director ejecutivo de la Federación de la Cadena de Frío, una asociación que representa a las empresas de logística británicas, dijo que esperaba que muchos de los problemas que enfrentaron el año pasado las pequeñas empresas del Reino Unido que exportan a la UE, especialmente el creciente costo del envío de pequeñas cantidades debido a los nuevos cargos, ahora enfrenten las mismas dificultades en la dirección inversa de la UE al Reino Unido.

«Los pequeños comerciantes tienen una opción: encontrar una manera de enviar productos con menos frecuencia o simplemente no enviarlos«, dijo Brennan, citado por The Observer,y agregó: «Para muchas compañías, no está justificado enviar un camión cargado de alimentos frescos por día o una semana, y por lo tanto no lo hará. El resultado será menos variedad, menos productos frescos y de calidad especializada en los estantes de las tiendas».